Flexibel sein

Der erste seiner Art im Landkreis: der Dorfladen Hurlach

Mit Leib und Seele im Dorfladen dabei: (v.l.) Claudia Spatz, Geschäftsführerin Sabine Geier und Maria Schulze. © Schelle

Bis vor 16 Jahren gab es im kleinen Örtchen Hurlach keine Möglichkeit einzukaufen. Der Supermarkt hatte schon lange geschlossen, ebenso die Metzgerei. Was blieb war ein Bäcker – und das reichte den Einwohnern nicht. Ein Dorfladen musste her. Dieser versorgt die Einwohner nunmehr seit 2007.

Wenn man den Dorfladen in Hurlach betritt, verspürt man unweigerlich ein „Urlaubsfeeling“. Denn der 130 Quadratmeter große Laden hat große Ähnlichkeit mit den Supermärkten, die man an den Campingplätzen, beispielsweise in Italien oder Kroatien, findet. Klein aber fein, mit großem Sortiment, damit der Kunde den Laden glücklich wieder verlassen kann, mit frischem Käse und Fleisch, Wurst und auch Gebäck. Glückliche Kunden sieht man auch hier in Hurlach gern.



Der Dorfladen wurde damals von der Hurlacher Gemeinde ins Leben gerufen und ist über eine Genossenschaft finanziert. Mittels Anteilszeichnungen haben sich die Bürger beteiligt und das Projekt konnte gestartet werden. Ein Versuchsballon blieb es aber nicht lange: Von Anfang an wurde der Laden gut besucht und angenommen, was vor allem an dem großen Sortiment liege, wie Sabine Geier, die seit 2020 Geschäftsführerin des Ladens ist, erklärt. „Wir haben das komplette Lebensmittelsortiment, was man so braucht. Aber der Hauptaspekt ist die Frische.“



Im Dorfladen gibt es neben frischem Obst und Gemüse auch eine Metzgertheke, frischen Käse und eine Bäckertheke. „Das macht mehr als die Hälfte unseres Umsatzes aus“, so Geier. Dennoch habe der Dorfladen, gerade am Anfang, nur mit viel Engagement und Ehrenamt funktionieren können.



Das gute Geschäft läuft bis heute, vor allem durch die vielen Stammkunden, die sich im Laufe der Jahre eingebürgert haben. „Ein Pluspunkt ist, dass der Kindergarten gleich nebendran ist“, weiß Geier. Die Eltern kämen jeden Morgen am Dorfladen vorbei und würden auch oft ‚auf dem Weg‘ einkaufen. Auch Ältere, die ihren kompletten Einkauf im Dorfladen erledigen, gehören zu den Stammkunden. „Sie sind froh, dass im Ort wieder etwas ist, wo sie sich selber versorgen können“, sagt Geier. Einige seien nicht mehr mobil und könnten gar nicht mehr außerhalb von Hurlach einkaufen.



Flexibel sein

Oft kommen die Kunden aber nicht in den Dorfladen, sondern der Dorfladen kommt zum Kunden. Zum Beispiel dann, wenn der Laden Vereine oder Veranstaltungen beliefert. Zwar könne man nicht immer die Preise eines Supermarktes anbieten. Deswegen setze man aber auf Flexibilität: „Da fahr ich dann am Sonntag mal hin und liefer Pommes oder Ketchup nach“, erklärt Geier.



Trotz treuer Kunden hat der Dorfladen aber vor allem seit letztem Jahr mit Herausforderungen zu kämpfen. Vor allem die gesteigerten Lohnkosten wegen des gestiegenen Mindestlohns und die hohen Einkaufspreise, vor allem seit dem Ukraine-Krieg, überschatten das gute Geschäft der letzten Jahre. „Manchmal fährt ein Supermarkt Verkaufspreise, die niedriger sind als mein Einkaufspreis“, gibt die Geschäftsführerin zu bedenken. „Das setzt uns im Moment schon zu.“ Deswegen setzt die Geschäftsführerin auf die Genossenschaftsmitglieder und die Dorfbewohner: „Wir haben schon letztes Jahr einen Flyer verteilt, in dem wir auf unsere Situation aufmerksam machen. Das haben wir jetzt auch für den ganzen Ort vor.“



Trotzdem ist die Geschäftsführerin im Großen und Ganzen zufrieden: „Das Geschäft läuft gut, wir haben gute Umsätze.“ Ein gutes Arbeitsklima gibt´s noch obendrauf. „Wir haben ein ganz tolles Team“, erklärt Geier stolz. Außerdem gebe es auch dieses Jahr wieder eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Aber es brauche weiterhin die Unterstützung der Bürger, um den von den Verkäufern und Kunden lieb gewonnenen Dorfladen in Hurlach am Laufen zu halten.