Der Fliegerhorst Landsberg bei Penzing wird „Area 61“

Von: Ulrike Osman

Innovationscampus „Area 61“ auf dem Fliegerhorst: So könnte das Logo aussehen. © Montage: Zweckverband

Penzing – Area 61: So soll der Innovationscampus Penzing-Landsberg künftig heißen. Der bisherige Name war stets nur als Arbeitstitel gedacht – als Vorläufer für einen differenzierenden, innovativen und prägnanten Namen, wie Peter Hammer erläutert. Der Vorsitzende des Zweckverbands (ZV) zur Konversion des Fliegerhorsts hat den neuen Namen selbst entwickelt – und konnte sich bei der jüngsten ZV-Sitzung über einhellige Zustimmung freuen.

Der Name „Area 61“ nimmt zum einen Bezug auf die „Area 51“, ein militärisches Sperrgebiet im US-Bundesstaat Nevada zur Erprobung von Experimentalflugzeugen. Hammer verweist auf Parallelen mit Penzing, denn auch hier geht es bei den derzeitigen und künftigen Nutzern des Geländes ja um Spitzentechnologie und Mobilität.



Zum anderen verweist der Name auf die 60-jährige Nutzung des Fliegerhorsts durch die Bundeswehr, insbesondere auf das Lufttransportgeschwader (LTG) 61, das von hier aus zu zahllosen humanitären Einsätzen gestartet ist. Diesen Abschnitt der Zeitgeschichte im Bewusstsein zu halten, ist dem ehemaligen Kasernenkommandanten Hammer ein wichtiges Anliegen. Entwürfe für ein Logo, das Area 61 als Innovationspunkt mit Strahlkraft darstellt, gibt es bereits.

Die Altlast PFC

Doch neben der Zukunft beschäftigt den ZV gezwungenermaßen auch das Thema Altlasten. Im Zusammenhang mit der vom Fliegerhorst ausgehenden PFC-Belastung sollen nun doch eine Fachanwaltskanzlei und voraussichtlich auch ein spezialisiertes Ingenieurbüro hinzugezogen werden. Noch im letzten Jahr war ein entsprechender Antrag der Penzinger Gemeindratsmitglieder Christian Brambach und Roland Schmidhofer von der Ratsmehrheit abgelehnt worden.



„Der Antrag kam zum falschen Zeitpunkt“, so Hammer. Inzwischen habe sich herausgestellt, dass der ZV für die spezialisierte Rechtsberatung Fördergelder bekommen kann. Außerdem empfiehlt auch die Anwaltskanzlei Döring Spieß, die den ZV in juristischen Fragen berät, die Hinzuziehung eines auf Umwelt- und Bodenschutzrecht spezialisierten Juristen. Dieser soll insbesondere verschuldensunabhängige Haftungsfragen klären. Außerdem soll ein Fachbüro eingeschaltet werden, um das vorliegende Gutachten der BImA zur PFC-Belastung „zu plausibilisieren“, wie Hammer sagt.



Der ZV will zum einen ausschließen, dass er für die Kontamination des Geländes in Haftung genommen werden kann, zum anderen erreichen, dass der von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erklärte Verjährungsverzicht über den 31. Dezember 2024 hinaus ausgedehnt wird. Im besten Fall könnten die Ergebnisse der Fachberatung als „Blaupause“ für alle anderen Akteure dienen, so Hammer.