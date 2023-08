Football-Regionalligameister kommt aus Landsberg

X-Press gewinnt gegen Ambach

Amberg/Landsberg – Es ist geschafft! Der Landsberg X-Press trägt den Meistertitel der Regionalliga Süd 2023. Durch einen 48:25 Sieg (13-13; 14-6; 7-0; 14-6) am vergangenen Sonntag bei den Amberg Mad Bulldogs ist die Tabellenspitze gesichert – unabhängig davon, wie der Verfolger Neu-Ulm Spartans die letzten beiden Partien bestreitet. Nach zehn Jahren holt der Verein damit endlich wieder eine Meisterschaft an den Lech.

In der Oberpfalz musste der X-Press nicht nur gegen die „Dawgs“ kämpfen, sondern auch Sturm und Regen trotzen. Amberg konnte befreit aufspielen, der Klassenerhalt stand schon fest. In den ersten Minuten glich der Ball einem glitschigen Fisch, sprang wild umher und war kaum zu bändigen. Trotzdem gelangen dem X-Press die ersten Punkte – allerdings auf kuriose Art: Ein Amberger Spieler berührte das Ei nach dem Punt, nahm es aber nicht auf. Dadurch war der Ball „frei“, und Devion Young begrub ihn in der Endzone. Touchdown! Den „Point after Touchdown“ (PAT) ließ Hannes Haug aus, der X-Press führte 6:0.



Die Nervosität im Team von Headcoach Gabriel Chambers wurde sichtbar. Landsbergs Quarterback Lukas Saurwein unterlief ein Fumble und die Hausherren gingen 13:6 in Führung. Saurwein fand aber zurück ins Spiel, warf auf Brayent Hayes, der zum Touchdown vollendete, und Haug gelang der Extrapunkt zum 13:13 im ersten Viertel.



Pausenvorsprung

Im nächsten Spielabschnitt vergab der X-Press ein Fieldgoal, Patrick Hoffmann zeigte sich allerdings durch eine Interception unbeeindruckt. Schöne Läufe beim übernächsten Drive, Lukas Saurwein sorgte für den Touchdown. Haug machte den PAT zum 20:13 für den X-Press. Die Dawgs verkürzten zwar auf 20:19, aber Justin Willis lief einen grandiosen Kickoff-Return und Rookie Patrick Brüsselbach und Haug erhöhten auf 27:19 zur Pause.



Nach dem Seitenwechsel dominierte der X-Press und „Arbeitstier“ Brandon Watkins erhöhte auf 34:19. In den nächsten Minuten schützte die Defensive um Devion Young den Vorsprung. Und Coach Gabriel Chambers selbst sorgte gemeinsam mit Haug für das 41:19. Brayent Hayes gelang ein weiterer Lauf, Haug ein Extrapunkt und beim Stand von 48:19 kamen vorsichtige Feiergefühle auf. Der finale Touchdown der Mad Bulldogs zum 48:25 rundete das Spiel ab.



Dann brachen alle Dämme und die Meisterschaft wurde trotz schlechtem Wetter ausgelassen gefeiert. 470 Punkte hat die Offensive in der Saison erzielt, weit über dem Ligaschnitt. Und nur die Rams (163) und Spartaner (144) haben weniger Gegenpunkte als Landsberg (242) kassiert, aber die müssen beide noch zweimal ran. Der Landsberg X-Press wird als verdienter Meister der Regionalliga Süd 2023 in die Annalen eingehen.