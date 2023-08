Fuchstaler Gemeinderat Wolfgang Ruoff tritt zurück

Von: Johannes Jais

Teilen

Wolfram Ruoff gibt sein Amt als Gemeinderat in Fuchstal ab: Die Kontroversen schadeten seiner Gesundheit. © Jais

Fuchstal – Wolfram Ruoff hat weit ausgeholt in mancher Sitzung bei Nachfragen und Statements. Zu seinem aktuellen Schritt fasst er sich aber kurz: In einer Erklärung, die gerade mal vier Sätze umfasst, hat der Gemeinderat der Neuen Liste Fuchstal (NLF) am Wochenende über seinen Rücktritt informiert.

Was die Neue Liste Fuchstal angestoßen und erreicht habe, sei in den vergangenen drei Jahren von „heftigen Auseinandersetzungen“ begleitet gewesen. Dies habe ihn an „gesundheitsbedenkliche Grenzen“ gebracht, schildert Ruoff.



Mit Rücksicht auf Gesundheit und auf Familie und mit der festen Überzeugung, dass frischer Wind für Fuchstal wieder neue Möglichkeiten eröffne, wolle er sein Amt als Gemeinderat an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übergeben. Die Wählerinnen bittet er um Verständnis für seinen Rückzug.



Auf der Liste der NLF, die zur Bürgermeisterwahl und zur Gemeinderatswahl im März 2020 erstmals antrat und auf Anhieb fünf Sitze erreichte (genauso viele wie die früher stärkste Gruppierung der Wählergemeinschaft Leeder) holte Ruoff nach Roland Prüll, der als Bürgermeister kandidierte, und nach Anton Frieß die drittmeisten Stimmen. Im Gemeinderat wurde er bald Wortführer bei der NLF und Widersacher von Bürgermeister Erwin Karg.



Der Rathauschef reagierte am Samstagabend – wenige Stunden, bevor er mit er Familie in den Urlaub nach Kroatien aufbrach, durchaus „überrascht“. Das Verhältnis zu Ruoff beschrieb er so: „Mein Freund war er nicht.“ Karg fand im Juli die Ankündigung Ruoffs zu Rücktrittsgedanken „komisch“. Allgemein sei aber so ein Wechsel im Gremium ein „normaler Vorgang“.



Die Vorgeschichte

In der Sitzung im Juli dieses Jahres war die Kontroverse zwischen Gemeinderat Ruoff und Rathauschef Karg aufgeflammt und wurde unvermittelt das beherrschende Thema in der Sitzung. Der Auslöser: Ruoff hatte wiederum Kritik an fehlender Transparenz geübt – etwa bei Themen wie der personellen Besetzung des „Zukunftsrates“ für ein Förderprogramm des Bundes oder in Bezug auf Entscheidungen wie zum Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus.



Schließlich bedauerte der 62-Jährige, nachdem Karg das Interesse der Leute am „Zukunftsrat“ bezweifelte, dass Engagement interessierter Gemeindebewohner nicht gefördert werde und dass er im Einsatz für ein „bürgernahes Arbeiten“ keinen Fortschritt erkennen könne. Darunter leide er gesundheitlich. Schon in dieser Sitzung im Juli tat Ruoff seinen Rücktrittsgedanken kund. Er werde in der Sommerpause überlegen, ob er das Mandat abgebe (der KREISBOTE berichtete).



Bürgermeister Karg sagte dazu mit leicht ironischem Ton, bis zur ersten Sitzung nach der Sommerpause, die für Donnerstag, 14. September, angesetzt ist, habe Ruoff „viel Zeit zum Nachdenken“. Jetzt hat er schon im August die Entscheidung kundgetan – mitten in den Sommerferien und zu einem Zeitpunkt, als der Bürgermeister mit der Familie in den Urlaub nach Kroatien aufgebrochen ist.