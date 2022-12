HC Landsberg kassiert zwei knackige Niederlagen

Teilen

Auch gegen Deggendorf mussten die Riverkings im heimischen Stadion deutlich Federn lassen. © HCL

Landsberg – Auch bei den Riverkings gibt‘s Personalprobleme. Deshalb ging es nur im ‚Rumpfteam‘ gegen den SC Riessersee und den Deggendorfer SC – und dementsprechend unbefriedigend: Der HC Landsberg kassierte zwei hohe Niederlagen.

Die Riverkings reisten ohne die Verletzten Riley Stadel und Dennis Neal zum SC Riessersee; Nico Strodel, Adriano Carciola, Florian Stauder, Andreas Magg, Christopher Mitchell, Dominic Erdt, Tobias Wedl und Lucas Spindler lagen krank im Bett. Eingesprungen waren drei U20-Spieler. Der Start lief gut und die Riverkings hatten im ersten Drittel gute Chancen, scheiterten aber an Torwart Michael Böhm. Und prompt kassierten die Landsberger aufgrund der schwächeren Hintermannschaft innerhalb von 15 Sekunden zwei Tore.



Danach hieß es kämpfen – was der HCL auch offensiv umsetzte. Einzig das Toreschießen klappte nicht. Gegen Mitte des zweiten Drittels schwanden die Kräfte deutlich und die Riverkings kassierten ein Tor nach dem anderen. Kampfgeist war da. Aber der reichte nicht, um dem Riesserseer Angriffsdruck standzuhalten. Der HCL unterlag mit 8:0.



In der zweiten Partie des Wochenendes gegen den Deggendorfer SC konnte Coach Sven Curmann zwar wieder auf Adriano Carciola, die Förderlizenzspieler Christian Hanke und Marc Sauer (beide AEV U20) und die U20-Spieler Korbinian Benz und Manuel Müller zurückgreifen. Aber viele waren angeschlagen und noch nicht fit, die Lage blieb angespannt. Der HCL kam in den ersten Minuten gleich zu zwei Monsterchancen, scheiterte aber beide Male an Torwart Timo Pielmeier. Die Riverkings standen zwar gut in der neutralen Zone. Aber Rene Röthke nutzte eine der wenigen Chancen für Deggendorf zur 0:1 Führung. Auch hier verlor der HCL im zweiten Drittel die Energie. Zwar hielten die Landsberger dem Gegner erst noch Stand, kassierten aber in den letzten Minuten vor der zweiten Drittelpause noch zwei Treffer. Im letzten Drittel erhöhte Deggendorf schließlich noch auf 0:4, ehe Riverking Lukas Popela die torlose Durststrecke beendete und mit einem Schuss von der blauen Linie auf 1:4 verkürzen konnte. Was nichts half: In den letzten Minuten fehlte es auf Landsberger Seite an allem – und Deggendorf zog zum 1:7-Endstand davon.



Das nächste Spiel steigt am Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr zuhause gegen die EV Lindau Islanders, bevor es am 26.Dezember zum EHC Klostersee geht.