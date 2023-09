HC Landsberg: Ein Riesen-Riverking und andere Stars auf dem Eis

Von: Toni Schwaiger

Beim HCL-Sommerfest heißbegehrt: Ein Autogramm oder Süßes vom Riesen-Riverking. © HCL

Landsberg – Einen rundum gelungenen Saisonauftakt hat der HC Landsberg am vergangenen Samstag mit seinem traditionellen Sommerfest gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten sich am und im Sportzentrum vor über 500 Gästen die Eiskunstlaufabteilung, alle Nachwuchsmannschaften der Riverkings sowie das Bayernliga-Team. Mit dabei war auch das neue Maskottchen: ein überdimensionaler Riverking.

Höhepunkt der von Dominic Erdle und Emanuel Strasser organisierten Veranstaltung war der Besuch von Rekordnationalspieler und Olympia-Silbermedaillengewinner Patrick Reimer. Er stand nicht nur Christian Merkle bei einem ausführlichen Interview Rede und Antwort, sondern schrieb im Anschluss auch zahlreiche Autogramme für die jungen und alten Fans.



Ein weiterer Höhepunkt war gegen Abend die Präsentation des HCL-Bayernliga-Teams. Zuvor hatte die Mannschaft bei einem öffentlichen Training ihr Können unter Beweis gestellt. Stadionsprecher Sven Schneider befragte die Teammitglieder nach ihren Zielen für die kommende Saison. Die Antwort: Mit leidenschaftlichem Eishockey die Fans begeistern und in die Play-offs kommen.



Spaß und Unterhaltung war beim Sommerfest ebenso angesagt. Beim Maßkrug-Stemmen konnte sich Neuzugang Edgar Protcenko gegen den zweitplatzierten Nico Miedl sowie Florian Reicheneder und Dennis Neal durchsetzen. In einer spontanen Deutschstunde vermittelte der im normalen Leben als Lehrer arbeitende Markus Jänichen seinen Schülern Frantisek Wagner, Edgar Protcenko und Luka Ulamec, die Grundkenntnisse bayerischer Schimpfwörter zum Einsatz auf dem Eis.



Parallel zum Sommerfest fand in der Eishalle das Vorbe­reitungsturnier der U20-Mannschaft um den Eichler Cup statt. Dabei setzten sich die Gastgeber souverän gegen die Teams aus Ravensburg, Bayreuth und den EHC Klostersee durch.



Die Bayernliga-Mannschaft wird sich in den kommenden sechs Wochen intensiv auf die Bayernliga-Saison 23/24 vorbereiten. Dabei stehen auch einige Testspiele an. Das erste findet am 17. September (Sonntag) um 18 Uhr zuhause gegen den Ligakonkurrenten ESV Buchloe statt.



Übringen: Dauerkarten gibt es online und in der Geschäftsstelle – auch im Vorverkauf.