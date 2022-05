Jahresempfang der Kreishandwerkerschaft Landsberg

Smalltalk beim Handwerkerempfang: (von links) MdB Michael Kießling, Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Kreishandwerksmeister Markus Wasserle (hinten), MdL Hans Friedl (Fürstenfeldbruck) und Staatssekretär Roland Weigert vom Wirtschaftsministerium. © Jais

Landsberg/Denklngen – „Das Handwerk bleibt widerstandsfähig. Wir halten den Wohlstand in der Region“. Das bekannte Kreishandwerksmeister Markus Wasserle (Kaufering), als am Montagabend im Bürger- und Vereinezentrum Denklingen der Jahresempfang der Kreishandwerkerschaft Landsberg über die Bühne ging.

Festredner war Staatssekretär Roland Weigert vom Wirtschaftsministerium. Der rief den knapp 200 Frauen und Männern im Saal zu: „Die Herausforderungen sind enorm – genauso wie die Chancen“. Mit Herausforderungen meinte er die vier Stichwörter Automation, Marketing, Netzwerk und Digitalisierung. Der 3D-Druck werde vieles revolutionieren. Handwerkliche Spitzenleistung werde an Bedeutung gewinnen.



Schon einmal habe es in Bayern eine große Transformation gegeben, erinnerte der Wirtschaftsstaatssekretär an den Wandel vom Agrarland zum industriell geprägten Freistaat, der sich in den sechziger Jahren unter dem damaligen Ministerpräsidenten Alfons Goppel vollzogen hatte. So wie damals der Kraftakt bewältigt wurde, könne das aktuell auch in den zwanziger Jahren des 21. Jahrhunderts gemeistert werden.



Epochenwechsel



Über eines müssten sich Handwerker ebenso wie viele andere Arbeitgeber und Beschäftigte im Klaren sein, fuhr Weigert fort: „Wir befinden uns in einer Zeit des Epochenwechsels“. Der Fest­redner nannte als Herausforderungen die Umweltbelastungen, Sicherheitsrisiken, die Bedrohungen für die Gesundheit (wie beispielsweise das Corona­virus) oder die Knappheit an Nahrungsmitteln.



Wenn als Auswirkung des russischen Angriffs auf die Ukraine die Versorgung mit Nahrungsmitteln in Nordafrika nicht funktioniere, dann führe das zu Migration nach Deutschland und zu Ausfällen in den Lieferketten. Kritisch sah der Freie-Wähler-Politiker bei der Rede vor der Kreishandwerkerschaft populistische Forderungen für mehr Nationalismus und Protektionismus. Der freie Handel sei ein „Wohlstands­treiber“. Davon würden auch alle Handwerker profitieren.



Als einen „guten ersten Schritt“ bewertete der Landsberger Kreishandwerksmeister Wasserle die von der Bundesregierung beschlossene Entlastung für Betriebe und Bürger bei den aktuell hohen Energiepreisen. Weiteres Ziel müsse es sein, dass der Staat die steuerliche Entlastung voranbringe. Und: Das Handwerk müsse engagiert Nachwuchssuche betreiben. Die Ausbildungsmesse, die heuer am 29. und 30. September unter der Trägerschaft der Kreishandwerkerschaft in Kaufering ausgerichtet wird, sei dafür ein gutes Forum.



Wasserle wörtlich: „Die Stellschrauben sind vielfältig. Ich möchte dazu aufrufen, an ihnen weiterzudrehen.“ Eine gewaltige Aufgabe sei vor allem der Klimaschutz im Baugewerbe, bekundete der Kreishandwerksmeister, der nach der Rede zusammen mit seinem Stellvertreter Wolfgang Zeit auf dem Jahresempfang im BVZ Denklingen siebenmal den Goldenen Meisterbrief aushändigte, besondere Betriebsjubiläen ebenso wie Top-Leistungen einiger Auszubildender würdigte und zudem eine Reihe langjährig Beschäftigter auszeichnete (weiterer Bericht folgt).



Fachkräftemangel



Die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sprach in ihrem Grußwort die vollen Auftragsbücher der meisten Handwerksbetriebe im Landkreis Landsberg an. Belastend sei dabei allerdings der große Fachkräftemangel. Allerdings gebe es inzwischen zahlreiche Geflüchtete, die bereits qualifiziert seien. Manche der Geflüchteten seien dabei für ihre Arbeitgeber inzwischen auch „unverzichtbare Arbeitskräfte“. In den Geflüchteten aus der Ukraine sah die Oberbürgermeisterin eine Chance dafür, dem Fachkräftebedarf entgegenzuwirken.