Alles Gute zum Geburtstag, KJR!

Von: Nathalie Schelle

Der KJR hat Geburtstag! Und Vorsitzende Birgit Geier, stellvertretende Vorsitzende Nicole Boywitt und Geschäftsführer Stefan Ehle haben alle Hände voll zu tun. © Schelle

75 Jahre Kreisjugendring (KJR) Landsberg, das muss gefeiert werden! Die Vorsitzenden blicken auf die Gründungszeit und den Wachstum des KJR zurück und erzählen von den Plänen für das Jubiläumsjahr.

Landsberg – „Am 18. Mai 1948 hat sich der KJR gegründet“, blickt Geschäftsführer Stefan Ehle die Entstehungsgeschichte des Kreisjugendringes Landsberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Jugendarbeit tot gewesen. „Von den Amerikanern wurde dann langsam wieder ein Augenmerk auf die Jugend gerichtet. In den Jahren 1947 und 1948 sind dann wieder die ersten Jugendringe entstanden.“



Der KJR habe mit einem einzelnen Vorsitzenden in einem elf Quadratmeter großen Kellerraum im Landsberger Landratsamt begonnen. „Über die Jahre hat sich das dann immer weiter entwickelt. Es sind dann immer mehr Leute in den Vorstand gekommen.“ Mit mehr Vorstandsmitgliedern wurde auch der nächste Sitz des KJR größer. Es war zwar wieder ein Kellerraum, diesmal in der Karwendelstraße, aber immerhin ein bisschen größer. „2003 ging es dann hier her in die Geschäftsstelle“, so Ehle. ,Hier her‘ bedeutet: Graf-Zeppelin-Straße 7.



Seither sitzt die Zentrale des Kreisjugendrings im Landsberger Gewerbegebiet, mit immer zwei bis drei Mitarbeitern – einer Geschäftsführung, einer Verwaltungskraft und einer Stelle für eine pädago­gische Kraft. Letztere sei zwischenzeitlich nicht besetzt gewesen, erklärt Ehle, „seit 2016 gibt es sie aber wieder und unterstützt zum Beispiel Vereine und bildet Jugendleiter aus.“



Das ist aber nur ein Bruchteil der Aufgaben, die der Kreisjugendring erledigt: „Wir unterstützen die Verbände mit Fortbildungen, wir machen die Juleica (Jugendleitercard)-Ausbildung und -Austellung“, erklärt KJR-Vorstitznde Birgit Geier. „Wir haben aktuell rund 300 Juleica-Besitzer“, fügt Ehle an. Es kämen pro Jahr „plus-minus“ 100 dazu. Viele machen die Jugendleiter-Ausbildung, aber viele lassen diese eben auch auslaufen. Eine weitere Aufgabe des Kreisjugendringes ist das Zuschusswesen: „Die Gelder, die wir vom Landkreis bekommen, verteilen wir nach strengen Richtlinien an die Jugendgruppen“, so Ehle, „Da werden dann beispielsweise Freizeitmaßnahmen unterstützt, Tagesfahrten oder auch längere ,Geschichten‘, wie Ausbildungen.“ Außerdem unterstütze der Kreisjugendring Neugründungen von Verbänden und Vereinen, politische Bildung und auch den Poetry Slam.



Apropos: „Der Poetry Slam ist unser Aushängeschild seit rund 17 Jahren“, resümiert der Geschäftsführer. Der Slam habe mit 20 bis 30 Besuchern im Foyer des Stadttheaters begonnen und sei inzwischen auf bis zu 300 Gästen im Stadttheater-Saal gewachsen.



75 Jahre KJR, da kann man schon mal feiern. Gesagt, getan, für das Jubiläumsjahr stehen einige Aktionen an – zum Teil schon fertig geplant. Zwei Veranstaltungen soll es geben:



Die Gala sei die offizielle Veranstaltung. „Der festliche Rahmen“, wirft Geier ein. Sie findet fast am Gründungstag des KJR statt, allderings nur fast, den der 18. Mai ist ein Feiertag. „Zu Christi Himmelfahrt, Vatertag, wollten wir das nicht machen, es ist jetzt zwei Tage davor“, so Ehle – also am 16. Mai. Die Gala findet ab 19 Uhr im Veranstaltungssaal der Lechturnhalle statt. Sie werde von Lotta Emilia moderiert. „Das ist eine bekannte Poetry-Slammerin, ursprünglich aus Hamburg und wohnt jetzt am Ammersee“, so der Geschäftsführer. Emilia biete auch die U18-Workshops des KJR an und moderiere den U20-Slam. „Es wird keine klassische Gala sein“, verrät Ehle, „wir wollen nicht von einem Grußwort ins nächste fallen.“ Ein paar werde geben, und einige Jugendgruppen sollen mit eingebunden werden. Ein „schönes Zusammenkommen“ schwebt der KJR-Führungsriege vor, darauf freue man sich schon sehr.



Umzug

Ein ein nicht geplantes Ereignis folgt auf die Jubiläumsfeier: „Wir müssen aus diesen Räumen raus“, so Ehle. Die Adresse bleibt gleich, es geht nur ein Büro weiter. Und das ist ein bisschen größer als das jetzige. Vor allem glänze das neue Büro mit einem großen Gemeinschaftsraum. „Die Nachricht ,Umzug‘ kam eine Woche vor Weihnachten.“ Da haben die Termine für das Festival und die Gala schon gestanden. „Das läuft dann so nebenher.“ Welches Festival ist geplant?



Festival

„Wir wollten für das 75-Jährige auch etwas für Kinder und Jugendliche anbieten“, erklärt Ehle. Am 24. Juni soll daher am Schlüsselanger ein großes Festival für Jung und Alt stattfinden. Hier sollen sich auch die Vereine präsentieren können. „Wir haben Hüpfburger, Bull-Riding, Bierkisten-Klettern und das Lagerfeuer von den Pfadfindern mit Stockbrot-Grillen“, zählt Ehle auf. Es soll auch ein Zelt aufgestellt werden, wohin die Gäste bei schlechtem Wetter ausweichen können. Hier würden am Abend auch zwei bis drei Bands spielen. „Es wird Essen und Getränke geben. Und es geht um 14 Uhr los und dauert bis um 22 Uhr. Da darf jeder kommen“, listet der Geschäftsführer auf. „Wir wollen den Kindern und Jugend­lichen etwas bieten, das ist die letzten Jahre eh deutlich zu kurz gekommen.“



In den Corona-Jahren hatte es auch der KJR nicht leicht: „Wir haben versucht, zu machen, was geht“, blickt Ehle zurück. Der Ring habe Freizeitaktivitäten ohne Übernachtungen gemacht, wenn möglich im Freien – mit Maske, Abstand und täglichen Testungen. Außerdem setzten sie auf Online-Fortbildungen. „Da waren wir auch bayernweit ziemlich weit vorne. Das haben nicht viele in unserer Größenordnung so gemacht.“ An einigen Online-Fortbildungen sollen sogar Teilnehmer aus ganz Deutschland mitgemacht haben. Im ersten Jahr hätten die Fortbildungen im Internet noch gut funktioniert, aber dann habe man gemerkt, dass die Leute sich wieder persönlich treffen wollen, so der Geschäftsführer.



Die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen, außerhalb der eigenen vier Wände etwas zu unternehmen, soll mit den Jubiläumsveranstaltungen wieder „angekurbelt“ werden. Happy Birthday, KJR!

20 Jugendliche aus dem Landkreis fuhren 1986 bei einer vom KJR Landsberg organisierten Studienfahrt in die damals noch existierende DDR. © KJR