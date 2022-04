Der „Kunst-Stoff“ der Landsberger Künstlergilde

Von: Susanne Greiner

Akkordeon oder Flugobjekt? Heidi Gerhardingers Metallskulptur entpuppt sich als verbogener Heizkörper. © Greiner

Landsberg – Was gleich beim Eintreten auffällt: viele Skulpturen. Waren die Ausstellungen der Künstlergilde landsberg-Lech-Ammersee bis dato oft sehr bildlastig, hängen bei der aktuellen Ausstellung „Kunst-Stoff“ in der Säulenhalle zerlaufene Plastik-Torsi von der Decke, grüßt aus der Ecke ein hinter dem bunten Plastik unheimlich anmutender Vogelmann und fristet am Boden ein alter, verbogener Heizkörper sein Dasein – und zeigt sich, je nach Blickwinkel und -wille als Ziehharmonika oder gar als Flügel.

Eigentlich habe sie die Heizung auf ein Podest stellen wollen, sagt die Künstlerin der Metallskulptur Heidi Gerhardinger. Denn für sie scheint sie im Abflug zu stehen, trotz ihrer metallenen Schwere – die dann letztendlich dafür sorgte, dass sie real am Boden bleiben musste.



Gerhardinger arbeitet in der Tradition des „objet trouvé: Der Künstler macht einen Alltagsgegenstand zu Kunst, indem er ihn als Kunst behandelt. Der Gegenstand, hier die Heizung, wird aus ihrem gewohnten ‚Rahmen‘ herausgebrochen – und erhält in neuer Umgebung Bedeutungsmöglichkeiten, die erst in dieser Beziehungslosigkeit möglich werden. Die Heizung habe jemand in Duisburg auf einer Müllhalde fotografiert, erzählt Gerhardinger. So habe sie das Objekt „gefunden“. Was ihr daran aufgefallen war? „Ich mag den Rhythmus“, sagt sie. Vielleicht schwingt ja doch auch das Akkordeon mit an.



Katinka Schneweis lässt abstrakte Gebilde aus Papier mit Polyesterfell interagieren, Barbara Wagner-Gschwills „Harter Kern“ entpuppt sich als Drahtgitterfläche, umflort von Wollflusen und Seide. Weich und Hart kombiniert auch Ulrike Schroeter in ihrer Plastik, in der gemasertes Olivenholz mit halbtransparentem Alabaster spielt. Bei Matti Bauers am Boden angebrachter Fotografie einer Brandung am Sandstrand („Der Stoff aus dem die Kriege sind“) mag man am liebsten in die kühle Gischt spurten – wären da nicht die Ölflecken, die schon beim Anblick zwischen den Zehen kleben bleiben. Die öligen Fußabdrücke entstanden dabei in einer Live-Aktion bei der Vernissage der Ausstellung am Dienstagabend.

Gernot Kragls Landschaften würden fast als impressionistische Monet-Werke durchgehen, wären dem Künstler nicht die grellen Farben dazwischen gekommen. Anstatt sanfter Seerosen knallen bunte Blumenwiesen aus der Leinwand. Eine ganz junge Künstlerin outet sich als süchtig – nach Kunst. Die gerade mal Anfang 20-jährige Katharina Geyer malt sich high, über der Staffelei liegend, der Pinsel einem Joint gleich.

Die Künstlergilde-Ausstellung ist spannend, birgt Frische. Ob man die bunte LED-Beleuchtung der Säulenhalle nutzen sollte – zum Thema „Kunst-Stoff“ passt es allemal. Die Ausstellung ist noch bis Montag, 2. Mai, in der Säulenhalle zu sehen. Geöffnet ist sie unter der Woche von 15 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr.