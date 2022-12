Zu Lasten des Klimas?

Landsberger Finanzen: Es geht ans Eingemachte

Von: Ulrike Osman

Die Stadt Landsberg kürzt an jeder Ecke. So soll auch die erst Mitte 2021 beschlossene Förderung von Lastenrädern – 10.000 pro Jahr – gestrichen werden.

Landsberg – Die Stadt hat den Rotstift angesetzt. Bei der ersten Beratung des Haushalts 2023 im Finanzausschuss präsentierte Kämmerer Alexander Ziegler Kürzungsvorschläge, die Einsparungen von zwei Millionen Euro ermöglichen sollen. Betroffen sind Bereiche „quer durch den kompletten Haushalt“, wie Ziegler sagte. Sollte die Kreisumlage aber tatsächlich auf die im Raum stehenden 57 Prozent steigen, wird selbst das nicht reichen. „Dann müssen wir nachsitzen.“

Ein Anstieg der Kreisumlage in dieser Höhe würde für die Stadt Mehrausgaben von drei Millionen Euro bedeuten, so Ziegler. „Ich habe momentan keinen Vorschlag, wie wir das bezahlen sollen.“ Auch OBin Doris Baumgartl (UBV) sah keinen Handlungsspielraum mehr für weitere Einsparungen. Schließlich wolle man nicht über die Schließung des Theaters diskutieren oder über das Sportzentrum. „Das ist Lebensqualität.“ Kreisumlage und Personalkosten zusammen verschlingen laut Baumgartl den Löwenanteil der städtischen Einnahmen. „Letztendlich bleiben uns Verfügungsmittel von 20 Millionen Euro für unsere sämtlichen Aufgaben.“



Die von der Kämmerei in Absprache mit den Abteilungen im Rathaus vorgeschlagenen Einsparungen betreffen den Gebäudeunterhalt, der um 490.000 Euro gekürzt werden soll, die Beauftragung externer Sachverständiger (minus 200.000 Euro) und den Sachaufwand (minus 370.000 Euro) – soweit die größten Brocken. Wobei Baumgartl bereits darauf hinwies, dass man unter Umständen im Bereich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben werde nachsteuern müssen. Sprich: Wenn sich im Laufe des nächsten Jahres herausstellt, dass zu viel gekürzt wurde, muss mit Haushaltsnachträgen gegengesteuert werden. Ansonsten setzen sich die Einsparungen aus vielen kleineren Einzelbeträgen zusammen, wie Baumgartl sagte.



Zu Lasten des Klimas?

Über eine weitere Liste an Kürzungsvorschlägen – unter dem Strich 500.000 Euro – diskutierte der Finanzausschuss im einzelnen. Dabei ging es unter anderem um die Turnhalle der Grundschule in der Katharinenvorstadt. Für die Halle ist der Umstieg von der vorhandenen Ölheizung auf Fernwärme geplant. Diese 80.000 Euro teure Maßnahme soll um ein Jahr verschoben werden, was Ulrike Gömmer (Grüne) kritisierte. „Klimaschutzmaßnahmen zu streichen ist ein falsches Signal.“



Im Zusammenhang mit der Turnhalle könnten ohnehin noch außerplanmäßige Kosten auf die Stadt zukommen. Aufgrund eines Risses in der Decke ist die Halle derzeit gesperrt, eine statische Prüfung steht an. Welche Maßnahmen sich daraus ergeben, ist offen.



Ebenfalls zu Lasten des Klimaschutzes ging die Streichung der Förderung für Lastenräder, die mit knapper Mehrheit (7:5) beschlossen wurde. Dafür war ein Budget von 10.000 Euro vorgesehen. Geschoben wird die Bauleitplanung für ein Mehrgenerationengebäude am Altöttinger Weiher (Einsparung 60.000 Euro) sowie die Wärmeleitplanung für das gesamte Stadtgebiet (100.000 Euro). Das Monitoring von Ausgleichsflächen wird reduziert und der Wohnungsbaubericht künftig auch nur noch zweijährlich statt jährlich herausgegeben (52.000 Euro).



Flaggen schonen

Bis hinunter zu Kleinstbeträgen reichte der Rotstift. Die Anzahl der Beflaggungstage an Jungfernsprung und Bayertor wird reduziert, damit die Flaggen länger halten (500 Euro). Amtliche Bekanntmachungen sollen verstärkt über die städtische Homepage und die Anschlagtafeln erfolgen und weniger in der Tagespresse (4.000 Euro).



Zur Disposition stehen Putzausbesserungen an der Fassade des Bayertors, für die man nun versuchen will, Spendengelder zu akquirieren. Notwendig sind 20.000 Euro. Geschoben werden könnte auch die Sanierung von Grabplatten in der Klosterkirche und der Ausbau von zwei Wohnungen im Dachgeschoss über der Musikschule. Diese sollten in Lehrerzimmer und Büros umgewandelt werden – eine, wie Stadtbaumeisterin Birgit Weber sagte, recht aufwändige Maßnahme, die 120.000 Euro kosten würde.