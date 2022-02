Der Landsberger Malik Harris tritt beim deutschen ESC-Vorentscheid an

Von: Andrea Schmelzle

Der Landsberger Malik Harris ist einer von sechs Musik-Acts für den ESC-Vorentscheid. © Harris

Landsberg – Am 4. März entscheidet sich, wer 2022 in Turin für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) antritt. Die sechs ganz unterschiedlichen Acts für den Vorentscheid „Germany 12 Points“ stehen fest. Mit dabei: der Landsberger Musiker Malik Harris mit seinem Song „Rockstars“.

Die Nachricht, mit dabei zu sein, erhielt der 24-Jährige in einer Videobotschaft von Barbara Schöneberger persönlich – die Fernsehmoderatorin wird am 4. März durch die ARD-Gala führen, in der sechs deutsche Talente beim Vorentscheid um die Teilnahme am ESC-Finale kämpfen werden. Unter 944 Sängerinnen und Sängern stach auch der Landsberger Popsänger und Rapper Malik Harris mit seinem neuen Titel „Rockstars“ hervor – und wurde ausgewählt. Womit er „eigentlich gar nicht gerechnet habe“, sagt er. Sei es doch für den ESC eher ein ungewöhnlicher Song, mit dem er sich beworben habe. Malik habe eher „bunte, gute Laune-Musik“ im Kopf gehabt, wenn es um den ESC ging.



Grundsätzlich habe der Contest zunächst „gar nicht in seinem Kosmos stattgefunden.“ Ein Kumpel habe ihn auf den Vorentscheid aufmerksam gemacht. „Da musste ich gleich an diesen Titel denken“, berichtet Malik. Denn es sei ein sehr persönlicher, berührender, verletzlicher Song, mit dem er hoffe, die Menschen zu erreichen, ins Herz zu treffen. Mit einem Rap Part, mit Loops, mit einer Dramaturgie und Instrumenten, die er (nacheinander) alle selber spielen wird. Das erste Mal, dass diese Art von Musik Deutschland repräsentieren soll, sagt Malik. Vielleicht sei genau das auch eine Chance.



Im Song gehe es um jemanden, der zurückblickt, auf die „gute alte Zeit“. Er erinnere sich selber oft und gern an seine Kindheit, an das Unbeschwerte, das auch ein wenig verlorengehe, wenn man älter werde. Dennoch möchte er einen Hoffnungsschimmer geben, die gute Zeit auch im Jetzt zu finden – denn das sei wichtig.



Er habe die großen Bühnen vermisst, in den letzten beiden (Corona)-Jahren, meint er. Live-Auftritte seien wie eine „Lebens-Essenz“ für ihn. Das sei sicher auch Ansporn gewesen, sich zu bewerben: zum ersten Mal mit dem Song allein auf einer solchen Bühne zu stehen – diese Chance zu haben, sei „cool“. Zudem sei es „eine schöne Sache, ganz Europa mit Musik zu verbinden“.



Malik bleibt entspannt. Auch wenn es nicht klappen sollte: Er hat schon viele Pläne für dieses Jahr. Gerade freue er sich auf seine Tour mit der britischen Sängerin Amy MacDonald, mit der er um die Zeit des Vorentscheids unterwegs ist. Dennoch wäre er „ super happy“, am 14. Mai beim ESC in Turin dabei sein und mit seinem Song Deutschland vertreten zu dürfen. Wenn er im Vorentscheid gewinne, werde das Feiern kurz sein: Nur einen Tag später geht seine eigene deutschlandweite Headliner-Tour „Anonymous Colonist“ in Berlin los, die eigentlich schon 2020 starten sollte, aber wegen Corona gleich viermal verschoben werden musste.



Nun heißt es für alle Landsberger erst einmal: fleißig voten. Schon ab dem 28. Februar starten die eingebundenen ARD Pop-Radiowellen ihr online-Voting. In der Entscheidungsshow am 4. März kann auch per Anruf oder SMS gestimmt werden: natürlich für Malik Harris.