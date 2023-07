Vorbild im Ehrenamt: Manfred Deiler ausgezeichnet

„Angemessene Gedenkstätte“: Der Europäische Holocaustgedenkstätten Stiftung e.V. mit Präsident Manfred Deiler an der Spitze wünscht sich ein Empfangsgebäude für das ehemalige KZ-Außenlagers Kaufering VII. © Greiner

Landsberg – Als Zeichen der Anerkennung verleiht der Bezirk Oberbayern an Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich verdient gemacht haben, die Bezirksmedaille. Die Auszeichnung hat jetzt auch Manfred Deiler aus Landsberg bekommen.

Deiler ist seit 2009 Präsident der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung e.V.. Damit trage er in „herausragender Weise“ zur Erinnerungskultur in der Stadt und dem Landkreis Landsberg bei und habe diese auch international weitergetragen, wie Bezirkstagspräsident Josef Mederer in seiner Laudatio betonte. Mit dem Verein sei es Deiler gelungen, die letzten erhaltenen Baracken eines KZ-Außenlagers zu konservieren und diese auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Kaufering VII zwischen Landsberg und Erpfting für die nächsten Generationen zu bewahren.

Mit der Bezirksmedaille für sein besonderes Engagement mit Ehrenamt ausge­zeichnet: Manfred Deiler. © Lauff

Die Stiftungsverein besitzt außerdem ein großes Archiv, das Fotos, Dokumente und Zeitzeugenberichte des KZ-Außenlagers Kaufering VII beinhaltet. Die Pflege der Gedenkstätte sowie Führungen über das Gelände übernimmt der Verein sein vielen Jahren ehrenamtlich. „Ungezählt“ seien die Stunden, die Deiler vor Ort verbracht habe, um selbst mit anzupacken oder Nachforschungen anzustellen. Sein Wissen, das er sich über all die Jahre aneignete, gibt er in Führungen, aber auch durch Publikationen weiter: So werden sämtliche Quellen von den Vereinsmitgliedern zusammengefasst, um sie für die Wissenschaft, Forschung und Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel die Veröffentlichungen ‚Der nationalsozialistische Wallfahrtsort‘ oder ‚Todesmarsch und Befreiung‘.



„So viel ehrenamtliche Tätigkeit ist vorbildlich“, schließt Mederer seine Laudatio ab. Bereits 2021 hat Deiler für sein Engagement eine Anerkennung beim Oberbayerischen Denkmalpreis entgegengenommen. „Nun möchte der Bezirk Oberbayern als Zeichen der Anerkennung dieser Ehrung die Bezirksmedaille hinzufügen.“



Wegen gesundheitlicher Probleme konnte Manfred Deiler die Medaille nicht selbst entgegennehmen. Seine Frau Helga nahm die Auszeichnung stellvertretend von Bezirkstagspräsident Josef Mederer an.

Bei der Verleihung der Bezirksmedaille nahm Manfred Deilers Frau Helga die Anerkennung stellvertretend von Bezirkstagspräsident Josef Mederer entgegen. © Wolfgang Englmaier