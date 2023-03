Der Landsberger Verein „Zirkusvirus“ feiert sein Fünfjähriges

„Wir sind alle zirkus-infiziert!“

Landsberg - Vorhang auf und Manege frei für den Zirkusvirus! Der Landsberger Verein ist fünf Jahre alt geworden und blickt auf eine Zeit mit vielen glücklichen Kindern zurück.

„Begonnen hat das alles in Kaufering beim Zirkus Phantasia“, beginnt Eileen Fischer, erste Vorsitzende des Zirkusvirus dessen Entstehungsgeschichte, „Da sind viele von uns jahrelang dabei gewesen. Unsere Beisitzerin Wessy und ich haben das Zirkuszeltlager jahrelang geleitet, und daraus entstand dann die Idee, einen eigenen Verein für Kinder und Jugendliche zu gründen – Zirkusvirus.“ Aus einer Idee entstand ein absolutes Highlight für die Kinder aus dem Landkreis.



Aber woher kommt der Name? „Wir sind alle zirkus-infiziert“, so Wessy Siara, Beisitzerin des Vereins. Der Name beziehe sich auf ein Kennenlern-Spiel für Betreuer und Kinder – ‚Der böse, böse Zirkusvirus‘. „So sind wir dann zu unserem Namen gekommen“, erklärt Wessy.



Die Kinder vom Zirkusvirus erwartet in den Sommerferien eine Woche Zeltlager, in der sie mit den Betreuern Nummern einstudieren. Am Ende der Woche wird ein Programm aufgeführt. Dabei wird von den Kindern entschieden, was sie präsentieren wollen. „In einem großen Zirkuszelt gibt es dann eine Gala für die Eltern“, erklärt Eileen.



Mit Anmeldung

Die Ferienprogramme laufen immer mit Anmeldung. „Wenn wir spontan irgendwo angefragt werden, muss man sich nicht anmelden. Da schaut man dann, welche Betreuer Zeit haben, und die machen dann bei den Kindern Werbung“, so die Vorsitzende. Von den Kindern finden sich meistens viele: „Wir sind immer überlaufen und haben eine Warteliste.“ Wie viele Kinder bei einem Programm mitmachen können, hänge immer davon ab, wie viele ‚kleine Artisten‘ der Zirkus mit den Betreuern stemmen könne. Der Zirkusvirus hat insgesamt 75 Mitglieder, davon sind rund 30 Jugendleiter: Schüler, Studenten, aber auch Berufstätige. „Wir sind jetzt jedes Jahr ein bisschen größer geworden“, resümiert Eileen. Trotzdem wünsche sich der Verein noch weitere Betreuer.



Kinder ab sechs Jahren können beim Zirkusvirus als Artisten mitmachen. Und ab 15 Jahren kann man den Zirkusvirus betreuen. Dafür braucht es allerdings eine Ausbildung. „Es gibt Zirkuswochenenden, bei denen man sich ausbilden lassen kann. Wir fahren dazu meistens nach Königsdorf. Da lernt man dann ‚zirzensische‘ Fähigkeiten“, so Eileen. „Man kann auch die Jugendleitercard (Juleica) machen, um als Jugendleiter ausgebildet zu werden.“ Es sei also keine Pflicht, dass die Betreuer zirzensische Fähigkeiten haben, so Sara Horwat, zweite Vorsitzende des Vereins, „Das ist eher Learning-by-doing.“



Obwohl der Verein ‚Zirkusvirus‘ heißt, geht es hierbei nicht nur um ‚Hochseiltanzen und Co.‘, wie Wessy erklärt: „Wir legen großen Wert darauf, dass wir nicht nur zirzensische Fähigkeiten vermitteln. Wir haben auch einen pädagogischen Auftrag und die Herausforderung, diesen zu erfüllen. Außerdem geht es bei uns um die Stärkung der Persönlichkeit.“



Der Vorstand des Vereins ist stolz darauf, wie die Kinder im Zirkus aus sich herauswachsen und stolz auf die eigenen Leistungen sind. Wessy denkt gerne an die Mutter eines kleinen Artisten zurück, die gesagt habe: „Das Schönste am Zirkus ist, dass die Kinder so beseelt nach Hause gehen.“