Für den leisen Landsberger Hinteranger

Von: Susanne Greiner

Asphaltierung des Hinteren Angers: Die überflüssigen Kopfstein-Pflastersteine werden eingelagert. © Schwaiger

Landsberg – Es soll ruhiger werden im Hinteren Anger. Das laute Kopfsteinpflaster weicht vorläufig (!) einer glatteren und damit leiseren Asphaltierung. Wie die Straße endgültig aussehen, ob gar der Verkehr gänzlich umgeleitet wird, soll die aktuell laufende Bürgerbeteiligung zum Projekt Altstadtsanierung zeigen. Die seit Montag laufenden Straßenarbeiten sollen bis 29. Juli, spätestens aber bis 5. August abgeschlossen sein.

Das Problem wie bei vielen Straßenbaumaßnahmen ist die zeitgleich notwendige Komplett-Sperrung des Bereichs zwischen Schulgasse und Sandauer Tor. Die Fahrtrichtung im Vorderanger wird umgedreht, Fahrzeuge über Schulgasse und Vorderer Anger umgeleitet.

Durch die Sperrung zwischen Schulgasse und Sandauer Tor fallen natürlich die Parkplätze in diesem Bereich weg – wobei alle Anwohner mit einem Stellplatz oder einer Garage in dieser Zeit kostenlos auf der Waitzinger Wiese parken können, informiert Stadtpressesprecherin Susanne Flügel. Für einen gehbehinderten Anwohner habe man solange einen Platz in der Schlossberggarage gefunden. „Wir sind immer in direktem Kontakt mit den Anliegern“, sagt Flügel. Sie seien alle angeschrieben worden, zudem habe man das „direkte Gespräch“ gesucht. Auch während der Bauzeit werde ein Ansprechpartner vor Ort sein. Bisher sei die Resonanz der Anwohner positiv gewesen.



Auch für die Mülltonnen sei eine Lösung gefunden worden: Sie werden an drei Sammelstellen aufgestellt, am Sandauer Tor, im Vorderen Anger auf Höhe der Limonigasse – dort ist auch die Ersatzhaltestelle des Stadtbusses – und an der Ecke Schulgasse/Hinterer Anger.



Als erster Schritt werden alle Pflastersteine komplett entfernt, sagt Flügel – auch die in den Parkbuchten. Nach der Asphaltierung der Fahrbahn setze man die Stene in den Parkbuchten wieder ein. Der Rest der Pflastersteine werde eingelagert, auch für eine eventuelle Wiederverwendung. Parkbuchten und Fahrbahn soll ein ebenerdiger, bündiger Granitbordstein optisch trennen.



Einige Geschäftsinhaber befürchten während der Sperrung eine schlechtere Erreichbarkeit samt noch schlechterer Parkplatzsituation – und damit weniger Kunden. Der Großteil der Anwohner scheint jedoch die Maßnahme zu begrüßen.