Dringlichkeitsstufen

Fasching auch in der Notaufnahme?

Von: Nathalie Schelle

In der Notaufnahme Landsberg ist es am nächsten Morgen wieder ruhig. Auch in der Nacht gab es nicht viele Notfälle. © Schelle

Für die Einen ist es ein lustiger freier Tag, für die Anderen ist es der schlimmste Arbeitstag des Jahres. Der Weiberfasching in Landsberg brachte die Ärzte und Pflegekräfte in der Notaufnahme schon oft an ihre Grenzen.

Landsberg – Es ist 14 Uhr. Seit einer knappen Stunde zieht der Gaudiwurm in der fast drei Kilometer entfernten Altstadt umher, während in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) die achtstündige Spätschicht beginnt. Der Lumpige Donnerstag ist anders als die anderen Arbeitstage in der Abteilung. Von einigen wird er sogar als „der schlimmste Tag des Jahres“ betitelt.



In den beiden vergangenen Jahren war es ruhig in der ZNA – der Grund dafür liegt auf der Hand: Wegen des Veranstaltungsverbotes während der beiden Corona-Jahre 2021 und 2022 konnte auch der Gaudiwurm nicht stattfinden. Dieses Jahr gibt es kein Veranstaltungsverbot mehr. Und die Erfahrung zeigte bereits in der Vergangenheit, dass die Leute nach langer „Partypause“ bei der ersten Möglichkeit alles nachholen wollen, was sie in den zwei Jahren verpasst haben. Auf diese Erfahrung hat sich auch die Leitung der ZNA eingestellt, als sie das Personal für den Schichtplan einteilte. „Normalerweise haben wir drei Ärzte für die Frühschicht, vier für die Spätschicht und zwei für die Nachtschicht“, erklärt Andreas Schollenberger, stellvertretender Leiter der ZNA, „aber heute haben wir drei in der Frühschicht, fünf in der Spätschicht und drei in der Nachtschicht.“ Ob das ganze Personal nötig ist, sollte sich im Laufe des Tages zeigen.



Die Landsberger Notaufnahme behandelt im Jahr rund 26.360 Patienten, das sind 72 Patienten am Tag. Gerade eine Veranstaltung wie der Faschingsumzug in der Lechstadt ist eine hohe Zusatzbelastung für die ZNA. Nicht nur, dass die feierwütigen Faschingsgäste oftmals viel Zeit in Anspruch nehmen, sie brauchen oft auch etwas, was in den Krankenhäusern gerade rar gesäht ist – Betten. Die Gründe, warum die Krankenhäuser immer voller werden, sind schnell erklärt: „Die Gesundheitsversorgung ist momentan schlecht und die Patienten werden immer älter“, erklärt der stellvertretende Leiter die momentan heikle Lage. Das sei nicht nur ein Problem in Landsberg. Auch die umliegenden Krankenhäuser wie in Kaufbeuren oder Schongau platzen fast aus allen Nähten. Die Patienten könnten also im Notfall nicht einmal in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Da bleibt nur zu hoffen, dass der heutige lumpige Donnerstag ruhiger verläuft als befürchtet.



Der erste Patient, der vom Faschingsumzug kam, wurde bereits vor 14 Uhr eingeliefert. Mit einer Schnittwunde hat es ihn nicht schwer erwischt. Aber wer legt eigentlich fest, ob ein Patienten wirklich schwer verletzt ist und wie dringlich er behandelt werden muss? „Wir stufen unsere Patienten bei der Ersteinschätzung mit dem Manchester-Triage-System ein“, erklärt Schollenberger. Das obliege einer speziell dafür geschulten Pflegekraft - anhand der Beschwerden.



Dringlichkeitsstufen

Die Triage beinhaltet fünf Dringlichkeitsstufen und definiert, wann der erste Kontakt zwischen Arzt und Patient stattfinden soll. Die Dringlichkeitsstufe ‚sofort‘ besagt, dass der Arzt den Patienten sofort behandeln muss, bei der Stufe ‚sehr dringend‘ muss der Arzt den Patienten in den nächsten zehn Minuten sehen. Die dritte Stufe ‚dringend‘ ist das Mittelmaß, der Patient sollte binnen 30 Minuten vom Arzt behandelt werden. Bei den Stufen ‚normal‘ beziehungsweise ‚nicht dringend‘ müssen die Patienten 90 beziehungsweise 120 Minuten warten. Dieses ‚Warten müssen‘ stößt bei den Patienten oft auf Unverständnis – Beschwerden an die Ärzte oder das Pflegepersonal sind da leider keine Seltenheit.



Ein normaler Tag

Mittlerweile ist es halb drei. In der ZNA ist es noch seltsam ruhig. Auch die Ärzte und Pfleger merken das. Aus einem Zimmer hört man jemanden „Das ist ja heute gar kein lumpiger Donnerstag“ sagen. Tatsächlich ist, im Vergleich zu den Jahren vor Corona, wirklich nicht viel los. Die Vermutung einer Schwester: die Leute meiden die Notaufnahme, weil sie wissen, dass heute viel los sein wird. Sie kämen daher lieber morgen, falls es kein wirklicher Notfall ist. Dass die Patienten nur noch mit ‚wirklichen Notfällen‘ in die Notaufnahme kommen, ist schon lange vorbei. Viele kommen auch bei kleineren Leiden wie Rückenschmerzen oder Husten. Die Zeit, die für diese Patienten verwendet wird, fehlt dann aber womöglich bei dringenderen Notfällen. Ein solcher Notfall wird mit einem Alarmsignal an einem in der Notaufnahme hängenden Monitor in der ZNA angekündigt. „Die Meldungen kommen von der integrierten Leitstelle“, erklärt Schollenberger. Außerdem gibt es noch ein Anmeldetelefon, bei dem beispielsweise Anrufe von Hausärzten oder aber von Notfällen, die außerhalb des Gebietes der Leitstelle liegen, eingehen.



Inzwischen ist es 15.45 Uhr, der Umzug ist seit einer dreiviertel Stunde vorbei – und prompt alarmiert wieder der Monitor in der ZNA: Alkoholintoxikation eines jungen Patienten vom Faschingsumzug. Er wurde vom Rettungswagen gebracht und direkt in eines der sieben Behandlungszimmer der ZNA gefahren. Dort wurden dann sofort die Ersteinschätzung und auch gleich die Behandlung durchgeführt. Warum die genaue Untersuchung eines scheinbar ‚nur‘ betrunkenen Patienten immens wichtig ist, erklärt wieder der stellvertretende Leiter: „Es muss immer ein kompletter Bodycheck durchgeführt werden. Es kann ja auch sein, dass der Patient unter Alkoholeinfluss auch noch gestürzt ist und sich anderweitig verletzt hat.“ Daher wird der Körper des Patienten auch auf Prellmarken untersucht.



16.49 Uhr. Der Umzug ist schon lange vorbei, in der Stadt feiern die Leute trotzdem weiter. So anscheinend auch ein junger Patient, der um diese Zeit, wieder mit dem Rettungswagen, eingeliefert wurde. Er hatte keine Alkoholvergiftung, er war zwar betrunken, der Grund für seine Einlieferung waren aber Rückenschmerzen. Er wurde untersucht und war wieder bereit zur Abholung - wäre er zumindest gewesen, wenn er eine Adresse oder eine Telefonnummer von den Eltern preisgegeben hätte. Dagegen wehrte er sich aber vehement, er wolle alleine nach Hause laufen. Es kostete viel Zeit und den Pflegern viele Nerven, um den Faschingswütigen zu beruhigen und die Informationen von ihm zu bekommen. „Das ist auch ein großes Problem“, erklärt Schollenberger, „solche Patienten nehmen sehr viel Zeit des Personals in Anspruch.“ Zeit, die es in der ZNA eigentlich nur selten gibt. Oftmals müssen die Betrunkenen von den ‚normalen‘ Patienten separiert werden, weil sie für Unruhe sorgen. „Es gibt die Lustigen, aber es gibt leider auch manchmal die Gewaltbereiten.“ Der Riss in der Scheibe der Eingangstür zur ZNA zeuge wohl von einem betrunkenen Patienten.



Glücklicherweise ruhig

Bis 20 Uhr gab es lediglich drei Faschingsgäste mit einer Alkoholvergiftung. Die Erleichterung war in der ganzen Notaufnahme spürbar. „Ich habe es schon so viel schlimmer erlebt“, berichtet eine Schwester, „als der Umzug noch am Vormittag stattgefunden hat, ging es bei uns ab 11 Uhr so richtig los“. Damals habe man die Patienten nur noch auf dem Boden sitzend unterbringen können. Auch die Nachtschicht sei ruhig verlaufen, erklärt Schollenberger am nächsten Tag. Es habe keine Faschingsgäste mehr gegeben, nur noch ‚normale‘ Patienten.



Auch das Faschingstreiben in Landsberg war laut Markus Fischer, Polizeioberkommissar weitgehend störungsfrei. Einige kleinere Vorfälle habe es wegen Körperverletzungen und Streitereien gegeben. Vier Personen seien, teils kurzfristig, in Gewahrsam genommen worden. Von den rund 10.000 Besuchern, die anwesend waren, habe sich einer eine Anzeige eingehandelt. Er habe einer vorbeifahrenden Streife den Hitlergruß gezeigt. Obwohl in der Stadt so viel geboten war, war es entgegen aller Erwartungen also ein sehr ruhiger Lumpiger Donnerstag. Sehr zur Freude aller, die an diesem Faschingstag im Dienst waren.