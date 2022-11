Die Vorgeschichte

Ein Professor im Denklinger Gemeinderat

Von: Johannes Jais

Gratulation mit Handschlag nach der Vereidigung: Denklingens neuer Gemeinderat Prof. Dr. Maik Günther (rechts) mit Bürgermeister Andreas Braunegger. © Jais

Denklingen/Dienhausen – Mit Dr. Maik Günther gehört dem Gemeinderat nunmehr ein junger Professor an, der an der IU (Internationale Hochschule) im Fernstudium unter­richtet – und das komplett aus dem Homeoffice in Dienhausen. Seine Schwerpunkte sind die Wirtschaftsinformatik und die Energiewirtschaft. Künftig wird er auch Energie aufbringen für die Kommunalpolitik.

Maik Günther (44), nach Florian Steinle und Simon Hefele der drittjüngste im 14-köpfigen Gemeinderäte, ist aber nicht nur an der IU, einer privaten Fachhochschule, beruflich tätig. Er arbeitet zudem bei den Stadtwerken München. Aktuell ist er mit der kommunalen Wärmeplanung befasst. Zentrale Frage ist dabei, wie Gebäude klimaneutral errichtet beziehungsweise saniert werden können.



Geboren ist Maik Günther in Stralsund an der Ostsee. Aufgewachsen ist er in Wittenberge. Die Stadt liegt in Brandenburg auf halbem Weg zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin. Studiert Günther in Göttingen. Beruflich hat es ihn dann nach München in ein Softwareunternehmen verschlagen, wo er unter anderem Unternehmensprozesse optimiert hat.



Seit zwölf Jahren ist er mittler­weile bei den Stadtwerken der Landeshauptstadt in verschiedenen Funktionen rund um energiewirtschaftlichen Grundsatzthemen tätig. Dazu gehörten Elektromobilität, Wirtschaftlichkeitsbewertungen von Kraftwerken und Speichern, aber auch die Analyse der Öl- und Gasmärkte.



In München lernte Günther auch seine aus Denklingen stammende Frau kennen. Mit ihr hat er eine neunjährige Tochter. Vier Jahre lang wohnte die Familie in Denklingen, seit 2018 ist sie in der Ortschaft Dienhausen daheim. Dort sitzt er die meiste Zeit im Homeoffice, wobei ihm zugute kommt, dass er dank Anschluss ans Glasfasernetz ein leistungsfähiges Internet hat. Die junge Familie hat kurzzeitig auch am Schwarzenbach im Süden Denklingens gewohnt. Die zwei Windräder auf dem Höhenrücken im Westen „haben wir da schon gehört“, bekennt der 44-Jährige. Andererseits sei es schon so, dass die meisten Menschen die Energiewende wollen.



Der Zufall wollte es so, dass Günther in der letzten Gemeinderatssitzung vor dem Bürger­entscheid „Windenergie in der Gemeinde Denklingen“ vereidigt wurde. Dieses Thema sei „politisch aufgeladen“, weiß der Ratsneuling. Denn hier stünden der Schutz des Waldes sowie die Lärmbelastung in Dienhausen diametral dem Klimaschutz und der Energiewende gegenüber. Der Bürgerentscheid am kommenden Sonntag wird zeigen, ob dieses Projekt umgesetzt wird. Vor dem Hintergrund des „Zielkonflikts“ hat der Gemeinderat laut Günther die Verantwortung, integrativ zu wirken, um Akzeptanz zu werben und die besondere Belastung der Dienhausener bei allen zukünftigen Entscheidungen zu berücksichtigen.



Die Vorgeschichte



Im Sommer hatte Stefan Müller, der einzige Gemeinderat aus Dienhausen, seinen Rücktritt erklärt. Als erster Nachrücker für die Wählergemeinschaft Dienhausen wäre Alexander Seelos an der Reihe gewesen, der dem Rat von 2018 bis 2020 angehörte. Doch diesmal nahm er das Amt nicht an. Nächster Nachrücker war Maik Günther. Er nahm das Mandat an und wurde in der Gemeinderatssitzung Ende Oktober durch Bürgermeister Andreas Braunegger.