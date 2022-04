Gut gekrault, Kinder!

Von: Susanne Greiner

Die Kinder im Landsberger Inselbad lieben es, den Panther am Rücken zu streicheln – was der Bronze laut Expertise gut tut. Ein besseres Gehege hätte das Raubtier kaum finden können. Nur der Bauch benötigt noch ein paar Streicheleinheiten. © Stadt LL

Landsberg – Das Inselbad kommt in die Jahre. Und mit ihm auch die hier aufgestellten Bronze-Skulpturen: der Panther, spielende Jungbären und der Jüngling mit Speer , Die Drei genießen seit rund 50 Jahren die Sicht auf die Badeanlage und ihre Besucher:innen. Grund genug, die Skulpturen dem fachmännischen Blick eines Metallrestaurators zu unterziehen, dachte sich das Neue Stadtmuseum, und holte die Expertise von Metallrestaurator Stephan Rudolph aus München ein, der auch für diverse Münchener Museen die Skulpturen pflegt und restauriert.

Das Ergebnis seiner Expertise gibt Stadtpressesprecherin Susanne Flügel bekannt: Nur der Jüngling mit Sperr muss restauriert werden. Der ursprüngliche Speer war verloren gegangen und müsse nun fachgerecht ersetzt werden. Von weiteren Restaurierungsmaßnahmen nimmt Rudolph Abstand, weil der Panther und die spielenden Jungbären „in einem guten Zustand“ seien, berichtet Flügel.



Der warme Rücken



Der Panther zeige lediglich „typische Merkmale einer häufig berührten Oberfläche, die durch die unbewusste ‚Pflege‘ glatt, geschlossen und damit konservatorisch unbedenklich ist“, so Rudolph. An der Oberseite der Skulptur sei die blanke Bronzeoberfläche sichtbar, die die Beliebtheit des Objekts widerspiegele: „Kinder des Inselbads lieben den Panther natürlich auch deshalb, weil sich sein Rücken in der Sonne erwärmt“, weiß auch Flügel.



Der Materialverlust, der sich durch das „Liebhalten“ des Tieres einstelle, könne laut Expertise als geringfügig eingeschätzt werden. Im Gegenteil: Würde auch der Bauch des Tieres dieselbe Pflege und Zuwendung erhalten, hätten sich hier nicht hellblaue Kupfersalze gebildet, die durch das Ablaufen des Wassers entstehen. Eine „Reinigung“ erhielten der Panther und die beiden anderen Skulpturen nun regelmäßig durch das Team des Inselbades, das eine Einweisung zum Bürsten des Wildtieres erhalten habe, sagt Flügel.



Das Neue Stadtmuseum will in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro und dem Stadtarchiv Ende Juni die Ausstellung „Das Landsberger Inselbad“ im Außenbereich des Bades eröffnen. Deren Inhalt soll aber nicht nur die Geschichte des Bades umfassen: Auch die Reise der Inselbad-Skulpturen wird in einem Bildband zu lesen sein.