Der Schwiftinger Weg wird saniert – ohne begleitenden Radweg

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

Schwiftinger Weg: Saniert werden soll der Streckenabschnitt Bahnbrücke bis Ortseingang. Das Thema straßenbegleitender Radweg wird später verhandelt. © Schmelzle

Kaufering – Im Rahmen von Unterhaltsmaßnahmen hat die Marktgemeinde ein Ausschreibungspaket für Straßenbauarbeiten geschnürt. Auch die Sanierung des noch offenen Streckenabschnittes am Schwiftinger Weg fällt darunter. Kauferings Grüne beantragen, in dem Zuge auch den Bau eines Radwegs zu planen und die Durchführung beider Maßnahmen später durchzuführen. Auf der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch kam es zu einer Einigung: Die Straße wird saniert. Über den Radweg wird später verhandelt.

Nachdem in den letzten beiden Jahren die Straßenbauarbeiten aus Kapazitätsgründen der Verwaltung zurückgefahren wurden, sollen sie heuer wieder vermehrt durchgeführt werden. „Wir haben ein attraktives Paket von zehn Einzelmaßnahmen geschnürt und öffentlich ausgeschrieben“, kündigte Bauamtsleiter Andreas Giampa auf der Sitzung an.



Bordsteinabsenkungen, Gehwegreparaturen oder die Instandsetzung von Wurzelschäden seien geplant. Ebenso wie die Sanierung des noch offenen Streckenabschnitts am Schwiftinger Weg, vom Ortsende bis zur Bahnbrücke. Die Straße soll mit neuem Asphalt versehen werden. Der erste Abschnitt (von Bahnbrücke Richtung Fliegerhorst) ist schon seit einigen Jahren saniert.



Die Grünen haben nun zusätzlich den Bau eines straßenbe­gleitenden Radwegs beantragt, erklärt Giampa. Quasi als Verbindungsstück zu dem bereits existierenden Radweg nach Epfenhausen. Grundsätzlich sei es vorteilhaft, das „in einem Rutsch“ zu machen, meinte Tobias Kirchberger auf der Sitzung. Daher sei es sinnvoll, die Instandsetzung des Schwiftinger Weges zu schieben und später beide Maßnahmen gemeinsam durchzuführen.



Dann müsse aber alles zurückgestellt werden, bis die Radwegplanung abgeschlossen sei, erklärt Giampa auf Nachfrage des KREISBOTEN. Und das sei „ja nicht übermorgen“. Grund­erwerb müsse realisiert werden – und das könne auch schon mal langwierig werden. Zudem sei die Instandsetzung des Straßenabschnitts dringend nötig. „Die Strecke ist total übersät mit Rissen und Löchern“, so Giampa. Die Maßnahme sollte nicht verschoben werden.



Hinzu komme, dass das Vorhaben öffentlich in einem Gesamtpaket entsprechend der Budetierung im Haushalt ausgeschrieben worden sei und nun nicht mehr einfach ohne Schadensersatz gestrichen werden könne. Und man müsse dann ja nochmals neu ausschreiben und neu kombinieren. Mit insgesamt knapp 465.000 Euro (davon rund 90.000 allein für die Instandsetzung des Schwiftinger Weges) sei ein „mehr als gutes Ausschreibungsergebnis für all unsere Maßnahmen entstanden“, betont Giampa ausdrücklich. Es wäre schade, das nicht anzunehmen.



Im Angebotspreis enthalten sind auch Arbeiten für die Kommunalwerke in Höhe von knapp 85.000 Euro, sodass bei der Gemeinde Kaufering Kosten in Höhe von knapp 380.0000 Euro verbleiben. Hinzu kommen noch Ausgaben für Umleitungsbeschilderung in Höhe von rund 3.500 Euro sowie Markierungskosten, die bei 10.000 Euro liegen.



Man konnte sich schließlich einigen: Der entsprechende Abschnitt des Schwiftinger Weges wird saniert. Die Verwaltung wurde einstimmig ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Anbieter zu erteilen. Das Thema straßenbegleitender Geh- und Radweg von der Brücke bis zum Ortseingang wird allerdings separat betrachtet und auf einen Termin im Juni verschoben. Der Gemeinderat wird dann erneut darüber abstimmen. Sollte es zu einer Mehrheit kommen, könnten Fördermittel beantragt und das Thema in eine der nächsten Haushaltsplanungen aufgenommen werden, so Giampa.