Knall in Landsberg: TSV-Sportchef Meissner wirft hin

Von: Thomas Ernstberger

War Spielertrainer Sascha Mölders (Mitte) einer der Auslöser für Jürgen Meissners Abkehr vom TSV Landsberg? © Ernstberger

Landsberg – Riesen-Knall beim TSV Landsberg. Jürgen Meissner (44), seit April 2019 sportlicher Leiter des Fußball-Bayernligisten, ist am Montagabend überraschend zurückgetreten. „Ich habe hingeschmissen“, bestätigte Meissner Dienstag früh. Zu den Hintergründen wollte er sich nicht äußeren, kein Kommentar auch zu möglichen Nachfolgern: „Ich bin raus, das ist nicht mehr mein Thema.“

Aus TSV-Kreisen war allerdings zu hören, dass es in den letzten Monaten vermehrt Probleme zwischen dem Sportchef und dem Landsberger Spielertrainer Sascha Mölders (37) gab. Unter anderem nach der Wechselpanne mit Amar Cekic. Meissner bestätigte „Spannungen mit einem Spielertrainer“, ohne den Namen zu nennen. So ist wohl auch die erst kürzlich getätigte Aussage von Goalgetter Mölders zu verstehen, seine Zukunft sei noch offen, obwohl längst klar schien, dass er zusammen mit Mike Hutterer beim TSV bleibt. Wollte Meissner gar den Vertrag mit Ex-Bundesligaspieler Mölders (läuft am Ende der Saison aus) nicht verlängern? Auch auf diese Frage gibt es aktuell keine Antwort…



Keine Lust mehr auf TSV Landsberg: Jürgen Meissner. © TSV LL

TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl erklärte: „Jürgen Meissner hat uns am Montag gebeten, ihn von seinen Aufga­ben zu entbinden und die Sache sauber zu beenden. Er wollte am Saisonende ohnehin aufhören – auch wegen der weiten Wegstrecke zwischen seinem Heimatort Ingol­stadt und Landsberg. Wir waren mit seiner Arbeit absolut zufrieden, auch menschlich hat alles gepasst.“



Meissner wider­spricht da allerdings: „Ich wollte am Saisonende definitiv nicht aufhören. Ich habe meinen Vertrag erst im Dezember um zwei Jahre verlängert. Ich will weiter im Fußball-Geschäft arbeiten und bin bereit, großen Aufwand zu betreiben – selbst, wenn ein Verein auf mich zukommt, der 150 Kilometer weit weg ist.“



Wie geht es nun beim TSV Landsberg weiter, zumal schon jetzt die Weichen für die neue Saison gestellt werden müssen? Freutsmiedl: „Wir wollen so schnell wie möglich einen neuen sportlichen Leiter präsentieren.“ Es soll einige Kandidaten geben, Namen wollte er natürlich nicht nennen: „Erst, wenn der Vertrag unterschrieben ist.“