»Gott hasst dich«

Ein Apfelkuchen für eine bessere Welt

Von: Susanne Greiner

Das Hitlerbild im Hintergrund: Neonazi Adam (Markus Brandl, links) fühlt dem Kleptomanen Gunnar (Konstantin Moreth) auf den Zahn. © ks

Landsberg – Und möge auch morgen die Welt untergehen, so lasst uns doch heute noch einen Apfelkuchen backen. So könnte, frei nach Luther, die Essenz des Stückes „Adams Äpfel“ nach dem gleichnamigen Film des Dänen Anders Thomas Jensen lauten. Das Rezept für Dänischen Apfelkuchen gab‘s im Programmheft zur Aufführung der Moreth Company am Freitag dazu. Das Rezept zum Stück mussten die Zuschauer selbst schreiben. Und das war nicht einfach. Zwar überzeugten die Schauspieler. Letztendlich sprang der Funke aber nicht von der Bühne aufs Publikum über. Vielleicht, weil zu wenig getanzt wurde.

Jensens Groteske trieft vor Extremen. Klischee-Charaktere wie Tankstellenräuber Khalid (Younes Tissente), Araber, bei dessen Überfällen Menschen sterben; Alkoholiker und Kleptomane Gunnar (Konstantin Moreth), seines Zeichens Vergewaltiger, tumb und triebgesteuert. Oder Poul (Franck Oskar Schindler), 96, ehemaliger KZ-Wächter, gefangen in seiner Schuld. Nicht zuletzt die beiden Hauptfiguren: Ivan (Stefan Murr), Pfarrer mit unerschütterlichem Glauben an das Gute bis hin zum Verleugnen jeglichen Bösens: „Es gibt keinen schlechten Menschen.“ Gemäß diesem Motto leitet er das Resozialisierungsprogramm, zu dem die zweite Hauptfigur, Adam (Markus Brandl), frisch aus dem Gefängnis dazustößt. Adam ist Neonazi, in der Moreth-Company-Inszenierung samt typischer Attribute wie Hitlerbärtchen, Springerstiefel und pomadisiertem Seitenscheitel. Seine erste Geste nach der Ankunft: ein Bild des Führers an die Wand hängen. Doch selbst dessen Identität leugnet Ivan. Was böse ist, darf sich in dem Weltbild des guten Hirten nicht heimisch machen. Da kann Adam noch so oft Ivan blutig prügeln. Selbst, als Adam als sein Resozialisierungsziel provokativ zynisch angibt, einen Kuchen backen zu wollen, spielt Ivan mit und überträgt Adam kurzerhand die Fürsorge für den Apfelbaum im Kirchgarten, aus dessen Früchten das Backwerk entstehen soll.



Ivans Problem: In seiner Ignoranz des Bösen kann er Ängsten keinen Raum geben. Wenn Poul sich schuldig fühlt, tut Ivan das mit einem „Gott vergibt alles“ ab. So wenig Ivan damit Poul hilft, so wenig kann der Pfarrer mit seiner eigenen Trauer umgehen. Wie sich zeigt, hat Gott (alias Autor Jensen) ihn mit einem surrealen Dramen-Berg überschüttet: die Mutter bei der Geburt gestorben, der Vater ein Vergewaltiger, die Frau hat sich umgebracht. Sein Sohn Christopher ist schwer behindert – was Ivan rundweg leugnet. Nicht zuletzt bedroht ein Volleyball-großer (!) Gehirntumor das Leben des Gottesdieners. Adam ist dieses Gottvertrauen zuwider: „Wenn man Ivan zwingt, die Wahrheit zu sehen, bringt man ihn um.“



»Gott hasst dich«



Hier kommt Hiob ins Spiel. Regisseur Konstantin Moreth nimmt den Bibel-Text von Anfang an als Stückbegleitung, als Szenentrenner von Christopher-Darstellerin Nathalie Schott erzählt. Der Text hinterfragt, wie ein guter Gott mit dem Leiden in der Welt zu vereinen ist. Die Antwort Hiobs: „Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen?“ Das ist auch Ivans Antwort. Die Antwort Adams: „Gott nimmt Hiob alles und dann schenkt er ihm Lepra.“ Gott ist nicht gütig. Gott hasst die Menschheit. Dass der Mensch mit dieser Ansicht auch noch Adam heißt, lässt für das Seelenheil der Menschheit Böses ahnen.



Schonungslos reißt Adam Ivans Illusionen ein und präsentiert ihm die Realität: Gunnar, der immer noch stiehlt, Khalid, der immer noch Tankstellen überfällt, Christophs schwere Behinderung. Selbst Adams Ziel, den selbstgebackenen Apfelkuchen, torpediert Gott massiv: Erst kommen die Krähen, dann die Würmer. Und schließlich schlägt der Blitz ein und verwandelt den Apfelbaum – samt Mikrowellen-Backherd – zu Asche. Nur ein paar Früchte bleiben übrig.



Tanz mit dem Apfel



Adams Hass-Mission hat Erfolg: Er bringt Ivan zur Vernunft. Und zerstört dessen Lebenssinn. Doch ohne Ivans bedingungslosen Glauben an das Gute im Menschen läuft alles aus dem Ruder. Und mündet in einer Schießerei, in deren Verlauf Khalid – aus Versehen – Ivan in den Kopf schießt. Ein erster Tropfen, der Adam zweifeln lässt. Doch was ihn zum Ausrasten bringt, ist Christopher, der den Rest der Äpfel, die Gottes ‚Prüfungen‘ überlebt haben, verschlingt – nur einen kann Adam retten. In einer Katharsis-ähnlichen Szene lässt Regisseur Konstantin Moreth Adam aus diesem Apfel den versprochenen Kuchen backen: Wie Charlie Chaplin im „Großen Diktator“ mit der Weltkugel, tanzt Adam mit dem Apfel hin zum vollendeten Kuchen.



Die Szene ist eine der besten. Denn sie ist absurd – und passt deshalb hervorragend zum Stück: Auch Adams Hinwendung zum Guten ist absurd – eine Art Wunder. Und davon gibt es gleich noch eins: Ivan stirbt nicht. Im Gegenteil: Khalids Kugel hat den Tumor zerstört – und Ivan das Leben gerettet. In der letzten Szene empfangen Adam und Ivan die neuen Resozialisierungs-Gäste gemeinsam. Vereint im Verleugnen des Bösen. Denn der Glaube an das Gute im Menschen versetzt Welten – zumindest die Realität.



Wie bringt man diese rabenschwarze Groteske, noch dazu ein Film, auf die Bühne? Moreth stellt der ‚wundersamen‘ Handlung ein nüchternes Bühnenbild in Grau und Braun aus Kästen und Stellwänden gegenüber. Die Szenen sind meist voll ausgeleuchtet. Einziger Farbtupfer ist ein, leider relativ lautes, Hologrammgerät, das den jeweiligen Handlungsort verdeutlicht: ein Kreuz für die Kirche, Statoil für die Tankstelle, ein Apfelbaum für den Garten. Warum verwendet Moreth hier nicht einfach Schilder? Vielleicht, weil das Mittel Hologramm zeigen soll, dass diese Orte fiktiv sind, reine Projektionen. Aber das reicht nicht aus, um die skurrile, wundersame und so gar nicht nüchterne Handlung zu vermitteln. Der Funke springt nicht über, weil es zu viel Realität und zu wenig Skurriles gibt. Denn nicht nur das Bühnenbild, auch die Charaktere sind extrem nüchtern gezeichnet, realistische Kostüme, keinerlei Übertreibungen in Gestik, Mimik oder Sprache. Das raubt dem Stück aber die ‚wundersame‘ Atmosphäre, die es braucht.



Durch diese Reduzierung des Dargestellten auf das Skelett der Handlung verliert Moreth den ‚Kitt‘, den inneren Zusammenhalt. Die Figuren bleiben – trotz guter Leistung aller Schauspieler – an der Oberfläche, da ihnen ihr Platz innerhalb der Handlung zu fehlen scheint. Mit ein Grund für diese ‚Distanz‘ ist sicher, dass Moreth aufgrund von Krankheit kurzerhand selbst als Gunnar einspringen musste (und diese Rolle hervorragend ausfüllt), das Ensemble in dieser Besetzung aber nur einen Tag proben konnte. Der andere Grund ist der Mangel an Wundersamen in diesem so menschlichen Stück. Etwas mehr Mut zur Verrücktheit hätte der Inszenierung gut getan.



Die Zuschauer belohnten das Ensemble mit Applaus und Bravo-Rufen.