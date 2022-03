Mike Hutterer will Trainer des TSV Landsberg bleiben

Von: Thomas Ernstberger

Will in Landsberg bleiben: TSV-Coach Mike Hutterer. © Ernstberger

Landsberg – Noch acht Spiele (inklusive Schwabmünchen) stehen für den TSV Landsberg in der aktuellen Bayern­liga-Saison auf dem Programm. Der Klassenerhalt ist längst gesichert, vom (theoretisch noch möglichen) Aufstieg wird offiziell nicht gesprochen. Die Regionalliga ist das Ziel für 2022/23. Allerdings gibt der technische Leiter Jürgen Meissner zu: „Wenn wir noch den Relega­tionsplatz erreichen, nehmen wir’s gerne mit.“

Hinter den Kulissen wird längst an der „neuen“ Mannschaft gebastelt. Drei Neue – neben den Winter-Zugängen Veron Dobruna (21) und Stevie Georgiou (19) – stehen bereits fest. Stürmer Sandro Caravetta (22) vom FC Gundelfingen, Nabil Tcha-Zodi (18) aus der Bayernliga-A-Jugend des SC Fürstenfeldbruck (spielte auch schon in der Ersten) und Innen­verteidiger Ajlan Arifovic (23) vom FC Unterföhring. „Ich kene ihn schon sehr lange. Er ist flexibel, groß, robust und technisch sehr stark. Er wird uns weiterhelfen“, ist sich Trainer Mike Hutterer (Foto) sicher. Er verrät: „Wir wollten ihn schon im Sommer, aber er kam aus seinem Vertrag nicht heraus. Jetzt läuft der Vertrag aus und wir haben zugeschlagen.“



Mit Muriz Salemovic (33) und Dennis Hoffmann (30) haben, beziehungsweise werden zwei ältere Spieler die Bayernliga-Mannschaft des TSV verlassen. Die Neuen und die beiden Abgänge zeigen die neue Marschrichtung der Landsber­ger an: Junge, talenierte, hungrige Spieler sollen das Team „auffrischen“. Meissner bestätigt: „Wir wollen ein bisschen jünger werden.“ Bis auf Hoffmann bleibt die aktuelle Mannschaft aller Voraussicht nach zusammen. Hutterer: „Damit steht das Grundgerüst.“



Und was plant der Trainer, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft? Hutterer will in Landsberg bleiben: „Hier ist sehr viel möglich. Die Gespräche sind am Laufen, es sieht sehr gut aus“, sagt er. Und fügt hinzu: „Ich habe noch zwei Wunschspieler, die der Verein kennt. Wir brauchen unter anderem unbedingt einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht.“ Die Regionalliga ist auch ganz klar Hutterers Ziel: „Ich sehe beim TSV Landsberg eine sehr gute Perspektive.“