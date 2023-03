Uttinger Gemeinderat blockiert Polizeibootshaus

Von: Dieter Roettig

Teilen

So hätte es sein können: Diese Skizze des neuen Stegs mit einem symbolischen Rechteck als Polizeibootshaus reichte dem Uttinger Gemeinderat nicht, die Grunddienstbarkeiten als Voraussetzung zu gewähren. © staatl. Bauamt Weilheim

Utting - Das ging wohl gehörig daneben: Innenministerium, Polizeipräsidium Oberbayern-Nord und das Staatliche Bauamt Weilheim hatten fest damit gerechnet, dass der Uttinger Gemeinderat mit der „Gewährung von Grunddienstbarkeiten“ grünes Licht für den Bau des Polizeibootshauses im Freizeitgelände gibt. Doch parteiübergreifend wurde das abgelehnt. Allerdings mit der Aussicht, demnächst unter gewissen Voraussetzungen doch das Okay zu geben.

Grund für die Verstimmung war das Fehlen von konkreten Aussagen und Plänen, welche Größenordnung das Bootshaus letztendlich haben wird. Bei einer kürzlichen Sondersitzung des Gemeinderats im BVS-Bildungszentrum Holzhausen mit Vertretern von Ministerium, Polizei und Bauamt wurde den Räten lediglich eine Skizze „des neuen Stegs mit einem Rechteck“ vorgelegt und auf Nachfrage die ungefähren Maße des Bootshauseses mit 13 Meter Länge und acht Meter Breite genannt.



Gemeinderat Dr. Nikolaus Högenauer (GAL) bzeichnete die dort gezeigte Präsentation drastisch „dilettantisch und unter aller Sau“. Man werde nicht „die Katze im Sack kaufen“. Wie Fraktionskollegin Elisabeth Vogt ergänzte, hätten Ministerium und Behörden nach Gewährung der Grunddienstbarkeiten „einen Freifahrtschein und könnten bauen, was sie wollen.“ Denn auf dem See habe die Gemeinde keinerlei Mitspracherecht. Florian Hansch (SPD): „Jeder Bauwerber kommt mit konkreten Plänen zu uns. Das sollte auch für den Staat gelten.“



Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG/CSU) nannte die Vorstellung der unausgereiften Pläne in Holzhausen „eine Missachtung des Gremiums“. Er werde den Antragstellern signalisieren, dass der Gemeinderat grundsätzlich bereit sei für eine Genehmigung, aber erst nach konkreten Fakten. Hoffmann habe in dieser Angelegenheit bereits 24 Termine mit den Behörden gehabt, unter anderem auch „für die Abwehr des ursprünglich geplanten Polizeibootshauses am Dampfersteg in Holzhausen.“



Die vom staatlichen Bauamt Weilheim beantragten Grunddienstbarkeiten umfassen die Überbauung eines Stückchens Gemeindegrund mit dem Anfang des Holzstegs, das Aufstellrecht für einen Stromverteilerkasten sowie die ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit der Polizei durch das Freizeitgelände zu den zur Verfügung stellenden zwei Stellplätzen. Erst nach Gewährung dieser Grunddienstbarkeiten sei laut Peter Aumann vom Bauamt der neue Standort gesichert. Dann werde man ein Planungsteam beauftragen, das wasserrechtliche Verfahren beim Landratsamt einleiten und eine noch ausstehende und vom Naturschutz geforderte Vogelkartierung durchführen.



Weil die Schlösser- und Seenverwaltung keine neuen Stege in den Ammersee genehmigt, sei ein „Tauschgeschäft“ geplant. Dazu werde der Badesteg des Kreisjugendrings rückgebaut und direkt daneben der neue als eine Art „Kombisteg“ errichtet: am Ende das Polizeibootshaus und der vordere Teil kann vom KJR benutzt werden. Der Steg erhalte sogar einen leichten Knick, damit man der Slipanlage der Segelgemeinschaft SGU nicht in die Quere kommt. Der Austausch des maroden KJR-Stegs bringe laut Polizeipräsidium einen sinnvollen Synergieeffekt.

Als einzige der drei Wasserschutzpolizeien des Präsidiums Oberbayern Nord verfüge der Ammersee über kein eigenes Bootshaus. Dies sei aber wichtig, um ganzjährig einsatzbereit zu sein. Die Umsetzung am Standort Freizeitgelände Utting sei „mit allen beteiligten Trägern öffentlicher Belange abgestimmt und diskutiert, was zu einer grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit geführt hat.“



Die Notwendigkeit eines Bootshauses ist auch den Gemeinderäten inzwischen klar. Das einzige, was sie von ihrem Plazet noch abhält, sind konkrete Aussagen über die definitiven Größenverhältnisse von Steg und Anbau.

Mehr dazu lesen Sie hier.