Der Uttinger Pavillon wird aufgehübscht

Von: Dieter Roettig

Der Pavillon am See im Uttinger Freizeitgelände soll erweitert und energetisch saniert werden, um einen Ganzjahresbetrieb zu ermöglichen. © Roettig

Utting – Ein besonders idyllisches Platzerl am Westufer ist der „Pavillon am See“ beim Campingplatz im Uttinger Freizeitgelände. Die Gemeinde als Eigentümer macht sich seit Jahren Gedanken, wie sie das gesamte Areal sanieren und modernisieren kann.

Dazu gehört auch die Erweiterung und energetische Ertüchtigung des Pavillons, der gastronomisch von Bernd und Martina Pickl geführt wird, die auch Pächter des Campingplatzes sind. Mit einer zünftigen Wies‘n-Party parallel zum Finale des Münchner Oktoberfestes beendeten sie die Saison im Pavillon. Aus energetischen Gründen muss bis April 2023 eine Winterpause eingelegt werden. Um hier die Gastronomie künftig ganzjährig betreiben zu können, sind an dem fast 40 Jahre alten Komplex Umbauarbeiten, eine maßvolle Erweiterung sowie vor allem eine energetische Sanierung mit einer Dreifach-Verglasung notwendig.



In der aktuellen Gemeinderatssitzung stellte Architekt Wolf-Eckart Lüps seine von der Gemeinde beauftragte Entwurfsplanung für den Pavillon vor. Die geschätzten Gesamtkosten von rund 871.000 Euro (inklusive einer Küche für 75.000 Euro) seien günstiger als ein Rück- und Neubau, wie Lüps dem ob der Summe erstaunten Gremium versicherte.



Der Gastraum solle von bisher 30 bis 35 Plätzen auf 55 bis 70 Plätze vergrößert werden. Auf der Terrasse mit dem traumhaften Blick über den Ammersee bleibt es bei 132 Plätzen. Die Küche wird von 20 auf 60 Quadratmeter vergrößert. Dies sei laut Lüps dringend notwendig, da die Küche derzeit bei bis zu 500 Essen an einem Sommersonntag an ihre Grenzen stößt.



Der an der Rückseite des Pavillons angrenzende Minimarkt für die Campingplatz-Gäste wird etwas verkleinert, um die Toiletten direkt an den Gastraum zu integrieren. Bislang müssen die Besucher auf dem Weg zu den WCs das Lokal verlassen. Als Schutz gegen den Ostwind soll bei der Außenbewirtung an der Hecke eine Glaswand angebracht werden. Schließlich sei die Anlieferung neu zu planen, ebenso wie Lager- und Abstellflächen für Leergut und Entsorgung.



Wie Bürgermeister Florian Hoffmann ausführte, seien die Planungen „kein Wunschkonzert des Pächters“, sondern wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde abgestimmt. Aus dem saisonalen Betrieb könne so „ein ganzjährig richtiges Lokal“ werden. Über die weitere Vorgehensweise wird der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen beraten.