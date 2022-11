Kauferings Ortsbus auf der Kippe?

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

Wird in Kaufering kaum angenommen und steht auf der Kippe: der Ortsbus. © FKN

Kaufering – Die Zukunft des Ortsbusses in der Marktgemeinde scheint gefährdet. Trotz probeweise kostenfreier Bereitstellung hat sich gezeigt: Das Modell wird nicht angenommen wie gewünscht. Einen Beschluss, ob er für ein weiteres Jahr unentgeltlich angeboten wird oder wieder bezahlt werden muss, gab es auf der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht. Vielmehr: Der Ortsbus wurde grundsätzlich in Frage gestellt.

Genau ein Jahr ist es her, dass im gleichen Gremium die kostenfreie Bereitstellung des Ortsbusses beschlossen wurde. Kurz nachdem (im September 2021) entschieden wurde, aufgrund mangelhafter Kostendeckung die bisher zwei eingesetzten Fahrzeuge auf eines zu reduzieren und auf dreigeteilter Linie den Ort zu durchfahren.



Hintergrund des Gratis-Betriebes: Schon jahrelang sei der Deckungsausgleich gleichbleibend schlecht gewesen, erklärt Kauferings Geschäftsstellenleiter Dominic Jödicke auf Anfrage des KREISBOTEN. „Es ging uns darum, die Attraktivität des Busfahrens wieder zu steigern.“ Immer wieder sei es zu Rückmeldungen gekommen: „Busfahren ist zu teuer.“ Durch kostenfreie Fahrten habe man versuchen wollen, zumindest die Auslastung wieder zu erhöhen – zumal ein zufriedenstellender Deckungsausgleich „ja ohnehin noch nie erfolgt sei“, so Jödicke. Das Konzept sei also wirtschaftlich vertretbar gewesen. „Wir wollten es zumindest ausprobieren.“



Die Auswirkungen dieser Maßnahme sollten dabei anhand geeigneter Datenerhebungen dokumentiert werden. Entsprechende Auswertungen ergaben jedoch für das „Versuchsjahr 2022“ weiterhin einen Rückgang der Fahrgastzahlen– sowohl wöchentlich als auch monatlich. Gleiches Bild im Jahresvergleich: Waren es 2011 insgesamt fast 110.000 Fahrgäste pro Jahr, gab es im vergangenen Jahr nur noch knapp über 23.000. Auch Corona habe zu einem Einbruch geführt, von dem man sich noch nicht erholt habe, so Jödicke. „Auf dem Niveau von der Zeit vor der Pandemie sind wir noch lange nicht.“

Fakt sei, dass der Ortsbus, obwohl in der Früh noch „einigermaßen befüllt“, am späten Vormittag oder Nachmittag, zum Teil nur mit einer Person gefahren sei. In den Sommermonaten habe es im Durchschnitt gerade mal an die zwölf Fahrgäste pro Tag gegeben. Über die Gründe könne man nur spekulieren. Die Wege zur Bushaltestelle seien oft recht lang, eventuell würde deshalb so manch einer lieber „schnell ins Auto steigen“. „Aber wir können auch nicht an jeder Straßenecke eine Halte­stelle platzieren.“ Vielleicht sei, seit Corona, auch immer noch etwas Angst dabei, in den Bus einzusteigen. Auch könnte die Versorgung einfach anderweitig abgedeckt sein, etwa durch gemeinsame Fahrten mit Verwandten oder Bekannten.



Alternativen



Das kostenfreie Konzept noch ein weiteres Jahr ausprobieren oder ab Beginn nächsten Jahres wieder den normalen Fahrpreis verlangen? Darüber sollte auf der Sitzung entschieden werden. Markus Wasserle (SPD) brachte noch eine weitere Alternative auf den Tisch: die komplette Einstellung des Ortsbusses. Die Zahlen, die beim Einsatz einer kostenlosen Linie vorliegen, seien „nicht sehr ermutigend“. Stattdessen könne man verstärkt auf Sammeltaxi setzen. „Wir können es uns nicht leisten, Busse leer fahren zu lassen“, so Wasserle.



„Die Kauferinger wollen den Bus nicht mal geschenkt haben“, sei der erste Gedanke von Meinrad Mayrock (CSU) gewesen. Entsprechend müsse man über Alternativen nachdenken. Durch verstärkten Einsatz von Autos, Fahrrädern und dem immer größeren Aufkommen von E-Bikes sei die Idee, die man damals, bei Einführung, „noch toll fand“, vielleicht obsolet geworden. Man müsse das ganze System hinterfragen.



Andreas Keller (die Grünen) schlug hingegen eine „zweite radikale Maßnahme“ vor: eine drastische Reduzierung der Parkplätze am Bahnhof. „Das könnte dazu führen, dass der Bus wieder besser angenommen wird“, meinte er. Auf vernünftige Fahrradstellplätze im Zuge des Bahnhofsumbaus als Alternative zum Ortsbus hofften Gabriele Hunger (CSU) und Gabriele Triebel (Grüne). Man dürfe jedoch nicht vergessen, dass es auch Leute gibt, die nicht Fahrrad fahren können oder dürfen, etwa alte Menschen oder kleine Kinder, räumte Cäcilie Nebel (Grünen) ein.



Bus und Taxi?



Sascha Kenzler (UBV) war es schließlich, der erfolgreich anregte, vor Beschlussfassung Stellungnahmen des Senioren- und Jugendbeirates einzuholen. Nun kommt das Thema Ortsbus im Dezember noch einmal auf den Tisch – um ausführlich be- und verhandelt zu werden. Auch ein eingeschränkter Betrieb könne da zur Sprache kommen, so Jödicke, etwa ein Einsatz zu den Stoßzeiten morgens und abends und „dazwischen die Einbindung von Sammeltaxis“. Da müsse aber das Busunternehmen (Schneider) mitspielen, für das ein solches Konzept rentabel sein sollte. Andrea Schmelzle