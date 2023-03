VfL Denklingen: 7:1-Erfolg und eine Verlängerung

Coach Markus Ansorge bleibt

Von Thomas Ernstberger schließen

Denklingen – Traumstart für Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen ins Punktspieljahr 2023. Die Truppe von Trainer Markus Ansorge (56/Foto) fertigte Schlusslicht TSV Großhadern mit 7:1 ab und sicherte sich mit dem höchsten Saisonsieg drei ganz wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Der Vorsprung auf Relegationsplatz 13 beträgt jetzt vier Punkte: Hannes Rambach traf vor der Pause doppelt, in Halbzeit zwei schlugen Torjäger Simon Ried (2), Dominik Karg und Lukas Greif zu, dazu kam ein Eigentor von Alexander Gula. Ansorge happy: „Wir hatten eine super Vorbereitung. Das hat sich heute widergespiegelt.“



Nicht die einzige gute Nachricht vom VfL: Ansorge hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. „Die Jungs und der Verein stehen hinter mir. Ich freue mich darauf, eine weitere Saison mit einer tollen Mannschaft in einem tollen Verein arbeiten zu können“, so der Coach aus Peiting, der damit in seine vierte Saison mit den Denklingern geht. 2021 hat er sie in die Bezirksliga geführt.