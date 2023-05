Der Neue: Prediger

Der VfL Kaufering kann noch siegen!

Von: Thomas Ernstberger

Mit vollem Einsatz zum Sieg – sogar „fliegend“: Kauferings Startelf-Debütant Florent Sekiraqa (Nr. 10) und Kilian Pittrich. Hinten: Manuel Wolf. © Ernstberger

Kaufering – Dieser Auftritt war eine kleine Wiedergutmachung für die enttäuschenden Darbietungen in den Wochen zuvor. Fußball-Landesligist VfL Kaufering feierte am Samstag nach drei Niederlagen in Folge endlich mal wieder einen Sieg. Und: Bot beim 2:1 gegen den Tabellennachbarn VfB Durach in einer Partie auf hohem Niveau eine richtig starke Leistung. Der Lohn: Die Truppe von Trainer Ben Enthart überholte die „Methfessel-Familien-Elf“ (Trainer und zwei Spieler) und holte sich mit diesem Erfolg Rang drei zurück. „Das Zuschauen hat heute Spaß gemacht“, so der Coach.

Winter-Neuzugang Florent „Flo“ Sekiraqa feierte gegen die Allgäuer seine Startelf-Premiere. Ein gelungenes Debüt: Der Mittelfeldspieler überzeugte sowohl offensiv als auch nach hinten. „Er war ein Aktivposten und traut sich immer mehr zu. Das war eine sehr gute Partie“, lobte Enthart den 20-jährigen Kosovaren, der von Schwaben Augsburg II nach Kaufering gekommen war. Auch Paul Ansorge (23), sonst meist Reservist, zeigte eine starken Startelf-Auftritt.



Die Gastgeber gingen schon nach neun Minuten in Führung. Nach herrlicher Vorarbeit von Thommy Hasche schloss Felix Mailänder überlegt mit dem 1:0 ab - es war Saisontreffer Nummer zehn des erfolgreichsten Kauferingers. Nach den schnellen Ausgleich (13.) war es dann der dritt-erfolgeichste Kauferinger, der den Siegtreffer erzielte: Sebastian Bonfert stellte mit Saisontor Nummer sieben auf 2:1 (63.) Auch zu diesem Treffer leistete Hasche die Vorarbeit. Keeper Michi Wölfl hielt den Sieg dann mit einigen starken Paraden fest.



Enthart (hört, wie mehrfach berichtet, am Ende der Saison auf) verriet im übrigen nach der Partie, dass er in der neuen Spielzeit keinen Klub bernehmen wird: „Ich habe vier, fünf Gespräche mit Vereinen von der Bezirks- bis zu Bayernliga geführt. Aber ich habe mich definitiv entschlossen, eine Pause einzulegen.“



Der Neue: Prediger

Fix auch: Die Zweite des VfL hat einen neuen Trainer. Martin Prediger (43), der Aufstiegscoach des SV Unterdießen (Kreisliga), übernimmt zur neuen Saison für Dominik Piotrowski. Der Kreisklassist hat beste Chancen, in die Kreisliga aufzusteigen.



Für Kaufering folgen jetzt zwei Freitags-Heimspiele. An diesem Freitag um 18.30 Uhr gegen den TSV Gilching-Argelsried, eine Woche später gegen Aufstiegs-Favorit 1. FC Sonthofen (verlor am Samstag überraschend durch ein Gegentor in der 94. Minute 1:2 in Oberweikertshofen).