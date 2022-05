Kaufering braucht nur noch vier Punkte bis zur Landesliga

Bezirksliga Schwaben Süd

Kaufering – Die Tür zur Landesliga ist jetzt sperrangelweit offen, der VfL Kaufering muss nur noch durchgehen. Der Tabellenführer der Bezirksliga Schwaben gewann am Mittwoch Abend das Nachholspiel gegen den TSV Babenhausen mit 4:2. Verfolger TV Erkheim siegte zwar ebenfalls, mit 2:0 in Heimertingen, doch die Zeichen stehen jetzt klar auf den erstmaligen Landesliga-Aufstieg in der Geschichte des VfL Kaufering.

Konkret: Vier Spieltage vor Saisonende hat der VfL Kaufering neun Punkte Vorsprung auf Erkheim. Sollte der aktuelle Tabellenzweite alle vier noch ausstehenden Spiele gewinnen, braucht der VfL aus vier Partien (drei davon auf eigenem Platz) noch vier Punkte zu Meisterschaft und Aufstieg. Die ersten drei davon sollen am Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellensiebtenn FC Thalhofen eingefahren werden. Erkheim spielt am Sonntag gegen Viktoria Augsburg. Das heißt: Mit einem Sieg am Samstag ist Kaufering nur dann endgültig durch, wenn Erkheim tags darauf nicht gewinnt. Keine Aufstiegsfeier also am Samstag…

Rein rechnrisch besteht, sollten beide gewinnen, trotz eines Neun-Punkte-Vorsprungs des VfL die theoretische Möglichkeit, dass Erkheim (mit drei weiteren Siegen) noch mit Kaufering (im – unwahrscheinlichen – Fall von drei Niederlagen) gleichziehen kann. Das Torverhältnis würde dann nicht zählen, sondern der direkte Vergleich. Kaufering gewann 1:0 in Erkheim. Erkheim 2:1 in Kaufering. Da im Amateurbereich (auch in den Relegationbsspielen) noch die bei den Profis bereits abgeschaffte „Auswärtstor-Regelung“ gilt, hätte dann Erkheim die Nase vorn.

+ Noch vier Punkte bis zum Aufstieg: VfL-Trainer Ben Enthart. © Ernstberger

Genug der Rechnerei, zurück auf den Platz. Da spielten sich am Mittwoch schon unbeschreibliche Jubelszenen ab. Denn Kauferiung lag nach einer schwachen ersten Halbzeit durch in frühes Tor von Patrick Stahl (4.) 0:1 zurück. Doch nach der Pause drehte die Enthart-Truppe die Partie. Nach Foul an Rückkehrer Marcel Lex verwandele Felix Mailänder den fälligen Elfmeter zum 1:1 (49.). Linksverteidiger Daniel Rimmer hämmerte den Ball in der 56. Minute aus 25 Metern zum 2:1 ins Netz. Spiel gedreht, aber kurz danach ging’s mit einem Mann weniger weiter: Rot für Mailänder nach einer unfeinen Bemerkung in Richtung TSV-Torwart.

Aber Kaufering ließ sich auch in Unterzahl die drei Punkte nicht mehr nehmen. Youngster Max Muha stellte auf 3:1 (71.) und nach dem Anscchlusstreffer durch einen Ademi-Foulelfmeter (87.) stellte der eingewechselte Wolfgang Baumann mit einem Alleingang in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand her. Enthart: „Der Jubel war groß, die Feier danach sehr ausgelassen…“