Der Wasserpreis in Denklingen steigt 2023 extrem an

Von: Andrea Schmelzle, Johannes Jais

Teilen

Denklingen hat sich die Wasserversorgung viel Kosten lassen. 2023 steigen deshalb die Preise. © Symbolfoto: Panthermedia

Denklingen – Auf eine massive Erhöhung beim Wasserpreis müssen sich die Bewohner von Denklingen, Dienhausen und Epfach einstellen. Bei einem Vier-Personen-Haushalt kann das im Jahr bis zu 250 Euro Mehrkosten bedeuten. Derzeit sind es 1,87 Euro je Kubikmeter. Ab Januar 2023 werden drei Euro und 15 Cent je Kubikmeter abgerechnet – plus Mehrwertsteuer.

Zum Vergleich: In der Nachbargemeinde Fuchstal beträgt der Wasserpreis aktuell 1,10 Euro plus Grundgebühr. Für den Kanal wird eine Gebühr von 1,40 Euro je Kubikmeter verlangt, in Denklingen sind es 1,16 Euro. Diese Gebühr soll im kommenden Jahr nicht erhöht werden.



„Die Steigerung ist schon massiv“, eröffnete Gemeinderat Herbert Kößl die kurze Diskussion. Hätte Denklingen die neue Wasserversorgung nicht gebaut, wären trotzdem „massive Kosten auf uns zugekommen“, gab Anton Stahl zu bedenken. Wegen des beträchtlichen Aufwands zur Sicherung und Ausweitung des Wasserschutzgebietes bis Dienhausen. „Dass die Steigerung kommen wird, war absehbar“, sagte zweiter Bürgermeister Norbert Walter. Rathauschef Andreas Braunegger räumte ein, dass in anderen Gemeinden günstiger abgerechnet werde. Die Frage sei freilich, auf welchem Stand jede einzelne Wasserversorgung sei.Martin Ahmon warf die Frage auf, ob denn nach der großen Investition der vergangenen Jahre in die Versorgung eine einmalige Zahlung aller Haushalte eine Alternative wäre, damit man die massive Erhöhung beim Wasserzins vermeiden könne. Dem hielt Braunegger entgegen, dass eine Einmalzahlung in vierstelliger Höhe für viele in der Pandemie, womöglich bei Kurzarbeit und bei gestiegenen Kosten, sehr hart träfe.



Für knapp zehn Millionen Euro hatte die Gemeinde die Trinkwasserversorgung auf neue Beine gestellt. Wesentliche Investitionen waren die neue Fassung im Stubental, der Hochbehälter, der Anschluss an die Brunnen der Stadtwerke Schongau sowie ein teilweise neues Leitungsnetz: Neu ist die Trasse vom Sachsenrieder Forst nach Denklingen, ebenso die Verbindung vom Brunnen der Stadtwerke Schongau bis Dienhausen. Zudem wurde eine Leitung an der B 17 verlegt, die bis zur Firma Hirschvogel reicht.