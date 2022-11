Hersteller in der Pflicht

Der Wildschwein-Crashtest von Landsberg

Von: Sabine Fleischer

Kein Warnsignal oder Bremsen durch Notbremsassistent bei Wildtierkontakt: „Kein Wunder, dass die Hersteller kneifen und nicht da sind,“ kommentierte Hubert Aiwanger den ADAC Wildschwein-Crashtest, als er aus dem Testauto ausstieg und den Wildsau-Dummy betrachtete. © Fleischer

Penzing – Nachts frontal gegen ein Wildschwein ist wohl der Albtraum aller Autofahrer. Man könnte meinen, dass die Notfallbremstechnik, die in vielen Fahrzeugen bereits vorhanden ist, hier wenigsten warnen würde. Weit gefehlt! Der ADAC hat in einem Wildschwein-Crashtest gezeigt, dass die Notfalltechnik bei Wildtieren Mängel aufweist. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger konnte sich davon selbst überzeugen und fordert nun mehr Innovation.

Der ADAC hatte zu einem Verbraucherschutztest „Wildunfälle“ auf dem neuen Innovationscampus in Penzing eingeladen und präsentierte zunächst klare Zahlen: Alle zwei Minuten kollidiere in Deutschland ein Wildtier mit einem Fahrzeug, das waren 2021 fast 300.000 Wildunfälle und mehr als 2.600 verletzte Personen sowie ein Schaden von knapp einer Milliarde Euro für die Versicherer. Fünf Prozent betreffen Wildschwein-Unfälle, sprich fast 15.000 Mal kollidieren Autos mit den Borstentieren.



Andreas Rigling, technischer Leiter des ADAC Testzentrums Mobilität und Aktive Sicherheit, erklärte, die meisten Neufahrzeuge hätten bereits ein Notfall-Bremssystem integriert, das bei bremsendem Vordermann oder querendem Radfahrer/Fußgänger gut funktioniere, sofern man nicht zu schnell fahre. Ab 2024 müssen alle Neufahrzeuge über einen solchen Notbrems­assistenten verfügen. Die Krux dabei: In der Regel erfasse die Sensorik im Auto nur den Bereich direkt im Lichtkegel, nicht den Seitenbereich, der bei Wild­unfällen aber maßgeblich sei.



Grund genug für den ADAC, diese Situation im Test vorzuführen. Dazu wollte man den geladenen Gästen aus Kommunalpolitik, Wirtschaftsministerium und Autoherstellern demonstrieren, wie ein komplett computergesteuerter VW ID.3 mit neuester Notfall-Assistent-Technik bei einem Radfahrer automatisch eine Vollbremsung einleitet und was bei einem Wildschein passiert. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Penzings Bürgermeister Peter Hammer erlebten live, wie der Wildsau-Dummy gnadenlos in die Luft geschleudert wurde. Wer nicht zuschaute, waren BMW, Audi und Co. Die lokalen Autohersteller hatten abgesagt, was Aiwanger mit einem „Da ist wohl ein Anruf vom Ministerium nötig“ kommentierte.



Der Wirtschaftsminister fuhr bei dem Versuch auf der Rücksitzbank selbst mit und beschrieb den Crash mit der aus Sicherheitsgründen nur fünf Kilogramm schweren Wildschwein-Puppe als „dumpfen Aufprall ohne jegliches Warnsig­nal seitens der Technik“. „Man stelle sich mal vor, was bei einem echten Keiler mit 80 Kilo passiert. Da kauft der Müller sich für 50.000 Euro ein voll ausgestattetes Auto, glaubt, er sei mit der Warntechnik sicher, fährt am nächsten Abend zur Schwiegermutter und bumms ist sein Auto Schrott oder noch Schlimmeres. Bloß, weil die Technik versagt, von der er aber eigentlich erwarten könnte, dass sie eingreift. Da kann ich nur sagen: Zurück an den Autobauer!“



Wirtschaftsminister und ADAC waren sich einig, dass hier die Hersteller massiv in die Pflicht genommen werden müssten. Radar- und Kameratechnik im Auto wären ausreichend vorhanden, betonte Fahrzeugingenieur Andreas Rigling, „sprechen aber nicht miteinander“. Die Hersteller seien zurückhaltend bei der kostenintensiven Entwicklung eines Notbrems-Systems, das auch den Seitenbereich abdecke.



Hersteller in der Pflicht



„Es darf nicht am Geld scheitern, damit auch bei ‚Gefahren aus der Botanik‘ Menschen, aber auch die Tiere geschützt werden,“ forderte Aiwanger Richtung Autoindustrie. Man müsse die Öffentlichkeit sensibilisieren und Druck aufbauen. Der Kunde erwarte zu Recht, dass Sicherheitssensorik so erweitert würde, dass „man gewarnt wird, bevor man über eine Reh fährt, und nicht erst danach der Bremsassistent reagiert“. Auch die Politik müsse handeln. Da sei ein „Brief an Wissing“ (Bundesverkehrsminister) wohl überfällig.



Sicherheitstests wie hier mit dem Wildschwein-Dummy waren in der Vergangenheit oft die Grundlage für die spätere Gesetzgebung, allerdings dauert das. Vom ersten ADAC Notbremsassistenz-Test 2010 bis zur gesetzlichen Serienpflicht ab 2024 waren es immerhin 14 Jahre. Der ADAC rechnet nicht mit einer schnellen und freiwilligen Ausrüstung gegen Wildtier-Unfälle seitens der Hersteller. Aiwangers Frage, ob man denn Fahrzeuge bald einfach selber nachrüsten könne, zum Beispiel mit einer geeigneten Wärmebildkamera, wurde vom ADAC verneint. Erstens hätte die Infrarot-Technik keinen großen Vorteil gegenüber der vorhandenen Radarsensorik und zweitens sei die Implementierung der geforderten Fahrzeug-Reaktionen nicht so einfach, so Rigling. So wären Lenk- und Ausweichassistenzen bei vermeidbaren Tierkollision manchmal eine Option, dort wo ohne Gefahr ausgewichen werden könnte. In der Regel empfehle sich aber bei Wildtierkontakt ‚Bremsen und nicht Ausweichen‘. Hier wäre eher ein „korrigierender Lenk­eingriff“ wichtig, falls der Autofahrer automatisch dem Tier ausweicht und Baum- oder Gegenverkehr-Crashs riskiert.



Eine Lösung seitens der Hersteller ist nicht so schnell in Sicht. Aiwanger kann sich hier aber eine mittelfristige Abhilfe seitens der Startup-Szene vorstellen.: „Ich appelliere an all die jungen Unternehmer und Erfinder, hier eine externe Technik anzugehen.“ Ihm schwebe da so ein „Aldi-Weihnachtsgeschenk“ vor, das der Autofahrer für die eigene Sicherheit und für den Tierschutz sicherlich zu einem Preis von unter 1.000 Euro kaufen würde. Es müsse – egal von wem – etwas getan werde. Die Ausrede „Es gehe ja nur um ein paar tote Tiere“ gelte nicht mehr.