Wunschbaum für Landsberg im Rathausinnenhof

Von: Susanne Greiner

Der Landsberger Wunschbaum steht im Innenhof des Historischen Rathauses. © Greiner

Landsberg – Wer anderen Gutes tun möchte, kann das heuer in Landsberg ganz einfach machen: Die Stadt hat im Innenhof des historischen Rathauses einen Weihnachtsbaum aufgestellt – kein gewöhnlicher, sondern ein Wunschbaum: Landsbergerinnen und Landsberger, die finanziell nicht ganz so gut dastehen, können dort Wünsche äußern. Und wer mag, kann zum Wunscherfüller werden.

Gerade in der aktuellen Situation sei es wichtig, Kindern, Jugendlichen, Familien und Seniorinnen und Senioren aus finanziell schwächeren Haushalten zu Weihnachten eine Freude zu bereiten, sagt OBin Doris Baumgartl. Zum Beispiel „ein Zuschuss zum Friseurbesuch, Spielzeug, ein Gutschein eines Landsberger Geschäftes“ oder auch Weihnachtsgebäck.



Die Wünsche werden dabei auf Herzen geschrieben, die sich Landsbergerinnen und Landsberger beim Bürgerservice in der Stadtverwaltung (Katharinenstraße) abholen können (Mo bis Fr, 8 bis 12 Uhr). Auf dem Herz landet dabei nur der Wunsch, das Alter des Wünschenden und wer möchte auch der Vorname – oder auch nur die Angabe des Geschlechts, teilt Stadtpressesprecherin Susanne Flügel mit. Der Wunsch, den Bewohner aus Landsberg und den Ortsteilen äußern dürfen, sollte mit maximal 30 Euro zu erfüllen sein.



Wunsch-Erfüller

Wer Wunsch-Pate werden möchte, kann sich ein Herz – oder auch mehrere Herzen – vom Baum nehmen, die Wünsche besorgen und einpacken und samt Wunschherz bei der Tourist-Info abgeben. Denn die Wünschenden füllen bei Abholung des Herzens beim Bürgerservice ein kleines Formular aus, sodass jeder Wunsch auch zielgerichtet den richtigen Wünscher finden kann.



Die Aktion läuft bis zum Sonntag, 18. Dezember. Die Geschenke können dann von den Wünschenden am Mittwoch, 21. Dezember, und Donnerstag, 22. Dezember, jeweils von 14 bis 16 Uhr und am Freitag, 23. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Stillen Gang im Historischen Rathaus abgeholt werden. „Die Geschenke werden nicht zugesandt“, betont Flügel. Nicht abgeholte Geschenke werde man bis zum 13. Januar aufbewahren und dann an eine caritative Einrichtung in Landsberg weitergegeben.



Mehr Informationen unter www.landsberg.de.