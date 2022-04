Keine Wirkung

Derivate Landsberg: Wohl kein Rollback

Von: Werner Lauff

Teilen

Am Montag fand eine weitere mündliche Verhandlung zu den Derivatgeschäften der Stadt Landsberg am OLG München statt. Die Chancen für einen positiven Verlauf für die Stadt stehen schlecht. © Schwaiger

Landsberg – Das Oberlandesgericht (OLG) München hat am Montag eine weitere mündliche Verhandlung zu den Derivat-Geschäften der Stadt Landsberg durchgeführt. Dabei ging es vorrangig um die Höhe der zu leistenden Zahlungen; implizit stand aber auch zur Debatte, ob die Stadt die Folgen von zwei aus dem Rahmen gefallenen hochspekulativen Zinssicherungs-Verträgen tragen muss, obwohl sie zu solchen Vertragsabschlüssen nicht befugt war und dafür auch keine nachträgliche Genehmigung des Landratsamts erhielt.

Das OLG wurde dabei als Berufungsinstanz im „Betragsverfahren“ tätig, das auf ein „Grundurteil“ des gleichen Gerichts aufsetzt. Prozessgegner der Stadt ist das Bankhaus Hauck & Aufhäuser; im Ergebnis geht es um zehn Millionen Euro. Bislang hatte die Stadt alle Zivilverfahren bis hin zum Bundesgerichtshof verloren.



Neue Hoffnung schöpfte sie aufgrund der intendierten Nichtgenehmigung der Derivatgeschäfte durch das Landsberger Landratsamt; damit seien alle Verträge rückwirkend nichtig, argumentierte sie. Freilich hatte die Stadt diese Genehmigung erst Ende 2018 beantragt, zehn Jahre nach Abschluss der Derivate-Deals und lange nach Rechtskraft der bisherigen Urteile. In einem „Betragsverfahren“ sind Einwendungen, die den Grund des Anspruchs betreffen, in der Regel ausgeschlossen. Das Landgericht München I



hatte vor einem Jahr aber die Auffassung vertreten, durch die Nichtgenehmigung sei „eine nachträgliche wesentliche Änderung des Sachverhalts“ eingetreten. Diese Änderung habe „Tatbestandswirkung“; es handele sich um eine zivilrechtlich unanfechtbare „staatliche Gestaltung“. Dem Betragsverfahren sei damit „der Grund entzogen“. Würde das OLG diese Rechtsauffassung bestätigen, hätte nicht nur die Stadt Landsberg keinen Schaden mehr; dies träfe auch auf andere Kommunen mit ähnlichen Problemen zu, so Füssen. Allerdings müsste der Bankensenat des Oberlandesgerichts dann anerkennen, dass das öffentlich-rechtliche Innenverhältnis zwischen Landkreis und Kommune Auswirkungen auf das zivilrechtliche Außenverhältnis zwischen der Stadt und der Bank hat; das ist von einem als bankenfreundlich geltenden Gericht nicht unbedingt zu erwarten.



Keine Wirkung



In der mündlichen Verhandlung von Montag gewannen mehrere Prozessbeobachter jedenfalls den Eindruck, dass der Senat am Grundurteil festhalten will. Die nachträgliche Beantragung und Verweigerung der Genehmigung der Derivat-Geschäfte dürfte damit keine Wirkung mehr entfalten. Eine Rückabwicklung aller Leistungen - der komplette Rollback - scheidet wohl aus. Die Vorsitzende Richterin äußerte dazu sinngemäß: „Das Grundurteil mag falsch sein, aber es bleibt ein Urteil“.



Unklar ist, warum die Stadt Landsberg den Antrag beim Landratsamt nicht vor Abschluss des Grundverfahrens gestellt hat; immerhin war jahrelang Zeit dazu. Das Thema war schon nach Entdeckung der Verluste im Jahr 2011 aktuell. Damals hatte die Justitiarin der Stadtverwaltung ihren eigenen Aussagen vor dem Landgericht Augsburg zufolge den damaligen Kämmerer der Stadt gefragt, ob er eine Genehmigung vom Landratsamt eingeholt habe. Die Justitiarin wurde aber nicht ersatzweise für den sofort seines Amtes enthobenen Kämmerer tätig. Das habe an dem ablehnenden Signal des Landratsamts gelegen, einen derartigen Antrag bescheiden zu wollen, heißt es heute dazu.



Sollte das Verfahren vor dem Oberlandesgericht so ausgehen, wie Beobachter dies nach der Verhandlung erwarteten, kommt es noch darauf an, ob das OLG die Revision vor dem Bundesgerichtshof zulässt. Dann könnten die Wirkung und der erforderliche Zeitpunkt einer Landkreis-Genehmigung höchstrichterlich geklärt werden. Auch insoweit gab es bislang aber noch keinen Hoffnung machenden Hinweis.