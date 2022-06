Derivate und kein Ende: Stadt Landsberg erkundigt sich

Beschwerde gegen Nichtzulassung der Revision

Landsberg – Eigentlich lag es nahe, den Zivilprozess der Stadt Landsberg gegen das Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe nach der Niederlage beim Oberlandesgericht (OLG) München nicht weiterzuführen, zumal das OLG die Revision zum Bundesgerichtshof nicht zugelassen hat; die „Ochsentour“, die Nichtzulassung der Revision per Beschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) anzugreifen, führt selten zum Erfolg.

Inzwischen liegt aber das Urteil des OLG im Wortlaut vor; es enthält nach Ansicht der Stadtverwaltung angreifbare Passagen. Der Stadtrat beschloss daraufhin, eine Einschätzung der Erfolgsaussichten einer Beschwerde bei einem Anwalt einzuholen, der beim BGH zugelassen ist. Danach will er über das weitere Vorgehen entscheiden. Diese Erkundigung sei „nicht kostenintensiv“, heißt es.



Die Kernfrage lautet: Konnten die Gerichte im jetzt anstehenden Betragsverfahren nachträglich berücksichtigen, dass das Landratsamt Landsberg nach Rechtskraft des Grundverfahrens den Abschluss der strittigen Derivat-Käufe nicht genehmigt hat? In der mündlichen Verhandlung gab es ein Indiz, dass das OLG hierzu ohne Umschweife „nein“ sagen würde. Die Vorsitzende des erkennenden Senats hatte dort nämlich erklärt, das Grundurteil aus dem Jahr 2014 „bleibe ein Urteil“, und zwar auch dann, wenn es falsch sei. Mit anderen Worten: Stadt und Landratsamt haben zu spät gehandelt, um noch etwas bewirken zu können (der KREISBOTE berichtete).



Aus dem nun vorliegenden schriftlichen Urteil glaubt die Stadtverwaltung, eine Argumentationsschwäche herauslesen zu können. Allerdings enthält der Urteilstext die gleiche Aussage wie in der mündlichen Verhandlung, nur sehr viel detaillierter. Die Kernthese des OLG: Eine Chance, die verspätete Nichtgenehmigung zu berücksichtigen, gebe es nur bei einer durch sie eingetreten Änderung des Sachverhalts. Ob eine Änderung des Sachverhalts vorliege, hänge von den Entscheidungsgründen des rechtskräftigen Urteils ab. Eine Änderung liege nur dann vor, wenn die neu entstandene Tatsache die dort bejahten oder verneinten Tatbestandsmerkmale beeinflusse.



Nichts vermisst



Das wird leichter verständlich, wenn man das einmal durchspielt. Hätte das Gericht der ersten Instanz geurteilt: „Das Landratsamt hat von seiner Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, die Derivat-Geschäfte durch Nicht-Genehmigung rückwirkend nichtig zu machen“, dann wäre die nachträgliche Nicht-Genehmigung eine Änderung des zugrunde gelegten Tatbestands und damit ein valider Grund, das erste Urteil noch einmal in Frage zu stellen. Das erstinstanzliche Gericht hat aber keinen Antrag der Stadt und folglich keine Entscheidung des Landratsamts vermisst, sondern war, ganz im Gegenteil, „zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Genehmigungsbedürftigkeit nicht gegeben war und die Swap-Geschäfte wirksam sind“.



Da das erstinstanzliche Gericht davon ausging, dass eine Genehmigung nicht erforderlich war, kann die verspätete Nicht-­Genehmigung auch keine Wirkung haben, argumentiert das OLG. In seinen Worten: „Ob ein Vertrag nach kommunalrechtlichen Vorschriften genehmigungsbedürftig ist, haben die Zivilgerichte in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.“ Aufgrund der Rechtskraft dieses Urteils komme es nicht darauf an, ob die gefundene Rechtsauf­fassung „zutreffend ist und ob die Prüfung unter allen in Betracht kommenden rechtlich relevanten Aspekten erfolgt ist“.



Kein Verwaltungsakt



Da blitzt wieder die eingängige Formel der Vorsitzenden Richterin heraus: Das Urteil mag falsch sein, aber es bleibt ein Urteil, weil – so weiß man nun aus dem Urteilstext – die spätere Nichtgenehmigung an der Tatbestandsbetrachtung des Gerichts (keine Genehmigung erforderlich) quasi vorbeiläuft.



Das hat die Stadt offenbar sogar erkannt. Denn sie ließ sich vom Landratsamt – zusätzlich zur Ablehnung des Derivate-Kaufs – die Genehmigungspflichtigkeit der Geschäfte in einem zweiten Schreiben explizit bestätigen. Das war 22 Monate nach der eigentlichen Ablehnung. Das OLG geht aber davon aus, dass nur ein Verwaltungsakt Tatbestands-Änderungen auslösen kann und dieses Schreiben sei keine „Regelung“. Hier sei lediglich etwas zur Vorfrage der Genehmigungsbedürftig­keit aufgeschrieben worden.



Das Fazit: Der Stadtrat tut gut daran, zunächst das Ob einer Beschwerde prüfen zu lassen und damit unnötige Kosten zu vermeiden. Denn eine Analyse des Urteils lässt keine offensichtlichen Rechtsfehler erkennen.