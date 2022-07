Zoom-Tupperparty

Deutliche Worte beim Landsberger Poetry Slam

Von: Andrea Schmelzle

Eine der beiden Gewinnerinnen des letzten Landsberger Poetry Slams vor der Sommerpause: Tamara Stocker. Die zweite Gewinnerin: Lotta Emilia. © Schmelzle

Landsberg – Ein letztes Mal vor der Sommerpause standen am Donnerstag sieben großartige Poetinnen und Poeten auf der Bühne des Theatergartens: beim Poetry Slam des Kreisjugendrings – wie immer frech, witzig und wortgewandt geleitet von dem Münchener Moderator Ko Bylansky.

„Es gibt nichts Schöneres als Open Air-Slams“ leitet Bylansky den Abend ein. Ein Wolkenbruch ist nicht in Sicht, der Abend lau, die Stimmung gut – wie immer erklärt der Moderator zunächst die Regeln des Dichterwettstreits (keine Kostüme, keine Hilfsmittel, maximal Sechs-Minuten-Slots) – ansonsten die „pure künstlerische Freiheit“. Der geübte Slam-Zuschauer weiß das natürlich schon. Und dann geht’s los, mit Poesie, mal witzig, mal nachdenklich, mal berührend, mal sozialkritisch, stets aber wortgewaltig und sprachgewandt.



Etwa mit Lokalmatadorin Sarah Fischer aus (englisch ausgesprochen) KKH – „das klingt cooler als Kleinkitzighofen“ – mit ihrem Plädoyer für den Genuss der „kleinen Momente des Bestaunens“. Abgelöst vom amtierenden bayerischen Slam-Meister Philipp Potthast aus München, der das Publikum auf einen „ganz normalen Spielplatz in der Vorstadt“ führt, auf dem der kleine Zacharias spielt, dessen Leben „kein Zuckerschlecken“ ist – wird ihm eben dieses doch von seinen Eltern verwehrt. Was aber passiert, als er ein Stück Würfelzucker findet und vertilgt, führt zur ‚Moral der Gschicht’: Der Zacharias ist „voll auf Saccharose“, „schaukelt wie ein Psychopath“. Ergo: „Gib deinen Kindern Zucker, besser sie gewöhnen sich daran.“



Letzte Slammerin der ersten Runde: die aus Innsbruck stammende Tamara Stocker, die „über was Ernstes“ sprechen möchte: ihren Gesichtsausdruck. Kann sie doch die Reaktionen nicht leiden, mit denen sie, als „die, die nicht immer lacht“, ständig konfrontiert wird. Etwa von Paul, der ihr sagt: „Du bist doch viel hübscher, wenn du lächelst“. Als „Nichtstrahlefrau“ wünscht sie sich: Lieber Gott, erlöse mich von diesen Gesichtsvollziehern.“ Mit ihrem Abgesang auf die „Paulis dieser Welt“ wird sie Rundenfinalistin.



Im zweiten Block mit Theresa Konradi wieder einer Poetin aus München (Bylansky: „Da muss irgendwo ein Nest sein“), die erwogen hat, die Welt als Bleistiftzeichnung zu erschaffen, diesen Gedanken schließlich zugunsten von Buntheit und Diversität verwirft. Slam Vizemeisterin Lotta Emilia schließt die Runde ab und präsentiert eine besondere Idee zur Klimaverbesserung: „Wir können entspannt in die Zukunft blicken, wenn wir ab heute einfach nur ficken“. Im Bett zu bleiben sei klimaneutral und schone Ressourcen.



Zoom-Tupperparty



Damit erobert sie die zweite Runde – und startet das Abschlussbattle –mit einem berührenden Text über den Verlust ihrer Großmutter („Danke an eine Frau, die nach Oma riecht“), gegen Tamara Stocker, die über Lebensphasen referiert, über TicToc und Zoom-Tupperparties, was ihr „ziemlich auf den Arsch“ geht – „ist das die anale Phase“?



Unmöglich für das Publikum, am Ende zu entscheiden, wer die Bessere ist. Bylanski bringt wie üblich Sekt für die Gewinnerin. „Teilt die Flasche!“, ruft es aus dem Publikum. Ein „revolutionärer Akt“, so Bylansky, aber so soll es sein: Es gibt einen Doppelsieg – und zwar den ersten in der Landsberger Slamgeschichte.