Landsberger X-Men überholen die Spartaner

Das kann sich sehen lassen: Die X-Men (grün) gewannen in einem guten Spiel gegen starke Gegner und sind ihrem Meisterschafts-Traum ein gutes Stück näher gekommen. © Fabian Ehrhardt

Landsberg - Dramatische Szenen sind unumgänglich! So lässt sich das Geschehen vom letzten Samstag am besten umschreiben. Die X-Men haben sich in einem nervenzerreißenden Spiel mit 47:32 gegen die Neu-Ulm Spartans durchgesetzt und beide Teams machten hervorragende Werbung für den Sport Football. Inmitten einer Kulisse von 1.351 Zuschauern im Sportzentrum sicherte sich X-Press mit 18:4 Punkten die Tabellenführung der Regionalliga und steht nun auch im direkten Vergleich besser da, als die Spartaner. Mit einem Sieg gegen die Amberg Mad Bulldogs am kommenden Wochenende ist die Meisterschaft sicher.

Die Leistung war ein Kraftakt und der Sieg auch buchstäblich ein Geschenk des Himmels, denn das Wetter hatte durchaus Einfluss auf das Spiel. Vor dem Kickoff sorgte eine Gewitterwarnung für einen längeren Aufenthalt der Teams in den Kabinen und hielt die Zuschauer vor den Toren. Als die Gäste beim Stand von 27:24 für X-Press aufwachten, löste der Alarm erneut aus und sorgte für eine Unterbrechung. Diese Pause tat der Mannschaft von Headcoach Gabriel Chambers gut. Das Spiel wurde wieder aufgenommen und die Kontrolle zurückerobert.

In den ersten Minuten des Spiels lief bei den Landsbergern alles nach Plan. Brandon Watkins schaffte schnell den ersten Touchdown, gefolgt von Hannes Haugs Point after Touchdown (PAT), während den Gästen nur ein Fieldgoal blieb. Das erste Viertel endete mit 7:3. Der X-Press hielt die Initiative: Watkins als Quarterback schickte Brayent Hayes in die Endzone, Extrapunkt durch Haug: 14:3. Die Spartaner verkürzten auf 14:10, doch ein kraftvoller Antritt von Watkins in die Endzone und ein PAT von Haug erhöhten auf 21:10. Bis zur Halbzeit waren nur zufriedene Gesichter zu sehen.

Die Spartaner kehrten mit ihrem Quartback Hunter Sturgeon und viel Energie aus der Kabine zurück und verkürzten auf 21:17. Trotz eines weiteren Touchdowns von Brandon Watkins blieben sie cool und ein sehenswerter Pass von Sturgeon und ein Extrapunkt schrumpften den Vorsprung auf 27:24. Dann kam die Unwetterwarnung. Ein kräftiger Wind wehte durch das Sportzentrum, aber die Segel der Spartaner flatterten nicht mehr. Brandon Watkins, auf der Homepage der Neu-Ulmer als „gefährlichster Angriffsspieler der Liga“ bezeichnet, zeigte mit einem Lauf über den gesamten Platz bis kurz vor die Endzone seine Klasse. Das Stadion tobte. Hannes Haug verwandelte einen Pass von Lukas Saurwein zum Touchdown und auch der Extrapunkt zum 34:24 gelang. Ein herrlicher Pass von Watkins auf Brayent Hayes, der in die Endzone sprintete, erzeugte Gänsehaut. Haug kickte das Leder durch die Stangen: 41:24.

Die Spartaner gaben nicht auf. Ein weiterer Pass von Sturgeon, eine erfolgreiche 2-Point-Conversion und die Gäste waren wieder auf 41:32 dran. Nur noch neun Punkte Vorsprung - zu wenig. Elf Sekunden vor Ende der nervenaufreibenden Partie ging Headcoach Chambers aufs Feld. Brandon Watkins nahm Maß, der Ball flog durch den bereits dunklen Himmel, Chambers fing und erreichte mit einem Hechtsprung die Endzone. 47:32 - Spielende!. Der erste Platz und damit die Meisterschaft können am kommenden Wochenende in Amberg festgemacht werden.