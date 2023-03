Aus der Traum vom Halbfinale

Hatten am Ende gegen den amtierenden Meister Holzbüttgen das Nachsehen: die Red Hocks Kaufering verpassten am Wochenende den Einzug ins Halbfinale der Deutschen. © FBD

Kaufering – Nach dem knappen Sieg am Wochenende zuvor in Kaufering hatten die Floorballer vom Lech im Best-of-­Three-Modus zweimal die Chance, ins Halbfinale um die deutsche Floorball-Meisterschaft einzuziehen. Der Gegner: kein geringerer als der amtierende Titelträger DJK Holzbüttgen. Während die Red Hocks am Samstag klar (0:7) unterlagen, war das Entscheidungsspiel am Sonntag äußerst knapp: Erst in den letzten Minuten drehte der Meister die Partie und zog ins Halbfinale ein.

Nur ein weiterer Sieg fehlte noch, um in die nächste Runde der Playoffs einziehen. Doch die Red Hocks konnten das erste Drittel nicht so fortsetzen, wie sie das letzte Drittel in Kaufering beendet hatten. Zur Pause stand es bereits 3:0 für die Gastgeber. Getroffen hatte auch Jannik Heinen, der wegen seines Studiums in Ulm seit mehreren Monaten mit den Red Hocks in Kaufering trainiert.



Im Mitteldrittel konnten die Kauferinger ihr Tor über lange Strecken sauber halten. Bis zur 37. Spielminute, in der Maximilian Spöhle auf 4:0 erhöhte. Kaufering kam defensiv nicht in die Zweikämpfe und reagierte, anstatt zu agieren. Und im Gegensatz zur Vorwoche blieb die große Aufholjagd diesmal aus. Im Gegenteil: die Gastgeber erhöhten sogar noch auf 7:0 – wobei die Höhe letztlich keine Rolle mehr spielte. Einzig ein Sieg im Entscheidungsspiel an Sonntag zählte.



Hier machte Holzbüttgen weiter, wo es am Vortag aufgehört hatte. In der 7. Spielminute erzielte Janos Bröker nach einem Sololauf das 1:0. Eine Strafe für Holzbüttgen konnte Kaufering nicht nutzen. Da die Hausherren das Spiel fest im Griff hatten, kam der Ausgleich praktisch aus dem Nichts: Moritz Leonhardt gelang mit einem Distanzschuss das erste Tor für die Red Hocks an diesem Wochenende (15.). Und keine 15 Sekunden später war es Benedikt Richardon, der nach einem schönen Spielzug über Martin Rieß die Führung erzielte. Die Roten spielten jetzt auf Augenhöhe mit dem Meister mit.



Die Partie nahm nun Fahrt auf und noch in der gleichen Minute gelang Nils Hofferbert der Ausgleich. Doch Kaufering präsentierte sich am Sonntag in deutlich verbesserter Form - vor allem Ballkontrolle und das schnelle Passspiel brachten mehr Sicherheit und Ballbesitz. In der 29. Minute war es Jonas Fellner, der den Ball zum 3:2 im kurzen Eck versenkte. Holzbüttgen blieb in diesem Drittel offensiv blass.



In den zehn Schlussminuten gewann Holzbüttgen zunehmend an Struktur, während die Kauferinger hier und da einen Schritt zu spät waren. Folglich waren der Ausgleich und die vorentscheidende 4:3-Führung für Holzbüttgen zwei Minuten vor Schluss nicht überraschend. Nun waren die Red Hocks Kaufering gefragt: 90 Sekunden vor Schluss nahmen sie Torhüter Dominik Bürger vom Feld. Doch die Überzahl brachte nichts, im Gegenteil: Niklas Bröker fing einen Querpass an der Mittellinie ab und schloss routiniert zum 5:3-Endstand ab.



„Das entscheidende Spiel war eines auf Augenhöhe“, fand Kauferings Trainer Markus Heinzelmann. Tatsächlich hatte es lange Zeit so ausgesehen, als könnten die Red Hocks als Sieger vom Feld gehen. „Dazu hätten wir unsere Tormöglichkeiten, die vor allem im letzten Drittel vorhanden waren, besser nutzen und den ein oder anderen Ballverlust vermeiden müssen“. So wurden die Comeback-Qualitäten diesmal nicht belohnt, weshalb die DJK Holzbüttgen – letztlich auch verdient, wie Kapitän Marco Keß erklärte – ins Halbfinale einzieht, während die Red Hocks mit dem Bundesliga-Klassenerhalt in der Tasche in die Sommerpause gehen.