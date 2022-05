Superspannend: Red Hocks Kaufering sind Deutscher Meister!

Neuer deutscher Meister im Floorball der U17-Junioren: die Red Hocks Kaufering. © Finkenzeller

Kaufering – Nervenaufreibender kann ein deutscher Meister nicht ermittelt werden als in einem Penaltyschießen. In einem bis zum Schluss ausgeglichenen U17-Finale zwischen den Red Hocks Kaufering und dem FC Stern München stand es nach der Verlängerung 2:2, sodass der Krimi quasi „vom Punkt“ aus entschieden werden musste. Torhüter Moritz Ballweg, der alle vier Münchener Penaltys hielt, war schließlich Kauferings Matchwinner im Finale. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil wir bis zum Schluss an uns geglaubt haben“, sagte Kapitän Daniel Wipfler, kurz nachdem er den Pokal in die Höhe gestemmt hatte.

Dass das Spiel der besten beiden deutschen U17-Teams auf diese Weise entschieden werden musste, hatte sich vorab bereits abgezeichnet. Exemplarisch die Verlängerung: Ohne zu großes Risiko zu gehen, spielten beide Mannschaften nach vorne – während Stern den Pfosten traf, kratzte Münchens Torhüter Philipp Roßmann den Schuss von Pascal Rieß gerade noch mit der Maske aus dem Kreuzeck.



Und auch zuvor ging es auf der einen wie auf der anderen Seite zur Sache: Ohne nennens­werte Torchancen verstrichen zwar die Minuten im ersten Drittel, doch von Langeweile keine Spur – vor 486 Zuschauern wollte keiner der beiden bayerischen Vertreter sich zu früh zu Fehlern hinreißen lassen. Den ersten Gedankenblitz im Finale hatte Paul Handrich, der einen halbhohen Steckpass auf den linken Flügel spielte, wo Bastian Zölzer den Volley sehenswert ins lange Eck schlug. Im zweiten Drittel übernahm Kaufering zunehmend das Kommando, die Gastgeber schossen aber zu oft neben das Tor. Und dass es gegen die starke Stern-Offensive reichlich Konzentration braucht, demonstrierten die Münchner acht Minuten vor Spielende: Sebastian Unterberger wurde nach einer Freischlagvariante herrlich freigespielt und vollstreckte aus zentraler Position.



Trotzdem kam Kaufering, angepeitscht von einer tollen Kulisse, noch zurück. „Wir haben die Reihen in dieser Phase umgestellt und so nochmal etwas mehr Dynamik reingebracht“, verrät Kapitän Wipfler. Zunächst legte Jonas Fellner nach einem Ballgewinn auf Alex Stolle ab, der den wichtigen Anschluss herstellte. Und völlige Ekstase brach aus, als Pascal Rieß‘ Schlenzer vom Außennetz die Torlinie entlang kullerte und Jonas Fellner zum 2:2 abstaubte.



Danach sollte weder die regu­läre Spielzeit noch die Verlänge­rung einen Sieger hervorbringen, sodass Torhüter Moritz Ballweg mit vier Paraden sowie Benedikt Föhr und Jonas Fellner als erfolgreiche Kauferinger Penaltyschützen den Meisterpokal für die Red Hocks sicherten. Fellner sagte hinterher: „Das ist ein unglaubliches Gefühl. Als der Penalty drin war, wusste ich, dass wir das Ding jetzt gewonnen haben.“



Die Platzierungen der deutschen U17-Meisterschaft: 1. VfL Red Hocks Kaufering, 2. FC Stern München, 3. SSF Dragons Bonn, 4. TSC Wellingsbüttel, 5. SG Ebersgöns/Espenau, 6. FBC Havel.



Ins Allstars-Team des Turniers gewählt wurden die beiden Kauferinger Daniel Wipfler und Jonas Fellner.