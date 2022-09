Ausbildungsbegleitung

Die Ausbildungsmesse in Kaufering kommt

Von: Sabine Fleischer

Teilen

Handwerk zum Anfassen: Kreishandwerksmeister Markus Wasserle, Landtagsabgeordneter Hans Friedl und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ließen sich letztes Jahr von Werner Pfatischer und Fabian Gerum von der Bäckerinnung zeigen, wie man Brezeln macht. © Markus Kroha

Kaufering – „Und, was willst du machen, wenn du mit der Schule fertig bist?“ Diese Frage haben alle Jugendlichen schonmal gehört. Und viele wissen darauf keine Antwort. Hier will die Ausbildungsmesse im Kauferinger Sportzentrum am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. September, weiterhelfen. 128 Bildungseinrichtungen, Betriebe und Unternehmen präsentieren in zwei Hallen, zwei Vortragsräumen, einem Zelt und auf einer großen Aktionsfläche diverse Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis. Das regionale Handwerk veranstaltet zusätzlich den ersten Kreis-Handwerkstag am Samstag, 1. Oktober, mit weiteren Beratungsangeboten. Und auch Jugendgruppen diverser Hilfsorganisationen präsentieren ihre Arbeit an verschiedenen Ständen.

„Wir brauchen jede junge Frau und jeden jungen Mann für das Handwerk und auch alle anderen Berufe hier im Landkreis“, stellt Kreishandwerksmeister Markus Wasserle fest. Die Arbeitskräfte-Knappheit sei gigantisch. Daher sei die Ausbildungsmesse der wichtigste Begegnungsort für zukünftige Azubis und regionale Betriebe.



Im Kauferinger Sportzentrum beantworten 128 Unternehmen und Bildungseinrichtungen den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen, gerne auch ihren Eltern, alle Fragen rund um Berufswahl, Lehre, Studienmöglichkeiten und Weiterbildung im Landkreis. Das seien 20 Prozent mehr als letztes Jahr, man habe wegen Platzmangels sogar 25 Betrieben absagen müssen, erklärte Wasserle. Wichtig sei, dass alle Sparten vertreten seien. Neu dabei ist dieses Jahr zum Beispiel das Amtsgericht Landsberg.



Damit jeder gut informiert ist, wurde die dazugehörige Ausbildungsbroschüre mit dem Motto „Nimm dein Leben in die Hand“ neu aufgesetzt. Eine Ausstellerliste nach Berufssparten gibt einen Überblick, welche Firmen im Landkreis welche Ausbildungsrichtung anbieten. Neu ist der Ausbildungs-Guide im zweiten Teil der Broschüre mit Tipps für Ausbildungsplatzsuche, Bewerbung, Vorstellungsgespräch und Beratungsangeboten, inklusive Check-Liste für einen erfolgreichen Messebesuch. Man wolle den jungen Leuten durch den Dschungel an Informationen und Möglichkeiten helfen, betont Sebastian Dold, Wirtschafsförderer des Landkreises. Auf der Homepage www.ausbildungsmesse-landsberg.de gebe es auch eine Google-Übersichtskarte von den Ausstellern, damit der zukünftige Azubi auf einen Blick sehen kann, wo im Landkreis Ausbildungsbetriebe sind.



Wasserle weist auf einen weiteren Aspekt bei der Wahl des zukünftigen Arbeitsplatzes hin: Die Region Landsberg sei ein Auspendler-Landkreis. Dieser Entwicklung müsse man entgegenwirken. Gerade im Hinblick auf hohe Spritpreise sei ein „Wo wohnen, da arbeiten“ attraktiver geworden. „Da ist der Gehaltsunterschied zu München von 200 bis 300 Euro brutto schnell ausgeglichen. Von der Zeitersparnis mal ganz abgesehen.“



Ausbildungsbegleitung



Für alle, die sich bei der Berufswahl schwerer tun, haben sich Ausbildungsmesse und Kreishandwerkerschaft eine besondere Hilfestellung überlegt. Wenn Jugendliche gar nicht wissen, was sie werden wollen, oder keinen Ausbildungsplatz finden, soll zukünftig persönliche Beratung und Unterstützung helfen. Die Ausbildungsbegleitung sei als Zusatz-Angebot zu der Hilfe durch das Jobcenter Landsberg zu verstehen. Im August galten nach Angaben der Arbeitsagentur 80 Jugendliche im Landkreis als „unversorgt“. Hier sollen ab Mitte Oktober bis zu vier ehrenamtliche Begleiter helfen, den Übergang von der Schule in den Beruf erleichtern.



„Es geht vor allem um die persönliche Kontaktvermittlung zwischen Jugendlichem und Betrieb,“ erklärt der Kreishandwerksmeister. „Manche brauchen einfach einen kleinen Wegweiser in die richtige Richtung, damit es mit einer Ausbildung gut klappt.“ Eine positive Erfolgsmeldung gebe es bereits: Eine 15-Jährige Landsbergerin, die bei der eigenen Berufswahl nicht allein weiterkam, habe jetzt einen Ausbildungsvertrag bei einer Landsberger Bäckerei in der Tasche.



Zukünftig sollen auch beispielsweise in der Berufsschule Landsberg Einzelgespräche mit Schülern zweimal pro Woche durchgeführt werden, natürlich auf freiwilliger Basis. Die Schulen im Landkreis würden über dieses Zusatzangebot noch informiert werden. Auch auf der Ausbildungsmesse können sich Interessierte über das neue Projekt informieren.



Neben Arbeit kann auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung bereichern. Daher beteiligen sich verschiedene Jugendgruppen an der Ausbildungsmesse. Naturschutz, Sport und Blaulichtorganisationen leben vom Nachwuchs. Wie man in Notsituationen helfen kann, zeigen die Jugendabteilungen von Feuerwehr, THW, Wasserwacht, BRK und Malteser Rettungsdienst in Live-Übungen auf der Aktionsfläche im Außenbereich. So soll ein Sandsackdeich mit Hilfe der landkreiseigenen Abfüllanlage aufgebaut werden, um zu zeigen, wie wichtig eine funktionierende Zusammenarbeit bei einem Hochwasserereignis ist.



Die Retter von morgen demonstrieren diese Katastrophenübung auch an die Messe anschließend beim Kreis-Handwerkstag am Samstag, 1. Oktober, auf dem Festplatz Kaufering. Alle, die sich für das Handwerk oder einen Handwerksberuf interessieren, können hier die Betriebe aus der Region noch besser kennenlernen. Das Handwerk biete eine „lebenslange Jobgarantie“, hebt Wasserle hervor. Viele Familienbetriebe seien zudem attraktive Arbeitgeber, die sich um ihrer Mitarbeiter kümmerten. Man könne oft mit den Chefs reden, wenn man Hilfe bei Zeit­einteilung, Pendeln oder Wohnungssuche benötige – wichtige Aspekte für Jugendliche bei der Berufswahl.



Länger im Beruf



Das Kreishandwerk möchte die „Lebenswirklichkeit der Azubis und Handwerker“ in den Fokus rücken. Für die Sorge „Wie schaffe ich meinen Beruf im Alter?“ finden immer mehr Betriebe kreative Lösungen. So versuche man beispielsweise, für ältere Arbeitnehmer manche Arbeiten von draußen nach drinnen zu verlegen, sodass länger im Beruf gearbeitet werden könne. Als Beispiel nennt Wasserle eine Zimmerei aus Kaltenberg, die auch Tinyhäuser in ihrer Werkstatt fertige und hier gerne ältere Mitarbeiter einsetze.



Neben viel Info gibt es auch Schmankerl und Musik sowie ein buntes Rahmenprogramm für Kinder: Der Kreishandwerkstag ist als Fest für die ganze Familie gedacht.