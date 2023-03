Herausforderung für die Wirtschaft

Von: Nathalie Schelle

Hirschvogel gehört zu den größten Stromverbrauchern – aber vor allem in diesem Jahr stehen viele Baumaßnahmen für erneuerbare Energien auf dem Plan . © Hirschvogel

Denklingen - Die Hirschvogel Umformtechnik GmbH ist oberbayernweit der drittgrößte Stromverbraucher westlich des Lechs. Grund genug nachzufragen, wie sie in Zeiten der Energiekrise verfährt. Darüber sprachen wir mit Geschäftsführer Dr. Dirk Landgrebe und dem Director Energy Management Daniel Bittscheidt.

Herr Dr. Landgrebe, Herr Bittscheidt, Sie gehören westlich des Lechs zu den Top-Drei, wenn es um den Stromverbrauch geht. Können Sie nachts noch ruhig schlafen?

Bittscheidt: „Wir können wieder ruhig schlafen. Im letzten Winter war es ein bisschen angespannt, da wir mit Stromausfällen rechnen mussten. Das ist jetzt nicht mehr so, die Gasspeicher sind zum Frühlingsstart noch relativ voll. Damit ist auch die Stromversorgung über die Erzeugungskapazitäten aus Gaskraftwerken gesichert. Deswegen sehen wir jetzt nicht die Gefahr eines Blackouts. Die Herausforderungen liegen auf der preislichen Seite.“

Die Energiepreise sind momentan herausfordernd. Das waren sie auch schon vor dem Ukraine-Krieg, jetzt sind sie es noch mehr. Wie sind Sie durch das letzte Jahr gekommen?

Bittscheidt: „Die Energiepreise haben sich schon vor dem Ukraine-Krieg massiv erhöht. Die Spitze haben sie dann mit dem Krieg erreicht und jetzt sind wir ungefähr wieder auf dem Niveau davor. Wir haben uns also auf einem höheren Niveau stabilisiert. Wir haben uns preislich abgesichert, um nicht in diese Preisspitzen zu laufen, aber trotzdem mussten wir natürlich zu Hochzeiten auch deutlich höhere Preise zahlen. Jetzt gilt es aber herauszufinden, wie wir auf diesem Preisniveau, das wir jetzt haben, wirtschaftlich produzieren können und wie wir uns aufstellen müssen, damit wir im internationalen Vergleich bestehen können.“

Landgrebe: „Das ist für uns langfristig ein Thema. Innerhalb Deutschlands sind wir durchaus wettbewerbsfähig, allerdings wird das mit zunehmendem Abstand von Deutschland immer schwieriger, da wir innerhalb von Europa unterschiedliche Energiepreise haben. Und wenn wir über die Grenzen Europas hinausgehen, haben wir noch größere Differenzen bei den Preisen und keine Belastung, zum Beispiel durch CO2-Abgaben. Das wird ausgesprochen herausfordernd für die ganze Volkswirtschaft werden, wenn wir auf diesen Energiepreisen im Verhältnis zu anderen Ländern stehen bleiben.“

Hatten Sie dann irgendwelche „Energie-Puffer“, die Sie während der hohen Preise ausschöpfen konnten oder hat es Sie voll erwischt?

Bittscheidt: „In abgeschwächter Form: Wir beziehen zum Teil über den Terminmarkt, also wir sichern uns Teile unserer Mengen im Vorfeld über diesen Markt und Teile nehmen wir über den Spot-Markt, mit den tagesaktuellen Preisen. Also hat es uns nur mit den Teilmengen aus dem Spot-Markt erwischt. Es war aber trotzdem schwer genug, weil es nicht einkalkuliert war. Wir sind nicht darauf ausgelegt, das vier- oder fünffache des Strompreises zu zahlen.“

Stichwort Stromnetzstabilisierung: Hatten Sie in Zeiten eines möglichen Blackouts die Möglichkeit, Ihre energieintensivsten Produktionen vom Strom zu nehmen?

Bittscheidt: „Die Möglichkeit haben wir in abgeschwächter Form. Wir können unseren Energieverbrauch auf einzelnen Produktionslinien ein wenig herunterfahren, indem wir zum Beispiel Schichten fahren, in denen Neuteile produziert werden. Denn Neuteile haben nicht den Durchsatz, wie Bestandsteile, die laufen. Also können wir da den Verbrauch reduzieren. Allerdings geht das nur mit einem gewissen Vorlauf, also schauen wir uns die Strommärkte und ihre Entwicklungen an, und wenn wir wiederkehrende Effekte entdecken, zum Beispiel, dass ein Werktag grundsätzlich der Teuerste ist, dann orientieren wir uns daran. Aber der Markt ist nicht statisch, das heißt wir müssen die Entwicklungen immer beobachten.“



Landgrebe: „Instabilitäten können in zwei Richtungen passieren. Ist nicht genug Energie da, dann können wir runtergehen – das müssen wir aber vorher wissen. Die zweite Richtung ist wetterabhängig. An sonnigen oder windigen Tagen haben wir zu viel grünen Strom im Netz. Das ist auch eine Instabilität, die aber nicht so geläufig ist. Zwischen diesen beiden Extremen zu managen ist sehr anspruchsvoll für einen Produktionsbetrieb, der eigentlich Regel-Prozesse hat.“

Momentan fließen 200 GWh Strom und 75 GWh Erdgas in Ihre deutschen Standorte, Sie wollen aber das Erdgas reduzieren. Wie kommen Sie da voran?

Bittscheidt: „Die ganze Energiewirtschaft läuft in Richtung Elektrifizierung. Gas ist als Brückentechnologie anerkannt und soll durch Wasserstoff abgelöst werden. Aber der Fokus ist ganz klar auf Strom. Also achten wir bei Neuinvestitionen darauf, gasbetriebene Öfen auf Induktions-Öfen umzustellen. Trotzdem werden wir in Zukunft Gas benötigen. Wir können nicht komplett in elektrische Energie substituieren.“

Apropos elektrische Energie: In Fuchstal werden drei Windräder gebaut, von denen Sie einen Teil Ihres Stroms beziehen sollen. Stimmt das noch so?

Landgrebe: „Leider nein. Aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus ist es uns nicht möglich, dass wir den Strom von dort beziehen können.“

Warum nicht?

Bittscheidt: „Das ist der Punkt, an dem es uns die Politik nicht besonders einfach macht. Wenn man Windanlagen realisiert, hat man das Recht, die Energie, die aus den Anlagen kommt, EEG-gefördert in das Netz einzuspeisen. EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)-gefördert heißt: Es gibt einen gewissen Grundsockel, der gesichert ist, zu dem die Windräder einspeisen dürfen und von der EEG wird dann dieser Einspeisesatz sichergestellt. Momentan ist es absolut unwirtschaftlich, mit diesen staatlich geförderten Konditionen zu konkurrieren und den Strom zu beziehen. Das ist das Dilemma: Wir hätten erneuerbaren Strom vor der Haustür, aber wir kommen mit den Erzeugern der Energie wirtschaftlich nicht zusammen. Es macht für beide Seiten absolut keinen Sinn. Man muss aber an dieser Stelle ganz klar zwischen vertraglicher Welt und physischer Welt unterscheiden. Die drei Anlagen speisen physisch bei uns am Umspannwerk in Denklingen ein. Und dadurch, dass sie physisch bei uns einspeisen, wird Hirschvogel mit diesem Windstrom versorgt. Es besteht jedoch keine bilanzielle Lieferbeziehung zwischen der Erzeugungsgesellschaft und uns.“

Landgrebe: „Einfach gesagt: Der Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands. Das heißt physikalisch fließt der Strom, den wir hier verbrauchen, auf jeden Fall von den Windrädern über das Umspannwerk in unseren Betrieb. Vertraglich macht aber die ‚Windkraft Fuchstal‘ einen Vertrag mit jemandem, der diesen Strom auch bezahlt. Wir bezahlen unsere Strommengen dann auf einem anderen Weg. Man kann den Strom ja nicht aufteilen, das ist ein Gemenge und man handelt mit dieser Gemengelage. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert.“

Herr Dr. Landgrebe, beim Spatenstich eben dieser Windräder in Fuchstal waren Sie vor Ort. Da ging es dann auch um einen Solarpark hier in Denklingen. Wie schaut es damit aus?

Landgrebe: „Im April fangen die Bauarbeiten an und im Oktober ist dann der Anschluss geplant. Das wird um den großen Parkplatz Nord herum gebaut werden und die Größe ist so dimensioniert, dass wir den Strom dann auch zu 100 Prozent verbrauchen.“



Wenn wir schon bei Solarenergie sind: Auf Ihren Dächern würden sich ja eigentlich auch Photovoltaik (PV)-Anlagen eignen oder?

Landgrebe: „Das haben wir auch schon realisiert. Wir fangen auf der Südseite an, da wird dann ebenfalls dieses Jahr eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach gepackt. Es sind aber leider nicht alle Dächer geeignet. Gerade die Dächer der alten Hallen sind nicht dafür ausgelegt, die Last einer PV-Anlage zu tragen. Die müssen wir dann prüfen. Aber das ist eine Option, die wir jetzt an allen Standorten verfolgen.“