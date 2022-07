Erntepressefahrt des Kreisbauernverband Landsberg

Felderbegang bei der Erntepressefahrt: Landwirt Andreas Hager, Grünen-Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel und Kreisbauernobmann Johann Drexl (von links). © Osman

Issing – Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer spürbarer, der Flächenfraß greift weiter um sich und mit den Vorgaben aus der Politik wird in der Landwirtschaft immer mehr gehadert. Vor diesem Hintergrund war die diesjährige Erntepressefahrt des Kreisbauernverbands auf Seiten der Landwirte geprägt von Empörung und Sorge.

„Wir treffen uns heute unter ganz anderen Vorzeichen als in den letzten Jahren“, begrüßte Kreisbauernobmann Johann Drexl die Teilnehmer auf dem Hof von Andreas Hager in Issing. Sei es früher um Überschüsse und Flächenreduzierung gegangen, stehe nun durch den Krieg in der Ukraine plötzlich wieder die Ernährungssicherung im Fokus. Umso kritischer sieht Drexl den Verlust landwirtschaftlicher Fläche, verursacht durch immer neue Gewerbe- und Wohngebiete. Allein zwischen 1980 und 2014 seien im Landkreis 4000 Hektar verloren gegangen.



Was die Klimaveränderungen betrifft, befinde sich der Landkreis Landsberg noch immer in einer vergleichsweise günstigen Lage, konstatierte Drexl. Während in Italien, Portugal und Frankreich, aber auch in Mitteldeutschland extreme Trockenheit herrsche, würden die Niederschläge in der hiesigen Region „gerade so“ fürs Pflanzenwachstum reichen. Der Kreisbauernobmann hatte Vergleichszahlen mitgebracht. Demnach fielen in der ersten Jahreshälfte lediglich 350 Liter Regen pro Quadratmeter, normal wären 470 bis 500 Liter.



Die im Rahmen der Reform der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP-Reform) angestrebte Flächenstilllegung von vier Prozent sahen alle anwesenden Bauern kritisch. Die Reform sieht vor, dass Landwirte ab 2023 verpflichtend Brachen vorhalten müssen, wenn sie Direktzahlungen erhalten wollen. Drexl rechnete vor, dass auf vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche im Landkreis der Weizen für 6,4 Millionen Semmeln – macht für jeden Landkreisbewohner 1,5 Semmeln pro Tag – angebaut werden könne.



Grünen-Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel – neben dem Vilgertshofener Bürgermeister Albert Thurner (SPD) die einzige anwesende Vertreterin der Politik – wies darauf hin, dass es um das Aufhalten des Artensterbens gehe. „Die GAP-Reform wird nicht zum Spaß gemacht. Wir müssen das Artensterben sehr ernst nehmen.“ Sie warnte davor, eine Krise gegen die andere auszuspielen.



Über den politischen Diskussionen wurde die Besichtigung der Felder fast ein wenig zur Nebensache. Da jedoch schaut es, was die Ernteaussichten angeht, recht gut aus. Andreas Hager hält 140 Milchkühe auf seinem Betrieb und baut auf seinen Ackerflächen das Futter selbst an – Wintergerste, Silomais und Winterweizen, wobei letzterer zum Teil auch als Brauweizen Verwendung findet. Hinzu kommt Raps als nachwachsender Rohstoff.



Man sehe also, dass nicht alles Getreide für die menschliche Ernährung geeignet sei, nahm BBV-Geschäftsführer Kaufbeuren-Landsberg Thomas Kölbl den Ball auf. Er widersprach der Vorstellung, dass Wesentliches gegen Welthunger und Klimawandel getan sei, wenn man auf allen landwirtschaftlichen Flächen Nahrungsmittel für den menschlichen Verzehr anbauen würde. Rinderhaltung und Rindfleischverzehr seien keine Treiber des Klimawandels, so Kölbl – lediglich acht Prozent der CO2-Emissionen kämen aus der Landwirtschaft. Außerdem hätten Versuche mit Rotalgen im Rinderfutter den Methan-Ausstoß der Tiere um 80 Prozent senken können.



Einig war man sich zum Abschluss, dass Landwirtschaft und Umweltschutz eng miteinander verknüpft und gemeinsam kreative Lösungen gefunden werden müssen.