Erste Vorboten des Landsberger „Liberation Concert“

Von: Susanne Greiner

Vernissage zu „‘…unerwünscht‘ 1938 – Schicksalsjahr der Landsberger Juden“ in der Rathausgalerie mit (v.l.) Volker Gold, Alex Dorow, Karla Schönebeck und Franz Xaver Rößle - in den Händen das Magazin zur Festwoche. © Greiner

Landsberg – Zu bedeutend, um sie einzulagern – oder gar zu vergessen: „‚unerwünscht‘ 1938 – Schicksalsjahr der Landsberger Juden“ ist seit dem Wochenende wieder im Rathausfoyer zu sehen. Die von Volker Gold, Wolfgang Schönfeld und Franz Xaver Rößle kuratierte Ausstellung kündigt die Festwoche zum „Liberation Concert“ im Mai an.

Es sind die Schicksale von jüdischen Landsbergern wie die Willstätter Buben, die Geschwister Simon in der Bergstraße oder auch die Kaufmannsfamilie Max Westheimer, die auf umfangreich beschrifteten Tafeln bei der Wiederaufnahme der Ausstellung unter Trägerschaft des Historischen Vereins Landsberg noch bis zum 25. April zu sehen sind. „Viel zu lesen!“, sei das, sagt Rößle bei der Vernissage. Er erinnere sich noch daran, als Henry und Jerry Westheimer zu Besuch in Landsberg gewesen seien. Und daran, dass die beiden mit der Familie Brand, die den Westheimers damals ihr Geschäft ‚abkaufte‘, Kaffee getrunken hätten. Man habe sich ausgesprochen, hätten ihm die Westheimers berichtet. Und „Wir sind miteinander im Reinen.“



Dass der Nationalsozialismus nicht zur „erstarrten Geschichte“ wird, ist eines der Ziele des Projekts „Liberation Concert – Here we are, Landsberg!“, das Karla Schönebeck als Vorsitzende des gleichnamigen Fördervereins zusammen mit ‚Mit-Vorstand‘ Alex Dorow initiiert hat. „Und es soll ein Jugendprojekt werden“, sagt Schönebeck bei der Vernissage, „aber das braucht seine Zeit.“ Dennoch sind bereits Jugendliche an Bord. So zum Beispiel der 16-jährige Fynn Jimenez, der als Mitglied des Jugendsinfonieorchesters der Landsberger Musikschule beim Liberation Concert dabei sein wird – und als Fürsprecher für einen Zeitzeugen auftreten wird: für den 17-jährigen Geiger Chaim Arbeitman. „Wir fangen jetzt an, die Rollen auszuarbeiten“, erzählt Fynn, der auch bei der Jungen Bühne des Stadttheaters spielt. „Das Publikum erhält einen Einblick in die Figur, über ihr Leben und die konkreten Auswirkungen des Nationalsozialismus‘ auf diese eine Person.“ Mit Arbeitman verbinde ihn das Geigenspiel. Und er wäre auch gerne so erfolgreich wie dieser, der als David Arben in Amerika Konzertmeister bei den Philadelphia Philharmonics wurde. „Ich kann mich über die Musik mit ihm identifizieren. Aber natürlich nicht mit dem Leben Arbeitmans. „Ich finde es aber bewundernswert, dass er trotz allem weiter Geige gespielt hat.“



Liberation Concert

Die Festwoche „Liberation Concert – Here we are Landsberg!“ anlässlich des 75-Jährigen des Konzerts von Leonard Bernstein mit dem DP-Orchester und auch dem 75-Jährigen des Staates Israel läuft vom 11. Mai bis zum 14. Mai. Es gibt einen Musik-Workshop mit dem israelischen Pianisten Guy Mintus – „Jeder kann mitmachen, ob er nun ein Instrument spielt oder nicht“, sagt Musikschulleiterin Birgit Abe, die mit ihrem Jugendsinfonieorchester beim Jubiläumskonzert am 14. Mai mit dabei sein wird. Es gibt einen Insta-Walk. Und auch die „Landsberger Dialoge“, bei denen am 11. Mai Heinrich Himmlers Großnichte Katrin Himmler mit dem amerikanischen Historiker Prof. Abraham Peck, der 1946 im Landsberger DP-Lager geboren wurde, sprechen wird.



„Es geht darum, das Wissen über die Geschichte zu bewahren, interaktiv, interreligiös und interkulturell“, sagt Dorow bei der Vernissage. Die Demokratie sei das höchste Gut, „und das müssen wir aktuell wieder an den Rändern der Gesellschaft verteidigen“. Dass dem so sei, liege seiner Ansicht nach an „mangelndem Wissen und mangelndem Zugang zu diesem Wissen.“ Die Ausstellung im Rathausfoyer zeige was passiere, wenn man sich nicht rechtzeitig gegen Antidemokratisches wehre.



Ergänzend zur Festwoche ist ein umfangreiches und ‚Wissens-sattes‘ Magazin erschienen, mit Informationen zum DP-Lager Landsberg und zu den damals dort lebenden Menschen oder zum Bernstein-Konzert 1948. Aber auch mit viel Aktuellem, Stellungnahmen von beispielsweise der israelischen Generalkonsulin oder auch dem Antisemitismusbeauftragen Dr. Ludwig Spänle. Dazu Interviews mit OBin Doris Baumgartl, Museumsleiterin Sonia Schätz, dem Historiker Peck oder auch dem Pharmakologen Christoph Höck über „die Wirkung von Musik zwischen Hirn und Herz“. Aber vor allem werden im Magazin die Beteiligten des Projektes Liberation Concert vorgestellt. Erhältlich ist es in der Tourist-Info, im Stadttheater-Büro, bei Vivell am Hauptplatz und nach den Osterferien auch in der Musikschule.

