Kloster St. Ottilien nimmt Ukraine-Flüchtlinge

Von: Ulrike Osman

Im Ottilienheim finden Geflohene aus der Ukraine eine erste Zuflucht. © Osman

St. Ottilien – Auch im Kloster St. Ottilien sollen in diesen Wochen Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen. Die ersten sind bereits eingetroffen. Insgesamt wird die Erzabtei voraussichtlich etwa 50 Menschen aufnehmen.

Eine erste Zuflucht finden die Geflohenen im Ottilienheim, versorgt werden sie von der Küche des Exerzitienhauses gleich gegenüber. „Wir sind vom Landratsamt Landsberg angefragt worden“, berichtete Erzabt Wolfgang Öxler kürzlich bei der Präsentation seines neuen Buches „Freie Räume für mehr Leben“. In einem Kapitel darin geht es um Schutzräume – ohne dass Öxler beim Schreiben wissen konnte, dass sein Kloster bald wieder geschützte Räume für Menschen in Not zur Verfügung stellen würde. „Wir sind froh, den traumatisierten Menschen eine kleine Hilfeleistung geben zu können“, betonte der Erzabt. Gleichzeitig würdigte er die große gesellschaftliche Solidarität, die sich in vielen Hilfsange­boten bereits gezeigt habe.



Das Ottilienheim war schon einmal ein vorübergehendes Zuhause für Frauen und Kinder. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg fungierte das Haus als Geburtsstation des jüdischen Lagers für Displaced Persons (DP, Überlebende des Holocaust). Über 400 „Ottilien-Babys“ wurden hier bis 1948 geboren. Auch im Zuge der Flüchtlingskrise von 2015 nahmen die Missionsbenediktiner Menschen auf. Bis heute leben rund 20 Asylbewerber in einem Haus im Klosterdorf.



Im Rhabanus-Maurus-Gymnasium bereitet man sich bereits auf eine sinnvolle Integration von Kindern aus der Ukraine vor. Entsprechende Anfragen gebe es bereits, wie Schulleiter Andreas Walch und Erzabt Öxler in einem gemeinsamen Unterstützungs-Aufruf schreiben. Gesucht werden unter anderem Freiwillige mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen, mit sozialpädagogischem oder therapeutischem Hintergrund und mit Zeitreserven, um anfallende Aufgaben rund um die Betreuung der Geflüchteten zu übernehmen.