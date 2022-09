Wie gut fährt es sich mit dem Rad in Stadt und Landkreis Landsberg?

Von: Toni Schwaiger

Holprig, aber erlaubt: das Bergabradeln in der Alten Bergstraße in Landsberg. © Müller-Hahl

Landkreis – Sind Landsberg, Kaufering und Dießen ein Fahrradparadies oder muss die Politik (endlich) ran? Ab sofort können Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Beim aktuellen ADFC-Fahrrad­klima-­Test, bis Ende November. Dabei wird dieses Mal ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt, denn dort gibt es viel Potential für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau.

Der ADFC Fahrradklima-Test will in 27 gleichbleibenden Fragen wissen, wie es um die Fahrradfreundlichkeit vor Ort steht. Das alles online auf www.fahrradklima-test.de. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen zum Radfahren im ländlichen Raum. Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

Vor zwei Jahren bewerteten knapp 230.000 Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in 1.000 Städten und Gemeinden. Landsberg wurde dabei mit der Schulnote 4,1 bewertet. Besonders die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung, der Winterdienst und die Reinigung von Radwegen wurden dabei gelobt. Kritikpunkte waren die Fahrradmitnahme im ÖPNV, die Verfügbarkeit öffentlicher Fahrräder und die Breite der Radwege.



ADFC-Kreisvorsitzender Martin Baumeister ruft zur Teilnahme an der Befragung auf. „Die aktiven Radler sind als Alltagsexperten für den Radverkehr vor Ort gefragt: Wie ist das Fahrradklima? Was läuft schon gut und wo müssen Veränderungen her?“ Mithilfe des Klimatest-Ergebnisse können man der Politik den konkreten Handlungsbedarf aufzeigen. Baumeister weiß: „Denn oft haben Poliker den Eindruck, bereits viel für den Radverkehr getan zu haben, doch die Wahrnehmung der Bürger ist eine ganz andere.“