Sie gehen dahin, wo´s für uns zu heiß wird

Von: Nathalie Schelle

Die geehrten und beförderten Mitglieder der Feuerwehr Kaufering mit Kommandant Markus Rietig, stellv. Kommandant Breutel und Bürgermeister Thomas Salzberger im Kauferinger Feuerwehrhaus. © Schelle

Kaufering – Bei 154 Einsätzen und für insgesamt 3.351 Stunden war die Feuerwehr Kaufering im Jahr 2022 für die Bürger im Einsatz. Damit sei das Einsatzniveau von 2019 wieder erreicht, resümierte Kommandant Markus Rietig in der Jahreshauptversammlung am letzten Freitag.

Rietig eröffnete die Jahreshauptversammlung im Kauferinger Feuerwehrhaus mit der Begrüßung der Anwesenden, um dann, nach dem Totengedenken, mit dem Bericht des Jahres 2022 zu starten. Die Feuerwehr Kaufering hat insgesamt 103 Mitglieder. Davon sind neun Feuerwehrfrauen und 69 Feuerwehrmänner. Es gibt außerdem vier Jugendfeuerwehrfrauen und 21 Jugendfeuerwehrmänner.



Die Übungen der Feuerwehr seien Anfang des Jahres aufgrund der Corona-Beschränkungen noch verhalten gewesen, doch letztendlich habe man wieder viele Übungen wie Gruppen- und Zugübungen durchführen können, so Rietig. Auch zahlreiche Lehrgänge konnten absolviert werden, wie zum Beispiel die für Atemschutzgeräteträger, Maschinisten und Sanitätshelfer. Einige Feuerwehrkameraden hätten auch Lehrgänge auf einer der Feuerwehrschulen besucht. „Mein Dank geht hier an die Kameraden und Kameradinnen für Ihre Bereitschaft sich fortzubilden“, erklärte der Kommandant. „Ebenso geht mein Dank an den Markt Kaufering für die Kostenübernahme und an die Arbeitgeber für die Freistellung ihrer Angestellten.“



Danach rief Rietig den Versammelten, unter denen auch Bürgermeister Thomas Salzber­ger und die Kreisbrandinspektion vertreten waren, die erinnerungswürdigsten Einsätze ins Gedächtnis. Er berichtete unter anderem von einem Auffahrunfall auf der A96 Anfang Februar. Der Primärunfall damals war ein umgestürzter Lkw, der Red-Bull-Dosen transportierte. Die Feuerwehr Kaufering unterstützte die Feuerwehr Landsberg schließlich bei der Bergung der Dosen. „In einer Menschenkette luden wir die Red-Bull-Dosen um“, erinnerte sich Rietig. Einer der gefährlichsten Einsätze ereignete sich Anfang März im Heizkraftwerk. Dort drohte ausgelaufenes Thermoöl sich zu entzünden. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz bis zum Herunterfahren des Kraftwerkes sicher.



Ende März entpuppte sich eine anfangs harmlose Alarmierung als der größte Brand, den die Feuerwehr letztes Jahr zu bekämpfen hatte. Sie wurde wegen Rauchentwicklung alarmiert, die anfangs nicht einmal zu sehen gewesen sei, so Rietig. Aufgrund der Trockenheit standen aber schlussendlich 26.000 Quadratmeter Waldfläche in Brand. Die Kauferinger Feuerwehr löschte in 460 Einsatzstunden mit Hilfe von neun anderen Feuerwehren und der Kreisbrandinspektion den Waldbrand. Insgesamt waren dabei 195 Feuerwehrleute mit 30 Fahrzeugen im Einsatz, zudem ein Polizeihubschrauber mit einem Löschwasserbehälter.



Rietig erinnerte noch an diverse weitere Einsätze, doch der Hergang eines bestimmten Einsatzes ließ die ganze Zuhörerschaft schmunzeln. Mitte Dezember wurde die Feuerwehr aufgrund des Blitzeises zusammen mit der Feuerwehr Landsberg zu einer Massenkarambolage auf der Autobahn gerufen. Sie unterstützten bei der Verkehrssicherung. An der Einsatzstelle sei es aber so glatt gewesen, dass sich die Einsatzkräfte nur schlitternd bewegen konnten. „Da kam man bloß im Watschelgang voran“, resümierte Rietig schmunzelnd.



Im Bericht des Jugendwartes folgten Informationen über die Schwierigkeiten zu Jahresbeginn, da die Feuerwehr durch Corona viele Jugendliche verloren habe. Jetzt allerdings sei wieder ein starker Zuwachs zu verzeichnen, der sogar in einer Warteliste für die Jugendlichen gipfele. Es sei platztechnisch nicht möglich, noch mehr Leute unterzubringen, erklärt Rietig – was vor allem der nur schleppend vorangehenden Planung des Feuerwehrhauses geschuldet sei, die die Feuerwehr schon seit mittlerweile elf Jahren beschäftige. Rietig bat die Verantwortlichen im Rathaus und im Marktgemeinderat, diesbezüglich am Ball zu bleiben, damit sie bald wieder mehr Jugendliche aufnehmen könnten.



Bürgermeister Thomas Salzberger bedankte sich bei den Kauferinger Ehrenamtlern, die im Jahr 2022 insgesamt 11.297 Stunden aufwendeten, um für unsere Sicherheit zu sorgen: „Ich bin stolz auf unsere Feuerwehr. Und der Marktgemeinderat auch.“

Ehrungen aktiver Dienst

Gina Linhart (10 Jahre); Roland Dahm (20 Jahre); Walther Gross (20 Jahre); Tobias Heiß (20 Jahre); Tobias Helmer (20 Jahre); Domenec Jakob (20 Jahre); Tobias Rietig (20 Jahre); Patric Weber (20 Jahre)