Jahn gewinnt das Derby gegen Utting

Von: Thomas Ernstberger

Nicht sein Tag: Uttings Torwart Ruben Streicher sah im Derby gegen Jahn Landsberg die rote Karte. © Ernstberger

Landkreis – Das kommt selten vor: Alle vier Kreis-Kreisligisten waren am Wochenende im Einsatz. Bilanz: Jahn Landsberg freut sich über einen Derby-Sieg, Penzing stürzt den Spitzenreiter und Unterdießen kommt böse unter die Räder.

Die FT Jahn Landsberg, vergangene Saison noch knapp dem Abstieg entkommen, bleibt unter Neu-Trainer Marcel Graf im Rennen um die Aufstiegsrunde (dafür qualifizieren sich die besten drei Teams der Vorrunde). „Ein verdienter und wichtiger Sieg aufgrund einer großen Willensleistung der gesamten Mannschaft“, freute sich der Coach nach dem 2:1 im Derby gegen den TSV Utting. Dessen Trainer Peter Bootz ärgerte sich: „Wir sind derzeit nicht in der Lage, über 90 Minuten fehlerfrei zu verteidigen. Alle vier Gegentore der letzten beiden Spiele waren mehr als vermeidbar.“



Die Entscheidung nach ausgeglichener erster Halbzeit und dem 1:0 der Landsberger durch Alexander Baumgartl kurz vor der Pause zehn Minuten vor dem Abpfiff: Handspiel von TSV-Keeper Ruben Streicher außerhalb des Strafraums – Rot! „Wohl regelgerecht, aber da habe ich das Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters vermisst, das er auf der anderen Seite zweimal gezeigt hat“, so Bootz. Luis Dillinger war’s egal: Er verwandelte den direkten Freistoß gegen Feldspieler Marius Fröhlich, der ins Tor ging, zum 2:0. „Wir haben zwar gedrückt, aber dieses Tor war auch irgendwie glücklich“, gab Graf zu. Eine hektische Schlussphase nach Robert Kurzweils Anschlusstreffer (83.), aber Jahn schaukelte den Sieg nach Hause, bleibt mit 16 Punkten Dritter.



Tolle Moral



Einen Rang (und einen Punkt) dahinter der FC Penzing, der das Kunststück schaffte, den FC Wildsteig/Rottenbuch von der Tabellenspitze zu stürzen. Dabei lagen die Gäste bis zur 50. Minute mit 2:0 vorne. Aber Jonas Wille, der eingewechselte Jonas Hohenauer (83.) und Noah Kerner (84.) mit seinem achten Saisontor drehten das Spiel. Trainer Sepp Scheiblegger: „Wir waren trotz der beiden Gegentore über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben immer zielstrebig nach vorne gespielt. Meine Truppe hat tolle Moral bewiesen und verdient gewonnen.“



Siebte Niederlage



Ohne den Hauch einer Chance war Aufsteiger SV Unterdießen im Heimspiel gegen den neuen Tabellenführer TSV Peiting. Das Team von Trainer Martin Prediger ging gleich mit 0:7 unter und ist nach der siebten Niederlage in Folge Tabellenletzter.



Am Samstag (15 Uhr) muss Landsberg zum Top-Spiel in Peiting ran, Utting empfängt am Sonntag (15 Uhr) Altenstadt, Unterdießen tritt zeitgleich in Rottenbuch an, Penzingh ist spielfrei.