Die FT Jahn Landsberg patzt, Denklingen darf jubeln

Von: Thomas Ernstberger

Endlich wieder Kabinen-Jubel: die glücklichen Spieler des VfL Denklingen nach dem 4:1 gegen Penzberg. © VFLD

Landsberg/Denklingen - Sieg und Niederlage für die beiden Landkreis-Teams in der Bezirksliga. Jahn Landsberg verlor am vierten Spieltag 0:2 in Habach, der VfL Denklingen feierte gegen Penzberg endlich den ersten Saisonsieg.

Nach dem tollen 5:0 unter der Woche gegen Neuried wollte die FT Jahn Landsberg im Aufsteiger-Duell endlich auch auswärts Punkte einfahren. Das klappte vor 400 Fans gegen eine eingespielte „Dorfmannschaft“ nicht. Die Anfangsphase gehörte Habach, danach kamen die Jahnler besser ins Spiel. Aber kurz vor der Halbzeitpause gingen die Gastgeber nach einem Eckball, der letzten Aktion der ersten Spielhälfte, durch Florian Kögl 1:0 in Führung. Da war Keeper Pascal Stroehl ohne Chance.



In der zweiten Halbzeit kam Landsberg zu keinen zwingenden Chancen. Ein Elfmeter nach Handspiel von Robert Haentsche ging an den Pfosten, Maximilian Nebl, der Top-Torjäger der Liga, machte in der 84. Minute per Kopf mit dem 2:0 den Deckel drauf. Zuvor noch eine strittige Szene, als die Gäste nach einem Foul an Yannik Dillinger Elfmeter forderten. Aber Schiedsrichter Lucas Jerlich ließ weiterspielen. „Heute haben wir einfach Lehrgeld bezahlt“, so Verteidiger Alex Wagner, der spielende Co-Trainer.



Chefcoach Armin Sanktjohanser: „Das war ein völlig verdienter Sieg der Habacher, den wir erstmal aufarbeiten müssen. Wir waren über 90 Minuten nicht in der Lage, kämpferisch dagegen zu halten und uns wurde ziemlich deutlich aufgezeigt was es benötigt, um in der Liga erfolgreich zu sein. Ein gebrauchter Samstag! Trotzdem nehme ich das Positive mit: Aus der Art und Weise der Niederlage können wir einiges lernen und das wird im Laufe der Saison vielleicht noch wichtiger als ein verpasster Punkt.“



„Höchste Zeit“

Enttäuschung in Landsberg, Jubel beim VfL Denklingen. Nach drei Niederlagen in Folge holte das Team von Trainer Markus Ansorge mit dem 4:1 gegen den 1. FC Penzberg die ersten drei Punkte der neuen Saison. „Das war höchste Zeit – ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Toll, wie die Jungs mit dem Druck umgegangen sind. Jetzt haben sie gesehen, dass wir wieder dabei sind“, freute sich der Coach beim gemeinsamen Grillabend nach den Toren von Armin Sporer, Johannes Greif und Andreas Schiessl. Das 1:0 war ein Eigentor von Marco Kurtz.



Jahn Landsberg muss am kommenden Sonntag (14.15 Uhr) bei Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn, Denklingen bereits am Samstag (14 Uhr) beim TSV Brunnthal.