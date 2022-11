Dettenschwang strahlt - trotz Schnürlregen

Von: Dieter Roettig

Trotz Dauerregen war gefühlt das ganze Dorf auf den Beinen bei „Dettenschwang strahlt“. Die drei „Lichtertöchter Lilienweiß“ präsentierten in Versform die Programmpunkte. © Noah Cohen

Dettenschwang – Die Dettenschwanger sind nicht aus Zucker, wenn es um ein besonderes Outdoor-Event geht. Trotz Schnürlregen traf sich gefühlt das ganze Dorf am „Stachus“, der zentralen Kreuzung zur Schmiedstraße. Das Motto „Dettenschwang strahlt“ bezog sich dabei wohl auf die vorweihnachtliche Stimmung, denn bunt angestrahlt war nur die örtliche Bäckerei.

Katalin Fischer, als Autorin und Regisseurin die wohl bekannteste Dettenschwangerin, hatte zusammen mit kulturbeflissenen Mitstreitern und Vereinen diesen Abend organisiert. Mit Theatersketchen und Feuershow, Bilderflut, Blasmusik und Fensterdrama. Ihr geplanter Flamenco-Tanz musste im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser fallen, weil der Bühnenboden trotz improvisierter Überdachung einfach zu regennass war.



Als Bühne diente ein Traktoranhänger, auf dem die drei „Lichtertöchter Lilienweiß“ Paula und Fanny Arnold sowie Lydia Afrouz in Versform die Programmpunkte anmoderierten. Höhepunkt war sicher das musikalische „Fensterdrama“ der Virtuellen Companie in den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses Achbergerstraße 1: Die verlassene Geliebte erschießt aus Eifersucht die Nebenbuhlerin, worauf sich der trauernde Liebhaber erhängt. Aber Justitia sorgt für Gerechtigkeit und richtet die Mörderin. Das ganze als Tanz und Pantomime in vier Fenstern auf drei Ebenen. Mit Musik von Rita Hayworth, Pink Martini oder „Spiel mir das Lied vom Tod“.



Ein weiteres Highlight war die mit Musik unterlegte Diashow von Fischer-Ehemann Noah Cohen, einem international anerkannten Fotokünstler. Die Fotos aus früheren Jahren zeigten Bilder aus Dettenschwang und der Region. Viele „Ahs und Ohs“ kamen aus dem Publikum, als man immer wieder Bekannte auf den Bildern entdeckte: Bauern bei der Arbeit, Feuerwehrleute beim Einsatz, kräftige Männer beim Maibaumaufstellen, Kinderfasching in Hechenwang oder Badeausflug nach Schondorf.



Die Theatergruppe „Quellgeister“ präsentierte zwei Sketche und Sängerin Sabine Schmith musste ohne Begleitung auftreten, weil die Begleitmusiker wegen Regen und Sorge um ihre Instrumente streikten. Als der Dauerregen endlich pausierte, kam die Stunde der Feuerkünstlerin Lydia mit ihrer fesselnden Show mit wirbelnden Feuerbällen und explosivem Funkengewitter. Nicht unerwähnt lassen darf man die Jugendblaskapelle Dettenschwang, die trotz klammer Finger die richtigen Töne fand.



Selbst Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul hielt bei dem geballten Programm gut beschirmt durch und war voll des Lobes: „Eine echte Bereicherung und tolle Alternative zu Dießen leuchtet. Wiederholung bitte im nächsten Jahr bei besserem Wetter!“