Familie und Beruf

Dießen führt die Offene Ganztagsschule ein

Von: Dieter Roettig

Teilen

Konzept der Offenen Ganztagsschule angenommen: Michael Kramer, Rektor der Carl-Off-Schule, freut sich über die Kooperation mit der Marktgemeinde. © Roettig

Dießen - Während sich Gemeinderat Michael Hofmann (BP) strikt dagegen aussprach, waren alle anderen Gremiumsmitglieder mit der letztlich 19:1 abgesegneten Lösung zufrieden: Ab dem kommenden Schuljahr soll es an der Carl-Orff-Grundschule eine offene Ganztagsbetreuung geben. Vorausgesetzt, die Regierung von Oberbayern gibt ihr Okay, was aber als sicher gilt.

Im Vorgriff auf die ab dem Schuljahr 2026/2027 ohnehin geltende gesetzliche Regelung plant Dießen an Stelle der vom Förderverein getragenen Mittagsbetreuung schon ab Herbst eine Offene Ganztagsschule (OGTS). Rektor Michael Kramer konkretisiert: „Eltern, die sich bis letzten März um einen Mittags- oder Ganztagsplatz bemüht haben, bekommen auch einen. Weitere Anmeldungen sind erst ab dem Schuljahr 2024/2025 möglich.“



Kooperationspartner und Träger der OGTS wird die Marktgemeinde Dießen nach dem 19:1-Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Lediglich Michael Hofmann (Bayernpartei) warnte vor der Abstimmung, dass sich die Kinder durch die Ganztagsschule „emotional von ihren Eltern entfernen.“ Die selbstständige Nachmittagsgestaltung entfalle, was sich negativ auf die Persönlichkeitsentwicklung und Eigenständigkeit der Schüler auswirken könne. Weitere Bedenken konnte Hofmann nicht mehr vortragen, da er von Bürgermeisterin Sandra Perzul ausgebremst wurde.



Rektor Michael Kramer betonte im Gegenzug, die OGTS werde ein abwechslungsreiches Programm anbieten, das sowohl kreative wie sportliche Freizeitaktivitäten als auch unterstützende Lernangebote und eine Hausaufgabenbetreuung umfasst. Eltern dürften sicher sein, dass ihre Kinder auch über den regulären Unterricht hinaus qualitativ hochwertig betreut werden. Das Angebot ist von Montag bis Donnerstag bis mindestens 14 Uhr und längstens bis 15.30 Uhr kostenlos, nur am Freitag ist es kostenpflichtig. Es sind dabei mindestens zwei Buchungstage erforderlich. Für das Schuljahr 2024/2025 ist sogar eine Ferienbetreuung angedacht. In Kürze wird die Carl-Orff-Schule weitere Informationen sowie das Anmeldeverfahren bekanntgeben. Für Anfang Juli ist auch ein Elternabend geplant.



Familie und Beruf

Bürgermeisterin Sandra Perzul: „Die Einführung der OTGS an der Carl-Orff-Grundschule ist ein wichtiger Schritt, um der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerecht zu werden sowie die Bildungschancen unserer Kinder zu stärken.“



Mit Einführung der Offenen Ganztagsschule entfällt die bisherige Mittagsbetreuung, deren Mitarbeiterinnen aber mehrheitlich ins neue System wechseln wollen. Insgesamt müssen ab Herbst 121 Kinder inklusive der 25 auf der Warteliste betreut werden, was sieben Vollzeitstellen benötigt. Allein für diese Personalkosten muss die Marktgemeinde rund 320.000 Euro jährlich berappen. Immerhin rechnet man mit 162.000 Euro an Zuschüssen vom Freistaat.