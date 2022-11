Deutscher Solarpreis für die Gemeinde Fuchstal

Von: Johannes Jais

Preisverleihung in Oberhausen. Den deutschen Solarpreis nahmen für die Gemeinde Fuchstal Ulrike Ramsauer, Sabrina Schwaiger und Sonja Wiedemann entgegen. Hinten von links Ulf Reichart (Geschäftsführung NRW.Energy4Climate), Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur sowie Oberhausens Bürgermeister Andreas Blanke. © Eurosolar

Fuchstal – Mit dem Deutschen Solarpreis 2022 ist die Gemeinde Fuchstal gewürdigt worden. Sie ist einer von sechs Preisträgern. Die Verleihung fand im Kesselhaus des Industriemuseums Oberhausen statt. Aus dem Fuchstal nahmen Gemeinderätin Ulrike Ramsauer sowie Sabrina Schwaiger und Sonja Wiedemann von der Verwaltungsgemeinschaft an dem Festakt statt. Ramsauer berichtete dazu kurz vor den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat.

Fuchstal ist in der Kategorie „Städte, Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke“ mit dem Preis bedacht worden. Weitere Gewinner waren das Büro Schmuck-Anglhuber aus Kraiburg am Inn, ebenfalls aus Bayern in der Kategorie Solare Architektur und Stadtentwicklung, die Quarzwerke aus Haltern am See (Nordrhein-Westfalen, für den Bereich industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe), die Roßdorfer Energiegemeinschaft aus Hessen (lokale oder regionale Vereine), die Bergische Universität Wuppertal (Bildung und Hochschule) sowie Dr. Peter Becker aus dem hessischen Lohfelden (Sonderpreis für persönliches Engagement).



Verliehen wird der Deutsche Solarpreis seit 1994 für besondere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien von der Vereinigung Eurosolar mit Sitz in Bonn. Hervorgehoben wurde, dass die Gemeinde Fuchstal Maßstäbe setze, wie eine nachhaltige und zukunftsweisende kommunale Energieversorgung aussehen könne. Eine Kombination aus Biogas, Sonnen- und Windenergie wird in Zukunft Wärme- und Energiebedarf der 4.000 Einwohner decken.



Des Weiteren hieß es, dass Fuchstal zu diesem Zweck in den kommunalen Windpark sowie in eine Solarfreiflächenanlage investiert. Aktuell werden jährlich bereits rund 40 Millionen Kilowattstunden nachhaltiger Strom produziert. Damit kann der eigene Stromverbrauch aller Einwohner von zirka 30 Millionen Kilowattstunden pro Jahr gedeckt werden. Zur Kopplung der Energieerzeugung und Energiespeicherung sind außerdem ein Wärmespeicher, ein Stromspeicher und eine Power-to-Heat-­Anlage errichtet worden.



Geplant ist darüber hinaus, Kapazitäten durch Dach-Solaranlagen und Windenergie noch weiter zu steigern. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien treibe den Klimaschutz voran, bessere aber zudem durch Einnahmen den Haushalt der Gemeinde auf. Fuchstal könne so den Bürgern und Unternehmen langfristig bezahlbare Energiepreise sichern und die Attraktivität als Wohn- oder Arbeitsstandort steigern, hieß es in der Laudatio.



Anlässlich der Preisverleihung trafen die drei Frauen aus dem Fuchstal auch auf Mona Neubaur, die nordrhein-westfälische Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Sie stammt aus dem Augsburger Raum; Fuchstal war ihr durchaus ein Begriff, wie Gemeinderätin Ulrike Ramsauer schilderte.



Bürgermeister Erwin Karg sowie VG-Geschäftsleiter und Bürgermeister Gerhard Schmid (Apfeldorf) waren am Tag der Preisverleihung beim Ausflug der Bürgermeister im Landkreis Landsberg unterwegs. Die Beiden weilten im vergangenen Jahr bei einer Preisverleihung in Nordrhein-Westfalen: In Düsseldorf nahmen sie den Nachhaltigkeitspreis 2021 entgegen.