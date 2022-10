Marktgemeinde Kaufering fördert Minisolaranlagen

Von: Andrea Schmelzle

Die Marktgemeinde Kaufering fördert Minisolaranlagen mit einem Betrag bis zu 200 Euro. © J. Sutter/ DPA

Kaufering – Nach anfänglichem Zögern nun die Zustimmung: Der Beschluss zur Förderung von heimischen Minisolaranlagen (PlugIn) ist auf der letzten Gemeinderatssitzung gefallen. Anfängliche Bedenken konnten nach rund einem Monat ausgeräumt werden.

Schnell wollte man sein und mit den noch verfügbaren Mitteln für den Rest des Jahres einen Anreiz schaffen. Gemeint waren auf der damaligen September-Sitzung die 12.000 Euro, die im Haushalt durch das abgelehnte BürgerBudget „übrig“ waren (der KREISBOTE berichtete). Die Idee: Von diesem Budget eine Förderung für heimische Minisolaranlagen zu schaffen, um „privat und unmittelbar“ Strom für den Eigenverbrauch produzieren zu können. Eine Förderung von maximal 200 Euro pro Haushalt wurde bei Anschaffungskosten einer PlugIn-Solaranlage in Höhe von 600 bis 800 Euro in Aussicht gestellt. Zu einem Beschluss konnten sich die Räte im September nicht durchringen: Sozial schwache Haushalte bräuchten eine vorrangige Förderung, so der Kritikpunkt.



Die Verwaltung hat ihre „Hausaufgabe“ gemacht und die Änderungswünsche geprüft. Dafür sei man im steten Austausch mit entsprechenden Gemeinderäten, aber auch mit dem Klima- und Umweltschutzbeirat gewesen, erklärt Kauferings Geschäftsstellenleiter Dominic Jödicke. Im Zuge dessen sei es schließlich zum Zurückziehen der Forderungen gekommen. Es habe sich herausgestellt, dass aufgrund der doch recht geringen Fördersumme zu viele rechtliche Hürden und Unsicherheiten bestünden, die eventuell sogar in eine Ungleichbehandlung münden würden. Zudem würde das System „unnötig verkompliziert“, wo doch ein schnelles und einfaches Handeln sinnvoll und notwendig wäre. Eine Energieberatung sei zwar wichtig, so Jödicke, aber bei einer so kleinen Maßnahme nicht zwingend notwendig.



Auf der vergangenen Sitzung lagen zwar fünf unterschiedliche Beschlussvorschläge (verschiedene Kombinationen aus Haushaltseinkommensobergrenze von 50.000 Euro und Möglichkeiten einer Energieberatung) vor, abgestimmt wurde aber nur über den bereits bei der ersten Sitzung vorliegenden Beschluss. Der Marktgemeinderat hat mit 18:1 Stimmen die Förderung für alle Kauferinger Haushalte (ohne Einkommensberücksichtigung, ohne Energieberatungsnachweis) beschlossen. Wenn der Fördertopf ausgeschöpft leer ist, ist die Maßnahme für das Kalenderjahr beendet.



Unterlagen (Antrags- und Auszahlungsformular) demnächst auf der Homepage des Marktes www.kaufering.de.