Die Hälfte der Lady-Herkomer

Einfach die Hälfte des Lady-Herkomer-Stegs dem Bankhaus vor die Tür stellen - Schulden beglichen, schlägt die Partei Die PARTEI vor. © Torsten Gruen

Der Kreisverband Landsberg der Partei Die PARTEI nimmt Stellung zum Urteil im Swap-Streit zwischen der Stadt Landsberg und dem Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe:

„Mit sehr großem Bedauern haben wir die Nachricht des Urteils des OLG München vernommen, in dem die Stadt Landsberg zu einer Zahlung von 4.475.894,28 Euro verurteilt wurde. Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, machen wir uns als Die PARTEI Sorgen, dass diese Summe ein nicht unerhebliches Loch in den Stadthaushalt reißen wird, und Finanzmittel für die notwendige Modernisierung des Inselbades samt Babybecken nicht mehr verfügbar sein werden. Denn die Partei Die PARTEI setzt sich mit konsequenzloser Deutlichkeit für Erhalt oder Neubau des Babybeckens ein.

Um zur Lösung des Problems einen konstruktiven Beitrag zu leisten, hat sich der Vorstand der Partei Die PARTEI mit Experten aus den Bereichen Kryptofinanzen, Präorthopädie, Monderoberung und Brauereiwesen zusammengesetzt, und einen Notfallplan entwickelt der seinesgleichen sucht, und zu jubelnden Massen auf dem Rocca-di-Papa-Weg führen wird.

Kern des Notfallplanes sind die umfangreichen Investitionen der Stadt bezüglich des Ausbaus der transversalen Querungsmöglichkeiten für pedestriane und rotatorisch orientierte Anwohnende über die hiesige eiszeitbedingte topographische Wassersammelfurche, die unsere Heimat schon allzu lange trennt. Ein Teil dieser Finanzaufwendungen, in etwa 9 Mio Euro, wurden zur stählernen Manifestation, triumphierend über die reißenden Fluten des Lechs, in Form des Lady Herkomer Steges eingesetzt. Die Partei Die PARTEI erkennt hier die weise Voraussicht ehemaliger Stadtvorsitzenden, die wohlwissend hier Geld vergraben haben. Denn die 9 Mio Euro sind in etwa das Doppelte der Forderungen des Urteils des OLGs, die nun mit großer Wahrscheinlichkeit von sonnenbebrillten, muskelbepackten und SUV fahrenden Inkassounternehmen eingetrieben werden.

Daher schlagen wir vor, den Lady-Herkomer-Steg in der Mitte mit modernsten Sägewerkzeugen zu durchtrennen und die östliche Hälfte in Form einer Sachleistung vor die Türe des Bankhauses Hauck Aufhäuser Lampe zu stellen. Damit käme die Stadt mit einem blauen Auge davon und Landsberg hätte dann nicht nur eine einzigartige Aussichtsplattform auf dem halben Lech, sondern auch ein Monument des visuellen Genusses und der Sehnsucht. Unser Verkehrsexperte sieht in diesem Schritt eine massive Aufwertung der Karolinenbrücke, die seit Jahrhunderten zentrale Verkehrsader der Stadt war und auch bleiben soll. Eine Verlagerung des zunehmenden PKW und LKW Verkehrs auf den Lady-Herkomer-Steg lehnen wir entschieden ab. Die Karolinenbrücke muss der größte Parkplatz Landsbergs bleiben!

Sollte es dennoch wider Erwarten Bedarf geben, vom Inselbad direkt zu den überteuerten Wohnflächen des Papierbachs zu kommen, so böte sich die einzigartige Möglichkeit, zwischen der neuen Lady-Herkommer-Aussichtsplattform und dem Papierbach eine Seilbahn zu errichten. Damit wäre Landsberg die erste Stadt Bayerns, die eine doppelkonzeptiges Flußquerungsmittel zur Serienreife gebracht haben hätte würden. Nach Rücksprache mit einem PARTEI-nahen Tourismusexperten würde das den Fremdenverkehr nicht nur ankurbeln, sondern in exosphärische Höhen treiben und dem Einzelhandel Umsatzzuwächse von 42 Prozent bescheren. Und das ohne das Weihnachtsgeschäft.“